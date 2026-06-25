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Cầu gần 80 tỷ đồng xây xong bỏ hoang vì không có đường dẫn

Ngọc Tú

TPO - Sau khi hoàn thiện các hạng mục chính, cầu Mô Vĩnh bắc qua sông Rộ nối xã Hoa Quân và Kim Bảng (Nghệ An) đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, do không có đường lên, cây cầu này bị bỏ hoang mà không thể sử dụng gần 1 năm qua.

Cây cầu xây xong rồi bỏ hoang vì không có đường dẫn 2 đầu.

Cầu Mô Vĩnh bắc qua sông Rộ nối 2 xã Hoa Quân và Kim Bảng được tỉnh Nghệ An phê duyệt vào tháng 12/2023 với tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng gồm các hạng mục cầu, đường dẫn và công trình liên quan.

Theo thiết kế, đây là công trình giao thông cấp IV, được xây dựng mới bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 4 nhịp giản đơn. Cầu rộng 9m, chiều dài tính đến hết đuôi mố đạt 146m. Đường dẫn hai đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông cấp V đồng bằng, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m.

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Cây cầu nằm trơ trọi giữa cánh đồng rộng lớn nhưng không thể sử dụng vì không có đường dẫn.

Công trình giao thông được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân hai bên sông.

Sau thời gian thi công, năm 2025 cầu Mô Vĩnh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Tuy nhiên, cũng từ đó đến nay, cây cầu phải bỏ hoang không thể sử dụng do thiếu đường dẫn 2 đầu cầu.

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Phần cầu chính đã được hoàn thiện gần 1 năm qua.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, phần cầu chính đã hoàn thiện. Hai bên đầu cầu không có đường khiến cây cầu bị cụt và nằm trơ trọi giữa cánh đồng rộng lớn. Cầu xây xong chưa thể sử dụng, hàng ngày người dân phải đi lại bằng cây cầu tạm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

“Khi cầu được xây lên, người dân phấn khởi, mong đợi ngày hoàn thành để đi lại thuận tiện. Nhưng từ khi xây xong, cầu vẫn không thể đi do chưa có đường. Chúng tôi chỉ mong sớm hoàn thành đường dẫn để bà con đi lại thuận lợi, tiết kiệm thời gian, phát triển kinh tế”, ông Nguyễn Văn Phiệt (68 tuổi, trú xóm Long Nhã, xã Hoa Quân) nói.

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Người dân địa phương mong muốn dự án sớm hoàn thiện để thuận tiện đi lại.

Theo Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An, phần đường dẫn đi qua đất nông nghiệp thuộc địa bàn hai xã Hoa Quân và Kim Bảng chưa thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chính vì vậy, hạng mục này chưa được thi công.

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Người dân hiện nay vẫn phải đi qua cây cầu tạm, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết, để tiếp tục triển khai thi công, giải ngân nguồn vốn đã được bố trí và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án, Ban đã đề nghị UBND các xã Hoa Quân và Kim Bảng khẩn trương phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

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Người dân mong cây cầu sớm được hoàn thành.

Ông Nguyễn Thế Cường - Chủ tịch UBND xã Hoa Quân cho biết, sau khi có văn bản của Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An, phía xã đã thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng, tiến hành kiểm đếm và thực hiện các thủ tục liên quan.

Ngọc Tú
#Nghệ An #dự án #xây dựng #cầu #cầu cụt 2 đầu #cầu hàng chục tỷ bỏ hoang #cầu bỏ hoang vì không có đường

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