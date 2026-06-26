Nhà hàng, quán ăn ở TPHCM cuốn theo World Cup 2026

TPO - Các quán cà phê, nhà hàng, điểm ăn đêm và siêu thị điện máy, nhiều cơ sở kinh doanh... tại TPHCM đã thay đổi giờ hoạt động, đầu tư thêm màn hình lớn, tung ưu đãi để đón làn sóng người hâm mộ theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo trend trái bóng

Quán cà phê FC Good Coffee Bắc Hải ở phường Hòa Hưng (TPHCM) trưa 24/6 hầu như không còn bàn trống. Nhiều nhóm khách vừa thưởng thức cà phê vừa theo dõi trận đấu trên màn hình lớn trong quán.

Đi cùng nhóm bạn, anh Đỗ Văn Hiền (sinh viên, ngụ đường Đồng Nai) cho biết, xem bóng đá ở nơi đông người mang lại cảm giác sôi động hơn khi mọi người cùng hò reo mỗi lần có bàn thắng.

Theo chị Huyền, quản lý quán FC Good Coffee Bắc Hải, lượng khách mùa World Cup năm nay không đông như các kỳ trước, do khung giờ thi đấu chưa thực sự thuận lợi. Nhiều trận đấu diễn ra vào ban ngày khi mọi người đi học, đi làm hoặc quá khuya vào ban đêm. Dù vậy, quán vẫn đầu tư màn hình lớn và triển khai các chương trình ưu đãi, như tặng đĩa trái cây cho nhóm từ 7 khách trở lên nhằm tạo thêm không khí cho người xem.

Quán cà phê đông khách đến xem World Cup vào giờ trưa

Quán hiện duy trì thời gian hoạt động từ 6 giờ đến khoảng 23 giờ. Khi World Cup bước vào vòng loại trực tiếp, quán sẽ phục vụ xuyên đêm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tại một quán cà phê ở trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, không khí bóng đá "sôi" lên từ trong chí ngoài. Ngoài khu vực mặt tiền của tòa nhà 3 tầng, chủ quán trang trí bằng hàng trăm gấu bông mặc trang phục thể thao cùng tượng toàn thân cầu thủ nổi tiếng như Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Bên trong, Hệ thống màn hình cỡ lớn 75 inch và 100 inch cùng chế độ phục vụ 24/7, sẵn sàng đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày.

Một quán cà phê trang trí theo trend World Cup thu hút khách (ảnh: Facebook của quán)

Ngay cả những quán cà phê trong các khu chung cư tại phường An Lạc, dù bị giới hạn thời gian hoạt động vào ban đêm để tránh ảnh hưởng đến cư dân, vẫn đầu tư máy chiếu màn hình lớn phục vụ các trận đấu diễn ra vào ban ngày.

Xuyên đêm phục vụ thượng đế

Không chỉ các quán cà phê, các tiệm cơm tấm, bún bò, phở, hủ tiếu hay các xe bánh mì, quầy đồ ăn vặt... cũng trở thành điểm dừng chân của những người thức khuya xem bóng đá.

Tại một quán ăn chuyên món Việt ở phường Bến Thành, thời gian hoạt động được kéo dài từ 17 giờ chiều đến 4 giờ sáng hôm sau trong suốt mùa giải. Nhà hàng giữ nguyên giá bán và thực đơn, đồng thời bố trí màn hình lớn ngoài trời để phục vụ khách theo dõi các trận đấu.

Nhiều quán ăn mở tận nửa đêm, tài xế giao thức ăn cũng "đắt sô" những ngày diễn ra World Cup

Trên đường Hoàng Diệu (phường Xóm Chiếu), chủ một tiệm bún bò gân cho biết lượng khách tăng khoảng 50% so với ngày thường kể từ khi World Cup khởi tranh. Khung giờ đông khách nhất thường rơi vào thời điểm ngay sau các trận đấu muộn kết thúc.

Tương tự, một quán cơm tấm đêm trên đường Quang Trung (phường Đông Hưng Thuận) ghi nhận doanh thu tăng gấp đôi. Nhiều đêm, quán rơi vào tình trạng hết hàng do lượng khách ăn tại chỗ và mua mang về tăng cao.

Tung chiêu khuyến mại, giảm giá sâu

Nắm bắt nhu cầu mùa World Cup nên nhiều nhà bán lẻ tung hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mãi. Chẳng hạn, tại Điện Máy Xanh, nhiều mẫu TV giảm từ vài triệu đến chục triệu đồng, thậm chí có mẫu TV màn hình lớn giảm đến gần 20 triệu đồng.

Nhiều mẫu tivi còn tặng kèm quạt đứng, bộ ứng dụng giải trí, quả bóng phiên bản giới hạn và cơ hội trúng tiền mặt trị giá 1 tỷ đồng. Khách còn được mua hàng trả chậm 0% lãi suất suất, không cần trả trước.

Khách hàng tìm mua tivi màn hình lớn xem bóng đá

Theo nhân viên cửa hàng Điện Máy Xanh trên đường Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh), riêng trong tháng 6, nhiều chương trình ưu đãi dành cho ngành hàng tivi được triển khai với mức giảm sâu hơn các thời điểm khác trong năm.

Hệ thống điện máy Nguyễn Kim, ngoài giảm giá, một số mẫu tivi còn tặng kèm máy đo huyết áp, ghế mát-xa, điện máy Chợ Lớn áp dụng tặng mã giảm giá, chương trình xài trước trả sau… Năm nay, thị trường còn có sự xuất hiện của dòng TV 98 inch - màn hình siêu lớn được các thương hiệu và nhà bán lẻ tung ra.

Không chỉ tivi, nhóm sản phẩm máy chiếu, loa cũng sôi động hơn so với ngày thường. Khách của nhóm sản phẩm này hầu hết là cửa hàng, quán ăn, quán cà phê để khuấy động không khí, thu hút khách…