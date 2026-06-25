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Bức ảnh kiểm lâm ngủ giữa tro tàn sau cháy rừng gây xúc động

Thu Hiền

TPO - Giữa khu rừng còn ám mùi khói sau vụ cháy lớn ở Nghệ An, hình ảnh một kiểm lâm viên nằm nghỉ trên nền đất cháy đen sau hàng chục giờ liên tục làm nhiệm vụ đã khiến nhiều người xúc động.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh một người đàn ông nằm ngả lưng giữa khu rừng vừa bị lửa thiêu rụi. Xung quanh là những thân cây cháy sém, nền đất phủ đầy tro xám và dấu tích còn nóng hổi của cuộc chiến với "giặc lửa".

Không phải một khoảnh khắc được sắp đặt, đó là phút nghỉ ngơi hiếm hoi của những người đã nhiều giờ liền căng mình giữ rừng.

Ngày 25/6, ông Phạm Thanh Tuấn, Phó phụ trách Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên (Nghệ An), người chụp bức ảnh, cho biết, nhân vật trong ảnh là ông Phan Lê Hùng (58 tuổi), kiểm lâm viên có hơn 30 năm gắn bó với nghề bảo vệ rừng.

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Hiện trường cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn tối 21/6.

Bức ảnh được ghi lại vào chiều 23/6, thời điểm đám cháy tại khu vực xã Thiên Nhẫn và Vạn An cơ bản được khống chế. Dù ngọn lửa đã được khống chế nhưng trong rừng vẫn còn nhiều điểm âm ỉ khói nên các lực lượng tiếp tục túc trực để đề phòng cháy bùng phát trở lại.

“Hôm đó anh em đang nghỉ tạm trên đỉnh núi để chờ tiếp nước. Sau nhiều giờ liên tục làm nhiệm vụ, anh Hùng quá mệt nên tranh thủ nằm nghỉ thiếp đi trong ít phút. Tôi nhìn thấy và ghi lại khoảnh khắc ấy”, ông Tuấn chia sẻ.

Phía sau bức ảnh là hành trình hơn 40 giờ không ngơi nghỉ của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia chữa cháy rừng.

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Các lực lượng ngày đêm tham gia chữa cháy rừng.

Trước đó, khoảng trưa 21/6, khi nhận tin báo cháy tại khu vực xã Thiên Nhẫn, lực lượng kiểm lâm đã nhanh chóng có mặt. Khu vực này chủ yếu là rừng tái sinh với lớp thực bì dày, nhiều cây đổ ngổn ngang sau mưa bão khiến việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.

Trong điều kiện gió Tây Nam thổi mạnh, nền nhiệt ngoài trời lên cao, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Lực lượng kiểm lâm cùng quân đội, công an, chính quyền địa phương và người dân đã chia thành nhiều mũi, xuyên rừng mở đường băng cản lửa, khoanh vùng và dập tắt các điểm cháy.

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Hình ảnh ông Hùng kiệt sức nằm ngủ giữa đống tro tàn sau gần 2 ngày chữa cháy rừng gây xúc động.

Suốt gần hai ngày đêm, họ bám trụ trên núi giữa cái nắng bỏng rát và gió Lào khô nóng. Những bữa ăn vội, những chai nước tiếp sức và những giấc ngủ chớp nhoáng ngay trên nền đất trở thành điều quen thuộc.

Ông Phan Lê Hùng cho biết, tuổi tác cùng cường độ làm việc liên tục khiến ông gần như kiệt sức. “Sau nhiều giờ leo núi, phát đường băng, dập lửa, tôi quá mệt nên tranh thủ nằm nghỉ ít phút rồi tiếp tục công việc”, ông Hùng nói.

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Bữa trưa giản dị của người lính sau nhiều giờ chiến đấu với "giặc lửa".
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Chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Nghệ An tranh thủ ngả lưng sau hàng chục giờ dồn sức chữa cháy.

Người cán bộ kiểm lâm cũng gửi lời cảm ơn tới người dân địa phương đã không quản vất vả tiếp tế nước uống, lương thực cho các lực lượng làm nhiệm vụ trong suốt thời gian chữa cháy.

Hiện, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, song lực lượng kiểm lâm vẫn tiếp tục bám hiện trường để kiểm tra, thống kê thiệt hại.

Thu Hiền
#kiểm lâm #cháy rừng #Nghệ An #cứu hỏa #hy sinh #bảo vệ rừng #tình nguyện

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