500 người xuyên đêm vật lộn với lửa rừng cháy ngùn ngụt

TPO - Ngọn lửa bùng phát và lan rộng tại ba vị trí rừng núi ở tỉnh Thanh Hóa đã thiêu rụi nhiều ha rừng. Khoảng 500 người được huy động tiếp cận, khống chế đám cháy trong đêm.