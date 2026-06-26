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Hỏa hoạn lúc rạng sáng, nữ chủ quán cà phê tử vong trong phòng ngủ

Nguyễn Dũng

TPO - Đám cháy bùng lên lúc rạng sáng tại quán cà phê đang đóng cửa trên đường Nguyễn Văn Yến (phường Phú Thạnh, TPHCM) khiến nữ chủ quán tử vong trong phòng ngủ.

Rạng sáng 26/6, một vụ cháy xảy ra tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Yến, phường Phú Thạnh (TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ, người dân sống gần quán cà phê Parmano phát hiện khói bốc nghi ngút từ bên trong nên hô hoán cùng nhau tìm cách dập lửa.

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Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Do quán đang khóa cửa, nhiều người phải phá ổ khóa để tiếp cận hiện trường, đồng thời sử dụng gần bình chữa cháy mini khống chế đám cháy. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt nhưng nhiều bàn ghế, đồ đạc và thiết bị điện bên trong quán đã bị cháy xém, hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường kiểm tra. Trong quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện nữ chủ quán đã tử vong trong phòng ngủ, nghi do ngạt khói.

Theo người dân địa phương, nạn nhân thuê căn nhà để kinh doanh cà phê được hơn một năm.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
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