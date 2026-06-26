Bộ đôi khăn ướt Bobby Care & Bobby Newborn Premium: Giải pháp làm sạch an toàn cho làn da bé

Diana Unicharm tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé khi trình làng những sản phẩm đột phá, để bé yêu được chăm chút ân cần nhất ngay từ lúc lọt lòng.

Bộ đôi khăn ướt Bobby Care và Bobby Newborn Premium đồng hành cùng mẹ trong hành trình chăm sóc bé mỗi ngày với giải pháp hỗ trợ làm sạch tiện lợi, dịu nhẹ và an toàn.

Làn da của trẻ sơ sinh mỏng vô cùng mỏng manh và nhạy cảm, dễ bị tác động bởi độ ẩm, ma sát và các yếu tố từ môi trường do cấu trúc da chưa hoàn thiện và hàng rào bảo vệ còn non nớt. Chính vì vậy, nhiều bậc cha mẹ đặc biệt chú trọng việc lựa chọn các sản phẩm làm sạch hàng ngày cho bé, với ưu tiên hàng đầu là sự dịu nhẹ và an toàn.

Bằng sự thấu cảm, mong muốn trở thành người đồng hành cùng mẹ chăm sóc bé ngay từ những năm tháng đầu đời, Diana Unicharm không ngừng cải tiến, đa dạng hóa danh mục khăn ướt em bé, hoàn thiện bộ đôi giải pháp: Khăn ướt em bé Bobby Care và Khăn ướt em bé Bobby Newborn Premium, mang lại trải nghiệm làm sạch dịu nhẹ, an toàn tuyệt đối cho bé.

Khăn ướt Bobby Care: Dịu dàng trong từng khoảnh khắc chăm sóc bé

Khăn ướt Bobby Care với công thức 99% nước tinh khiết cùng công nghệ Nano Bạc kháng khuẩn, hỗ trợ làm sạch dịu nhẹ và an toàn cho làn da bé trong mọi khoảnh khắc chăm sóc.

Khăn ướt giờ đây đã trở thành “trợ lý” của cha mẹ trong hành trình chăm sóc bé bởi sự tiện lợi tối ưu. Từ việc vệ sinh khi thay tã, lau tay, lau miệng sau khi ăn hay mỗi lúc ra ngoài,... chiếc khăn ướt giúp việc làm sạch trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết. Nắm bắt nhu cầu thực tế đó, Khăn ướt Bobby Care ra đời, trở thành dòng sản phẩm phổ biến được tin dùng với những yếu tố độc đáo, vượt trội về độ an toàn và tính tiện dụng.

Điểm nổi bật của sản phẩm là công thức 99% nước tinh khiết, đem lại cảm giác dịu nhẹ tối đa, không gây kích ứng cho làn da nhạy cảm của bé.

Công nghệ Nano Bạc kháng khuẩn được ứng dụng trong sản xuất Khăn ướt Bobby Care, với cơ chế kháng khuẩn thuần vật lý, giúp tăng cường hiệu quả làm sạch, hỗ trợ bảo vệ làn da bé khỏi vi khuẩn một cách an toàn.

Với thiết kế thông minh, mẹ chỉ cần dùng một tay cũng có thể rút từng tờ khăn ướt mượt mà. Điều này thực sự hữu ích khi mẹ đang bế bé, thay tã cho con hoặc cần thao tác nhanh.

Ngoài ra, Khăn ướt Bobby Care còn mang đến hai lựa chọn linh hoạt gồm dòng “Không mùi hương” và dòng “Hương thơm nhẹ nhàng”, giúp mẹ dễ dàng lựa chọn theo sở thích và nhu cầu của gia đình.

Khăn ướt Bobby Newborn Premium: Trọn vẹn êm ái và tinh tế cho làn da trẻ sơ sinh

Khăn ướt Bobby Newborn Premium được làm từ 100% sợi Rayon nguồn gốc tự nhiên, bổ sung tinh chất dầu Olive và bề mặt vân siêu mềm, mang đến trải nghiệm sạch êm ái cho làn da trẻ sơ sinh.

Nếu Khăn ướt Bobby Care là dòng sản phẩm tiện dụng cho nhu cầu chăm sóc hàng ngày, thì Khăn ướt Bobby Newborn Premium thuộc phân khúc cao cấp, được thiết kế chuyên biệt cho làn da mỏng manh của trẻ sơ sinh, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ chăm sóc dịu nhẹ cho làn da còn non nớt và nhạy cảm.

Mỗi chiếc Khăn ướt Bobby Newborn Premium được làm từ 100% sợi Rayon có nguồn gốc tự nhiên nên đặc biệt lành tính, phù hợp cho trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, chất liệu từ cellulose giúp khăn ngậm nước tốt, làm sạch hiệu quả, mang lại cảm giác mềm mát, thoáng sạch, không gây rít da.

Nhờ được bổ sung tinh chất dầu Olive tự nhiên, chiếc khăn ướt giúp mỗi lần lau trở thành một lần hỗ trợ chăm sóc, dưỡng ẩm dịu nhẹ, nuôi dưỡng làn da bé khỏe mạnh và hạn chế tình trạng kích ứng, mẩn đỏ.

Bề mặt vân họa tiết siêu mềm trên khăn giúp tăng hiệu quả làm sạch, dễ dàng lấy đi chất bẩn chỉ sau 1 - 2 lần lau mà vẫn giữ được cảm giác êm mềm trên làn da bé.

Kết cấu khăn dai, dày, không để lại xơ bông, mang đến trải nghiệm sử dụng an tâm cho mẹ và êm ái cho con.

Cam kết an toàn từ chuyên gia Bobby

Với nền tảng thương hiệu lâu năm và uy tín trong ngành hàng chăm sóc mẹ và bé, dòng sản phẩm nào cũng luôn được Diana Unicharm đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Cả khăn ướt em bé Bobby Care và Bobby Newborn Premium đều được phát triển theo các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, không chứa cồn, không chứa Paraben, công thức làm sạch dịu nhẹ và lành tính, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ sơ sinh khi sử dụng hàng ngày.

Khăn ướt Bobby với những cải tiến vượt trội đã trở thành “mảnh ghép hoàn hảo” bên cạnh các sản phẩm tã giấy Bobby, tạo nên bộ đôi hỗ trợ chăm sóc bé toàn diện trong mỗi lần thay tã và vệ sinh hàng ngày.

Mẹ có thể mua bội đôi khăn ướt Bobby Care và Bobby Newborn Premium ở đâu? Hiện sản phẩm đã có mặt rộng rãi tại hệ thống các cửa hàng mẹ và bé, siêu thị trên toàn quốc. Đặc biệt, ba mẹ có thể dễ dàng đặt mua tại các gian hàng chính hãng trên các sàn TMĐT để nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn.