Cán bộ thôn ở Quảng Trị câu kết trục lợi tiền hỗ trợ bão lũ

TPO - Hàng chục hộ dân trong một thôn tại Quảng Trị bị thiệt hại sau bão số 10 năm 2025 không được nhận hỗ trợ, trong khi nhiều cán bộ thôn và người thân của họ lại có tên trong danh sách chi trả dù không đủ điều kiện.

Hàng loạt cán bộ và người thân lọt danh sách nhận hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai theo Nghị định 09/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn sau bão lũ. Tuy nhiên, tại thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch (Quảng Trị), chính sách này lại bị lợi dụng để phục vụ lợi ích của một nhóm cán bộ thôn và người thân.

Những người dân dũng cảm tố cáo sai phạm của cán bộ thôn.

Theo Thông báo kết luận số 918/TB-UBND của UBND xã Bố Trạch, nhiều nội dung người dân phản ánh là có cơ sở. Kết quả xác minh cho thấy, nhiều hộ dân có diện tích rừng bị thiệt hại trên 30% nhưng không được đưa vào danh sách hỗ trợ vì Trưởng thôn không thông báo đầy đủ để người dân kê khai.

Trong khi đó, danh sách được phê duyệt lại xuất hiện dày đặc tên của cán bộ thôn và người thân. Trong tổng số 48 hộ được nhận hỗ trợ có tới 15 hộ là cán bộ hoặc người thân của đội ngũ cốt cán thôn, chiếm hơn 31%.

Đáng chú ý, ông Hoàng Việt, Trưởng thôn Bồng Lai 1 cùng nhiều người thân trong gia đình đều có tên trong danh sách. Tương tự, ông Trần Văn Tuyến, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn và ông Hoàng Văn Mỹ, Chi hội trưởng Cựu chiến binh cũng có người thân được nhận hỗ trợ.

Nghiêm trọng hơn, trong nhóm hộ được xác định kê khai sai diện tích, không đủ điều kiện hoặc tỷ lệ thiệt hại chưa đạt quy định nhưng vẫn được nhận tiền, có tới 10 trường hợp là cán bộ thôn, chiếm hơn một nửa số trường hợp sai phạm.

Quy trình khép kín để “lọt” hồ sơ sai

Theo kết luận của UBND xã Bố Trạch, sau khi tự lập danh sách các hộ đề nghị hỗ trợ, Ban lãnh đạo thôn không tổ chức họp dân để công khai, lấy ý kiến như quy định mà tự lập biên bản kiểm tra rồi chuyển hồ sơ lên cấp trên.

Một khoảnh rừng vừa mới trồng, không bị thiệt hại của cán bộ thôn cũng được đưa vào danh sách hỗ trợ thiên tai để trục lợi.

Việc thiếu công khai đã khiến người dân không có cơ hội giám sát, trong khi nhiều hồ sơ không đúng thực tế vẫn được đưa vào danh sách chi trả.

Quá trình xác minh phát hiện hàng loạt sai phạm như kê khai diện tích lớn hơn thực tế, kê khai trên diện tích đất nhận khoán không hợp pháp, kê khai trùng diện tích đã được hỗ trợ ở địa phương khác, thậm chí có trường hợp được lập tên hai lần để nhận tiền.

Từ những sai phạm này, Phòng Kinh tế xã đã tham mưu UBND xã thu hồi 193,125 triệu đồng do chi sai cho 17 hộ dân. Đến thời điểm ban hành kết luận, mới chỉ có hai hộ nộp lại tiền, trong đó có hộ Trưởng thôn Hoàng Việt. Hơn 172 triệu đồng còn lại vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục thu hồi.

Cần làm rõ dấu hiệu trục lợi

UBND xã Bố Trạch xác định trách nhiệm trực tiếp thuộc về Trưởng thôn Hoàng Việt và Bí thư Chi bộ Trần Văn Tuyến do thiếu trách nhiệm, vi phạm quy trình công khai, minh bạch trong lập hồ sơ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế xã cũng bị xác định có trách nhiệm khi thẩm định hồ sơ thiếu chặt chẽ, dẫn đến tham mưu chi trả sai đối tượng. UBND xã đã yêu cầu Chi bộ, Ban chỉ huy thôn Bồng Lai 1 và các tập thể, cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý.

Khoảnh rừng của cán bộ nhận tiền hỗ trợ thiệt hại thiên tai bị người dân phát hiện.

Tuy nhiên, vụ việc đặt ra vấn đề lớn hơn là nguy cơ lợi dụng chính sách an sinh để trục lợi ở cơ sở. Khi những người được giao nhiệm vụ rà soát, xác nhận thiệt hại cũng đồng thời là những người hoặc người thân trực tiếp hưởng lợi từ chính danh sách do mình lập thì nguy cơ xung đột lợi ích là rất rõ.

Tiền hỗ trợ thiên tai được Nhà nước dành để giúp người dân khôi phục sản xuất sau bão lũ. Bất kỳ hành vi lợi dụng chức trách để đưa người nhà vào danh sách, gạt người dân đủ điều kiện ra ngoài đều không chỉ gây thất thoát ngân sách mà còn làm xói mòn niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở.

Vì vậy, ngoài việc kiểm điểm hành chính, dư luận địa phương mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm nếu phát hiện dấu hiệu cố ý lập hồ sơ sai nhằm trục lợi chính sách.