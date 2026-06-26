Những chứng nhận trong nước và quốc tế – Bảo chứng cho chất lượng phẫu thuật tại BVĐK Hồng Ngọc

Tại Ngoại khoa Hồng Ngọc, phẫu thuật thành công không chỉ đến từ tay nghề bác sĩ, mà còn dựa trên hệ thống an toàn được kiểm soát chặt chẽ, bảo chứng bởi tiêu chuẩn, chứng nhận uy tín.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, những tiêu chuẩn an toàn không chỉ được xây dựng bằng cảm tính mà còn được kiểm chứng bởi các hệ thống đánh giá uy tín trong nước và quốc tế. Mỗi chứng nhận mà bệnh viện đạt được không đơn thuần là một dấu mốc chuyên môn, mà là cam kết rõ ràng về chất lượng và sự an toàn dành cho người bệnh.

Ekip bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc thực hiện phẫu thuật trong môi trường phòng mổ được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ các quy trình an toàn.

Một trong những minh chứng nổi bật là việc bệnh viện đạt "Mức 5/5 - Đảm bảo an toàn cao theo Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ An toàn phẫu thuật” (Theo Quyết định 7482/QĐ-BYT năm 2018 của Bộ Y tế) . Đây là mức đánh giá cao, phản ánh khả năng kiểm soát toàn diện các nguy cơ trong phòng mổ. Đằng sau con số này là hàng loạt quy trình bắt buộc được thực hiện nghiêm ngặt: xác nhận đúng người bệnh, đúng vị trí phẫu thuật, đánh giá đầy đủ nguy cơ gây mê, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý thuốc an toàn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp...Với người bệnh, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi ca phẫu thuật đều được đặt trong một hệ thống bảo vệ nhiều lớp nhằm hạn chế tối đa các sự cố y khoa có thể xảy ra.

Chứng nhận chất lượng bệnh viện quốc tế ACHS (theo bộ tiêu chí EQuIP7)

Nếu tiêu chí của Bộ Y tế tập trung vào an toàn kỹ thuật, thì bộ tiêu chuẩn quốc tế EQuIP7 của ACHS (Úc) lại hướng tới trải nghiệm và quyền lợi người bệnh. BVĐK Hồng Ngọc đạt điểm cao ở hạng mục Patient Care, cho thấy người bệnh không chỉ được điều trị đúng mà còn được chăm sóc đúng cách.

Từ thời điểm được chỉ định phẫu thuật, người bệnh và gia đình được cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị, lợi ích, nguy cơ cũng như các lựa chọn thay thế để có thể đưa ra quyết định trên cơ sở hiểu biết đầy đủ. Trong suốt quá trình điều trị, người bệnh được tham gia xác nhận thông tin, được lắng nghe, được giải đáp thắc mắc và được tôn trọng trong mọi quyết định liên quan đến sức khỏe của mình. Đây chính là tinh thần "lấy con người làm trung tâm" – xu hướng đang được áp dụng tại các hệ thống y tế tiên tiến trên thế giới.

Ở góc độ chuyên môn, một ca phẫu thuật an toàn còn phụ thuộc rất lớn vào năng lực của đội ngũ bác sĩ. Đây cũng là lý do chứng nhận từ Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (Royal College of Surgeons - RCS) được xem là một trong những bảo chứng giá trị nhất đối với lĩnh vực ngoại khoa.

Chứng nhận Trung tâm Đào tạo Ngoại khoa chuẩn toàn cầu do Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) cấp

BVĐK Hồng Ngọc là một trong số ít cơ sở y tế tại Việt Nam đạt công nhận về năng lực đào tạo ngoại khoa của RCS. Chứng nhận này không chỉ đánh giá kỹ năng của từng phẫu thuật viên mà còn xem xét toàn bộ môi trường đào tạo, cơ chế giám sát chuyên môn, hệ thống cập nhật kiến thức và kiểm soát chất lượng lâm sàng. Với người bệnh, điều đó đồng nghĩa với việc đội ngũ bác sĩ không chỉ giàu kinh nghiệm mà còn liên tục được đào tạo, đánh giá và cập nhật những tiến bộ mới nhất của ngoại khoa thế giới.

Song song với yếu tố con người là yếu tố hạ tầng. BVĐK Hồng Ngọc hiện là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn Health Building Notes (HBN) của Anh Quốc. Đây là bộ tiêu chuẩn do Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) xây dựng nhằm đảm bảo môi trường điều trị đạt mức an toàn cao nhất.

Phòng mổ được thiết kế chuẩn HBN nhằm kiểm soát vô khuẩn và bảo đảm an toàn cho người bệnh trong phẫu thuật.

Từ thiết kế luồng di chuyển vô khuẩn, vật liệu kháng khuẩn, hệ thống khí sạch đến kiểm soát áp lực không khí trong phòng mổ đều được tính toán nhằm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và tạo điều kiện tối ưu cho phẫu thuật. Với người bệnh, những tiêu chuẩn tưởng như "ở phía sau cánh cửa phòng mổ" này lại đóng vai trò trực tiếp trong việc giảm biến chứng, hỗ trợ hồi phục nhanh và nâng cao kết quả điều trị lâu dài.

Suy cho cùng, giá trị lớn nhất của các chứng nhận không nằm ở tấm bằng treo trên tường, mà ở sự an toàn người bệnh nhận được trong từng ca phẫu thuật. Đó là cam kết mà BVĐK Hồng Ngọc theo đuổi: biến những tiêu chuẩn khắt khe nhất thành sự an tâm thực tế cho mỗi người bệnh khi bước vào phòng mổ.

Tổng hòa của các chứng nhận từ Bộ Y tế Việt Nam, ACHS Úc, Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh và tiêu chuẩn HBN Anh Quốc đã hình thành hệ thống bảo đảm chất lượng đa tầng, tạo nền tảng để người bệnh được phẫu thuật trong môi trường an toàn và chăm sóc toàn diện.