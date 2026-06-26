Đoạn đường gần 900 m nhưng thi công dang dở suốt một thập kỷ qua

TPO - Dự án đường Chu Văn An (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) đoạn từ đường Hai Bà Trưng - Ngô Sĩ Liên chỉ dài 876 m, thế nhưng sau 10 năm thi công chỉ mới xong 150 m rồi “đắp chiếu”, để lại phía sau những con đường bụi bặm, lầy lội cùng nỗi chờ đợi mỏi mòn của người dân .

10 năm chờ đợi… một con đường

Năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi có chủ trương đầu tư dự án đường Chu Văn An (đoạn từ Hùng Vương đến Hai Bà Trưng) và khu dân cư Nam Hai Bà Trưng với tổng mức đầu tư khoảng 320 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng trở thành tuyến giao thông quan trọng kết nối trung tâm Quảng Ngãi với khu vực bờ bắc sông Trà Khúc, đồng thời phát huy hiệu quả khai thác cầu Thạch Bích.

Dự án ban đầu giao cho UBND TP. Quảng Ngãi cũ làm chủ đầu tư. Đến năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi “đổi ý” giao cả 2 dự án này cho Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) làm chủ đầu tư. Dự án chính thức khởi động vào năm 2016.

Dự án đường Chu Văn An “đắp chiếu”, công trường ngổn ngang suốt 1 thập kỷ.

Đến năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi lại chuyển giao dự án cho TP. Quảng Ngãi cũ làm chủ đầu tư (thi công đoạn tuyến từ Ngô Sỹ Liên đến Hai Bà Trưng). Theo đó, TP. Quảng Ngãi cũ chia dự án làm 10 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu xây lắp. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, nhà thầu mới thi công mặt đường được khoảng 150 m, phần còn lại của dự án “đắp chiếu”, công trường ngổn ngang.

Nguyên nhân dự án kéo dài là vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng và một số nguyên nhân khác. Dự án trì trệ kéo dài, đến năm 2023 UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án và đưa ra giải pháp để tái khởi động dự án.

Theo Kết luận thanh tra số 03 ngày 8/4/2024 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, việc giao QISC thực hiện dự án có nhiều bất cập về cơ sở pháp lý. Thanh tra xác định không có quy định nào cho phép doanh nghiệp này được quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng công trình và khu dân cư nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh sau này.

Đường Chu Văn An nối dài mới làm xong 150 m, đoạn còn lại nhỏ hẹp tạo thành nút thắt cổ chai.

Bên cạnh đó, QISC tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dù không có chuyên môn trong lĩnh vực này, đồng thời không đủ năng lực điều hành thực hiện dự án theo yêu cầu. Thanh tra tỉnh đã kiến nghị khắc phục các sai phạm liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm bảo đảm tính chính xác, tránh thất thoát ngân sách nhà nước; đồng thời yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Nắng bụi mù trời, mưa thành ao bùn

Theo ghi nhận của phóng viên, công trường dự án đường Chu Văn An (phường Nghĩa Lộ) vẫn dang dở và “đắp chiếu”. Giữa khu dân cư đông đúc, phần đất dự án phủ kín cỏ dại, nhiều vị trí xuất hiện những hố sâu, ổ gà, ổ voi kéo dài.

Mùa nắng bụi bay mù mịt mỗi khi có xe lưu thông qua lại.

Mỗi khi có xe tải hoặc ô tô đi qua, bụi đất cuộn lên mù mịt, phủ trắng nhà cửa hai bên đường. Đến mùa mưa, con đường lại biến thành những vũng bùn lầy nhão nhoẹt, khiến việc đi lại của người dân thêm phần khốn khó.

Bà Trần Thị Tám (người dân sống gần khu vực dự án) cho biết, suốt nhiều năm qua, cuộc sống của các hộ dân bị đảo lộn bởi công trình chậm tiến độ. “Làm gần chục năm rồi mà vẫn chưa xong. Thi công được một đoạn rồi dừng lại, không biết đến bao giờ mới hoàn thành. Đường sá xuống cấp nghiêm trọng, đi lại rất bất tiện, nhất là vào mùa mưa”, bà Tám ngao ngán.

Mùa mưa nước đọng lại thành các vũng như ao cá.

Không chỉ ảnh hưởng đến giao thông, dự án kéo dài còn khiến nhiều hộ dân rơi vào tình trạng thấp thỏm vì các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa được giải quyết dứt điểm.

Dự án dang dở đẩy theo cuộc sống của người dân trong vùng dự án gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đây là dự án kéo dài qua nhiều giai đoạn, nhiều cơ chế quản lý khác nhau nên quá trình xử lý các tồn tại gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục để công trình dang dở sẽ gây lãng phí lớn về nguồn lực đầu tư cũng như ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn còn tồn tại, đặc biệt là các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc áp dụng chính sách phải được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân nhưng vẫn tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đối với dự án đường Chu Văn An và khu dân cư đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Sĩ Liên, lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải hoàn thành thông tuyến trong năm 2026.