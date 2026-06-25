Bộ Công an khánh thành công trình nâng cấp Di tích Quốc gia Hòn Đá Bạc tại Cà Mau

TPO - Chiều 25/6, tại di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc, Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành công trình nâng cấp Khu di tích lịch sử Hòn Đá Bạc và trao tặng 500 căn nhà cho đồng bào Cà Mau.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình nâng cấp Khu di tích lịch sử Hòn Đá Bạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, Di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc là danh lam thắng cảnh, gắn liền với chiến công oanh liệt của lực lượng An ninh nhân dân.

Theo ông Hải, sự kiện khánh thành việc nâng cấp khu di tích và trao tặng 500 căn nhà cho người dân là dấu mốc giàu ý nghĩa, nhân văn sâu sắc, minh chứng sinh động cho tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bộ Công an và các nhà tài trợ đã dành nguồn lực quý báu hỗ trợ Cà Mau trong công tác bảo tồn lịch sử và an sinh xã hội. Đồng thời, ông Hải gửi gắm, mong muốn bà con nhận nhà mới sẽ giữ gìn mái ấm, phát huy ý chí tự lực, tích cực lao động sản xuất để vươn lên ổn định cuộc sống.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, Cà Mau là tỉnh có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng, là cửa ngõ ra biển lớn với “tiềm lực tăng lên nhiều lần và mở ra không gian phát triển mới, vị thế mới”.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Cà Mau còn nhiều thách thức do nguyên nhân khách quan như chịu tác động, ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu, đời sống nhân dân khu vực ven biển, đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn, nhiều hộ gia đình vẫn đang sinh sống trong cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp.

Trước yêu cầu đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động cùng tỉnh Cà Mau vào cuộc, tính toán, sắp xếp các nguồn lực nhằm xây dựng nhà cho người dân, có “An cư mới lạc nghiệp”, để người dân ổn định nơi ở, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng trao tặng biểu trưng 500 căn nhà cho đồng bào Cà Mau.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn coi an sinh xã hội là trụ cột quan trọng để bảo đảm ổn định chính trị và phát triển bền vững. Đến nay, Bộ Công an đã chủ trì và phối hợp xây dựng hơn 33.000 căn nhà với kinh phí gần 3.000 tỷ đồng trên cả nước.