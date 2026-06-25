500 người xuyên đêm vật lộn với lửa rừng cháy ngùn ngụt

TPO - Ngọn lửa bùng phát và lan rộng tại ba vị trí rừng núi ở tỉnh Thanh Hóa đã thiêu rụi nhiều ha rừng. Khoảng 500 người được huy động tiếp cận, khống chế đám cháy trong đêm.
Tại một số vị trí hỏa hoạn dưới chân đồi, lực lượng chức năng đã đấu nối được đường ống, tổ chức phun nước để dập tắt đám cháy và chống cháy lan.
Ở các vị trí cháy đã được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục bố trí nhân lực, trang thiết bị, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại. Hiện, địa phương đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.