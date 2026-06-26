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Miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Nguyễn Hoài

TPO - Sáng sớm, chiều tối và đêm nay (26/6), khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, khu vực đồng bằng mưa rải rác. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông rải rác vào chiều và tối.

Đêm qua và sáng sớm nay (26/6), mưa lớn đã bao trùm toàn bộ khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Lượng mưa tính từ 20h ngày 25/6 đến 3h ngày 26/6 có nơi trên 100mm như tại Nậm Ban 1 (Tuyên Quang) 171.6mm, Thông Nông (Cao Bằng) 163.6 mm, Nghiên Loan 2 (Thái Nguyên) 126.4 mm.

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Mưa lớn bao trùm vùng núi và trung du Bắc Bộ lúc 5h20 sáng nay (26/6). Nguồn: Hymenet.gov.vn.

Dự báo hôm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời nhiều mây, tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 120mm. Trời mát với nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 29-32 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có thể xuất hiện mưa rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Nhờ mưa dông, nắng nóng chấm dứt. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay từ 25-28 độ, cao nhất 32-34 độ.

Hà Nội ngày ít mưa, chiều tối và đêm nay có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo ngày mai, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn vào chiều tối và đêm, khu vực đồng bằng có mưa rải rác.

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Miền Bắc tiếp tục có mưa dông vào chiều tối và đêm nay (26/6).

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở Thanh Hoá đến Phú Yên cũ.

Khánh Hoà, Bình Thuận cũ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng nhẹ, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, trời nắng, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông #thiên tai

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