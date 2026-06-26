Hình thành cơ sở dữ liệu đảng viên, sức khoẻ cán bộ

TPO - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc vừa ký ban hành Quy định 342 về Hệ thống thông tin lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, gồm 6 chương, 28 điều, quy định việc tạo lập, cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu; quản lý, vận hành Hệ thống thông tin lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng...

Hệ thống được xây dựng, khai thác, sử dụng để phục vụ công tác quản lý; thực hiện các nghiệp vụ, thống kê, phân tích, hỗ trợ ra quyết định về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, chăm sóc sức khỏe cán bộ theo phân cấp quản lý và hoạt động nghiên cứu khoa học của Ban Tổ chức Trung ương trên môi trường điện tử.

Quy định 342 nêu cụ thể về việc tạo lập dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên. Theo đó, cấp ủy cấp tỉnh đến cấp ủy cơ sở tạo lập danh mục tổ chức đảng khi có tổ chức đảng trực thuộc chuyển giao, thành lập, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi theo phân cấp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Như Ý.



Sau khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền và chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên, chi bộ hướng dẫn đảng viên dự bị kê khai phiếu đảng viên điện tử trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Cấp ủy chi bộ hoặc bí thư, phó bí thư (nơi chi bộ không có cấp ủy) có trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác; thực hiện xác nhận, phê duyệt các nội dung đảng viên đã kê khai, cung cấp. Hoàn thành trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Cấp ủy cơ sở thẩm định, cung cấp các thành phần hồ sơ đảng viên điện tử khác theo quy định, thực hiện ký số hoặc phê duyệt, trong thời hạn 5 ngày làm việc sau khi nhận được dữ liệu đảng viên do chi bộ gửi lên.

Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng chỉ đạo cơ quan tham mưu về công tác tổ chức thẩm định, cung cấp các thành phần hồ sơ đảng viên điện tử khác theo quy định, thực hiện ký số hoặc phê duyệt để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, trong thời hạn 5 ngày làm việc sau khi nhận được dữ liệu đảng viên do cấp ủy cơ sở hoặc chi bộ trực thuộc gửi lên.

Tạo lập dữ liệu sức khỏe của cán bộ

Về tạo lập dữ liệu cán bộ, quy định nêu, cá nhân (là cán bộ, công chức, viên chức), phải kê khai mới hoặc bổ sung trường thông tin, dữ liệu điện tử theo mẫu trên Cơ sở dữ liệu cán bộ; hoàn thành chậm nhất trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi phát sinh nội dung thông tin, dữ liệu.

Cơ quan trực tiếp quản lý nơi cán bộ công tác (gồm cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ, cá nhân được phân công nhiệm vụ và tập thể lãnh đạo, quản lý) có trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm thông tin được khai đầy đủ, chính xác, phê duyệt các nội dung theo thẩm quyền hoặc xác nhận để đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ phê duyệt; hoàn thành chậm nhất trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi phát sinh nội dung thông tin, dữ liệu.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ phê duyệt các nội dung do cơ quan trực tiếp quản lý xác nhận và đề nghị lên; hoàn thành chậm nhất trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi có đề nghị.

Theo quy định, với tạo lập dữ liệu sức khỏe của cán bộ, sau khi cán bộ thuộc diện phân cấp quản lý được khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, cơ quan y tế có thẩm quyền thực hiện cập nhật thông tin sức khỏe vào hồ sơ sức khỏe điện tử của cán bộ.

Việc nhập dữ liệu, xác nhận và phê duyệt thông tin do Cơ sở y tế được giao nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, theo dõi sức khỏe cán bộ thực hiện; bảo đảm tính chính xác, khách quan. Hoàn thành trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi có kết luận chuyên môn.

Cơ quan quản lý hồ sơ sức khỏe cán bộ thực hiện xác thực, phê duyệt hoặc ký số để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu sức khỏe cán bộ; việc kết nối, khai thác thông tin với các cơ sở dữ liệu khác thực hiện theo phân cấp và quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu của hệ thống.

Quy định cũng nêu rõ các quy định về cập nhật cơ sở dữ liệu; trách nhiệm quản lý, tạo lập và cập nhật dữ liệu lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng; việc quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu; vận hành hệ thống; bảo mật hệ thống, đảm bảo an ninh mạng…