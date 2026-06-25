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500 người xuyên đêm vật lộn với lửa rừng cháy ngùn ngụt

Phạm Trường

TPO - Ngọn lửa bùng phát và lan rộng tại ba vị trí rừng núi ở tỉnh Thanh Hóa đã thiêu rụi nhiều ha rừng. Khoảng 500 người được huy động tiếp cận, khống chế đám cháy trong đêm.

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Vụ cháy rừng xảy ra từ trưa 24/6, tại khu vực đồi núi phường Hải Bình, khu rừng thông chân núi Lâm Động (phường Đào Duy Từ) và ở tổ dân phố Đại Thủy (phường Trúc Lâm) ở tỉnh Thanh Hóa﻿
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Hơn 500 người gồm công an, bộ đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương đã được huy động tiếp cận hiện trường, dập lửa.
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Theo chính quyền địa phương, do khu vực cháy chủ yếu là rừng thông cùng nhiều loại cây bụi, dây leo khô dễ bắt lửa, kết hợp với thời tiết nắng nóng và gió lớn nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.
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Các lực lượng được phân ra nhiều vị trí, mở đường băng cản lửa để ngăn đám cháy không lan rộng.
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Tại một số vị trí hỏa hoạn dưới chân đồi, lực lượng chức năng đã đấu nối được đường ống, tổ chức phun nước để dập tắt đám cháy và chống cháy lan.
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Vụ cháy rừng xảy ra tại phường Hải Bình cũng đe dọa đến hệ thống lưới điện. Ngành điện lực Thanh Hóa cho biết, phải tạm ngừng cấp điện của hơn 30.000 hộ dân để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, khi đám cháy được khống chế, đơn vị đã cấp điện trở lại cho các hộ dân.
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Tối 25/6, một số đám cháy đã được khống chế. Riêng khu vực đồi núi ở phường Hải Bình, hỏa hoạn﻿ vẫn tiếp diễn. Đây là khu vực địa hình gấp khúc, hiểm trở, rất khó khăn trong việc tạo đường băng cản lửa để khoanh vùng, dập tắt đám cháy.
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Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa phải sử dụng flycam để xác định vị trí các đám cháy, đưa ra phương án dập lửa, tránh lây lan trong đêm.
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Ở các vị trí cháy đã được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục bố trí nhân lực, trang thiết bị, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại. Hiện, địa phương đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Phạm Trường
#Thanh Hóa #cháy rừng #đám cháy #lực lượng chức năng #chữa cháy #thiệt hại

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