Tây Ninh cảnh báo nóng: Xử lý trách nhiệm cán bộ nếu để xảy ra vụ án nghiêm trọng

TPO - Trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý hoặc bỏ sót đối tượng thuộc diện quản lý dẫn đến xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội trong bối cảnh loại tội phạm này đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ giết người do nguyên nhân xã hội, tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, có 9 vụ xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, tình cảm, mâu thuẫn cá nhân; 17 vụ còn lại bắt nguồn từ các mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày như ăn nhậu, vay mượn tiền và tranh chấp cá nhân.

Đáng chú ý, nhiều vụ án nghiêm trọng bắt nguồn từ những mâu thuẫn, xích mích nhỏ trong đời sống nhưng không được giải quyết kịp thời, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Một số vụ việc mang tính chất tàn bạo, cướp đi sinh mạng của nhiều người, gây hoang mang và bức xúc trong dư luận. Điển hình, ngày 3/5 tại xã Vĩnh Công, Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi, ngụ địa phương) đã dùng hung khí sát hại vợ và con ruột, đồng thời gây thương tích cho người thân trong gia đình.

Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Cao Bằng (44 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh) đã dùng dao tấn công khiến 3 người tử vong, gồm bà H.T.Đ. (70 tuổi), con gái bà là chị M.T.T.T. (41 tuổi) và anh N.G.B. (22 tuổi, con trai chị T.).



Lực lượng Công an phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh kiểm tra lưu trú.

Qua đánh giá, UBND tỉnh cho rằng ngoài những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi phạm tội, công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai giải pháp phòng ngừa xã hội ở một số nơi còn chưa đạt hiệu quả, thiếu đồng bộ và chưa liên tục.

Bên cạnh đó, công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh tại cơ sở ở nhiều nơi chưa được phát hiện và xử lý kịp thời. Việc cảm hóa, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng còn nhiều bất cập; hiệu quả quản lý các đối tượng có nguy cơ cao phạm tội vẫn còn hạn chế.

Đáng lưu ý, việc phát hiện sớm các biểu hiện mâu thuẫn, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, vi phạm trong thanh thiếu niên ở một số nơi chưa kịp thời. Trong khi đó, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và xử lý mâu thuẫn trong cuộc sống.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động nhận diện các vấn đề tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, từ đó tham mưu mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tại những địa bàn, lĩnh vực phức tạp về an ninh trật tự.

Đặc biệt, lực lượng chức năng cần tập trung đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án; các đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần, người sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến loạn thần.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống tội phạm. Trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý hoặc bỏ sót đối tượng thuộc diện quản lý dẫn đến xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm.