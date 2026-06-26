Năm điểm nhấn đặc biệt của Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình

TPO - Ngày 26/6, Bộ Y tế tổ chức lễ khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu việc đưa vào vận hành một trong những công trình y tế trọng điểm quốc gia sau nhiều năm tháo gỡ khó khăn.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh khu vực, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: "Sự kiện hôm nay không chỉ là khai trương một bệnh viện. Đây còn là minh chứng cho tinh thần nói đi đôi với làm; đã cam kết phải thực hiện; đã đầu tư phải phát huy hiệu quả; tài sản của Nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và phục vụ nhân dân.

Chúng ta đã biến một công trình từng gặp nhiều khó khăn thành một địa chỉ chăm sóc sức khỏe mới; biến nguồn lực đang bị ách tắc thành năng lực phục vụ nhân dân; biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể. Nhưng chúng ta cũng phải xác định: khai trương hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Giá trị thật sự của công trình không nằm ở quy mô tòa nhà hay mức độ hiện đại của thiết bị. Giá trị thật sự phải được đo bằng số người bệnh được cứu sống; số ca bệnh nặng được điều trị kịp thời; số gia đình không còn phải đi xa; sự hài lòng, niềm tin và sức khỏe của nhân dân; và hiệu quả lan tỏa đối với hệ thống y tế trong toàn vùng".

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương.

NĂM ĐIỂM NHẤN NỔI BẬT CỦA BỆNH VIỆN BẠCH MAI CƠ SỞ NINH BÌNH 1. Công trình y tế trọng điểm quốc gia chính thức đi vào hoạt động sau nhiều năm được Chính phủ, Bộ Y tế chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. 2. Hoạt động theo mô hình “Một Bạch Mai”, bảo đảm chất lượng chuyên môn tương đương Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội. 3. Quy mô 1.000 giường bệnh, hơn 11.000 danh mục kỹ thuật, trở thành trung tâm khám chữa bệnh kỹ thuật cao của khu vực. 4. Đội ngũ hơn 1.300 cán bộ, nhân viên cùng hệ thống chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp tham gia vận hành. 5. Mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho hàng triệu người dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai phải đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế. Bệnh viện cần triển khai đồng bộ bệnh án điện tử, đăng ký khám trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, quản trị thông minh, y tế từ xa, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn.

Chuyển đổi số phải làm cho người dân thuận lợi hơn, bác sĩ có thêm thời gian cho người bệnh, quy trình minh bạch hơn và quản trị hiệu quả hơn. Không chạy theo hình thức; không đầu tư công nghệ rời rạc; không để dữ liệu bị chia cắt; không để người dân phải phục vụ các quy trình hành chính thiếu hợp lý.

Bệnh viện phải trở thành một trung tâm nghiên cứu lâm sàng, đào tạo và đổi mới sáng tạo có uy tín; từng bước làm chủ các kỹ thuật cao, công nghệ mới và các giải pháp y tế số; góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.



Bệnh nhân khám tại BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám bệnh trưa 26/6.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế.

Theo Bộ trưởng, đây không chỉ là việc hoàn thành một công trình y tế quy mô lớn mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền.

"Việc đưa bệnh viện vào vận hành không chỉ hoàn thành một dự án y tế quy mô lớn mà còn mở ra cơ hội để người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến Trung ương", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hệ thống máy móc hiện đại tại cơ sở BV Bạch Mai tại Ninh Bình.

Một trong những điểm nổi bật của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là được vận hành theo mô hình “Một Bệnh viện Bạch Mai - Một chuẩn chất lượng”.

Người bệnh điều trị tại cơ sở Ninh Bình sẽ được tiếp cận cùng hệ thống chuyên gia đầu ngành, cùng quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và triết lý lấy người bệnh làm trung tâm.

Hệ thống máy móc hiện đại nhất được triển khai.

Bệnh viện được xây dựng trên diện tích hơn 120.000 m² với quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa, phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn và có khoảng 1.300 cán bộ, viên chức, người lao động.

Bệnh viện cũng được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như máy chụp CT đếm photon NAEOTOM Alpha, hệ thống cộng hưởng từ MRI, chụp mạch số hóa xóa nền DSA, SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm tự động, sinh học phân tử và xét nghiệm di truyền, tạo nền tảng cho chẩn đoán chính xác, điều trị chuyên sâu và phát triển y học cá thể hóa.

Toàn bộ hệ thống giường bệnh mới được lắp đặt.

Bệnh viện có khả năng triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như ECMO, lọc máu liên tục (CRRT), thở máy chuyên sâu và hồi sức đa cơ quan, đáp ứng điều trị các trường hợp nguy kịch về đột quỵ, tim mạch, hô hấp, nhiễm khuẩn nặng, suy đa tạng và chấn thương nặng. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm cấp cứu - hồi sức chuyên sâu của khu vực.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan kỳ vọng bệnh viện sẽ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của khu vực, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, hạt nhân trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến.

Đối với người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận, việc bệnh viện đi vào hoạt động sẽ giúp rút ngắn đáng kể quãng đường tiếp cận các dịch vụ y tế tuyến cuối, đặc biệt đối với bệnh nhân cấp cứu, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hoặc cần điều trị dài ngày. Người dân sẽ có điều kiện tiếp cận nhanh hơn với đội ngũ chuyên gia đầu ngành và các kỹ thuật điều trị hiện đại mà không phải di chuyển lên Hà Nội.

Bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình còn được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong khu vực. Thông qua đào tạo liên tục, hội chẩn từ xa và hỗ trợ chuyên môn, bệnh viện sẽ góp phần nâng cao năng lực mạng lưới y tế địa phương, đồng thời giúp các bệnh viện tuyến Trung ương tập trung điều trị những ca bệnh đặc biệt phức tạp.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khẳng định: "Cơ sở Ninh Bình là một bộ phận thống nhất trong hệ thống Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện cam kết mang toàn bộ giá trị chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, tinh thần đổi mới và truyền thống hơn một thế kỷ của Bệnh viện Bạch Mai đến với người dân khu vực, hướng tới mục tiêu để người dân ở bất cứ đâu cũng được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, kịp thời và nhân văn".