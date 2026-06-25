Thông tin mới vụ tài xế tử vong do rơi vào hố ga lúc mở cửa xuống xe

TPO - Trước khi xảy ra sự cố thương tâm, đại diện đơn vị duy tu bảo trì đã từng phát hiện một số tấm đan tại vỉa hè bị gãy vỡ, rơi miệng cống nhưng không tiến hành các hoạt động cảnh báo, sửa chữa.

Liên quan vụ việc tài xế tử vong do rơi xuống hố ga (cống thoát nước), xảy ra ngày 18/6 tại phường Quan Triều (tỉnh Thái Nguyên) mà Báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 25/6 cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã thông tin chi tiết về vụ việc.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 18/6, anh T.T.T (SN 1983, trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS: 30L-996.XX kéo theo Sơmi rơ mooc của Công ty vận tải Hà Sỹ (xã Thiện Lộc, Hà Nội) để đăng kiểm.

Khoảng 11h50 cùng ngày, anh T điều khiển xe đến đỗ tại vỉa hè đường Quốc lộ 1B gần khu vực trung tâm đăng kiểm, rồi bước xuống xe qua cửa lái (cửa bên trái). Khi bước xuống vỉa hè, anh T bị rơi xuống hố cống thoát nước dẫn đến tử vong.

Ngày 19/6, anh Nguyễn Ngọc Sỹ (Giám đốc Công ty Hà Sỹ) do không liên lạc được với anh T nên đã kiểm tra hệ thống giám sát của xe, xác định được xe ô tô BKS: 30L-996.XX đang dừng, đỗ tại vỉa hè Tổ dân phố Đồng Danh. Thấy có dấu hiệu bất thường, anh Sỹ tìm đến nơi xe ô tô đang dừng đỗ và phát hiện anh T nằm dưới hố cống đã tử vong.

Nhận được thông tin, Công an phường Quan Triều đã phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn

Làm rõ trách nhiệm của đơn vị duy tu, bảo trì

Theo cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên được giao duy tu, bảo trì đường bộ trên tuyến đường từ km100 đến km144+700 đường Quốc lộ 1B.

Công ty giao cho Hạt quản lý đường bộ số 1 do anh Hà Ngọc Q (SN 1985, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) quản lý, nắn dựng cọc tiêu, biển báo, vệ sinh cống...đoạn từ km100 đến km144+700.

Anh Hà Ngọc Q phân công anh Nguyễn Văn S (SN 1967, trú tại xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên) là nhân viên tuần đường tuyến đường từ km100 đến km144+700.

Khoảng từ tháng 10- 11/2025, anh S phát hiện một số tấm đan tại vỉa hè đoạn km143 đến km144+700 bị hư hỏng gãy vỡ, rơi miệng cống nên đã báo cho anh Q. Tuy nhiên, anh S và anh Q chưa tiến hành các hoạt động cảnh báo, khắc phục, sửa chữa những hư hỏng trên.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.