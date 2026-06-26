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Ngậm cá rô khi kéo lưới, bị cá chui thẳng vào thực quản

Xuân Lương - Nhật Huy

TPO - Trong lúc kéo lưới bắt cá, một người đàn ông ở Cà Mau ngậm tạm con cá rô còn sống vào miệng thì bất ngờ bị cá chui sâu vào thực quản, gây khó thở, chảy máu họng.

Sáng 26/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn (phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi cấp cứu thành công lấy ra con cá rô mắc trong thực quản bệnh nhân.

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Con cá rô được lấy ra khỏi thực quản bệnh nhân.

Theo đó, chiều 23/6, ông Trần Văn H. (39 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) được người thân đưa vào cấp cứu, do trước đó, trong lúc kéo lưới bắt cá, ông H. đã ngậm tạm một con cá rô còn sống trong miệng để tiện bắt thêm những con cá khác. Bất ngờ, con cá vùng vẫy rồi chui thẳng vào cổ họng và mắc kẹt lại.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn và thực hiện nội soi cấp cứu để lấy dị vật.

Bác sĩ Thạch Hoàng Huy - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn cho biết, con cá rô được lấy ra khỏi thực quản ông H. dài gần 10cm, to hơn 2 ngón tay người lớn.

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện phần đầu con cá đã chui sâu vào thực quản, trong khi hai mang cá bung rộng và chặt ngang tại miệng thực quản. Ê-kíp phải xoay con cá để thu gọn hai mang trước khi gắp ra.

Xuân Lương - Nhật Huy
#cá rô chui vào thực quản #Cần Thơ #cấp cứu

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