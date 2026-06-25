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Thể thao

Cầu thủ Qatar rời World Cup 2026 với án phạt siêu nặng

Đặng Lai

TPO - Ủy ban Kỷ luật FIFA vừa chính thức đưa ra án phạt treo giò 5 trận đối với tiền vệ Assim Madibo của Qatar. Đây là cái giá phải trả của cầu thủ này cho pha vào bóng rợn người khiến Ismael Kone gãy gập chân.

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Khoảnh khắc ám ảnh diễn ra ở phút 51 trận Canada vs Qatar ở lượt 2 vòng bảng. Trong một nỗ lực cản phá, Madibo đã có pha tắc bóng nguy hiểm từ phía sau. Ngay lập tức, các cầu thủ xung quanh ôm đầu hoảng hốt khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Ismael Kone nằm gục trên sân, ôm lấy chân và che miệng trong đau đớn. Kết quả chẩn đoán sau đó xác nhận tiền vệ mang áo số 8 của Canada đã bị gãy xương chày và xương mác ở chân trái, buộc phải phẫu thuật và nói lời chia tay sớm với kỳ World Cup trên sân nhà.

Ngay lập tức, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Madibo. Trong thế thiếu người, các cầu thủ Qatar không thể đứng vững. Họ liên tục nhận thêm những bàn thua và rời sân bằng tỷ số 0-6. Trận đấu này góp phần tiễn đại diện AFC về nước vì trong lượt cuối, họ đã gục ngã 1-3 trước Bosnia. Tổng cộng, Qatar chỉ có 1 điểm sau 3 trận.

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Kone nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu 1 năm

Dù Madibo không có hành vi xoạc bóng ác ý nhưng với việc gây ra chấn thương cực nặng cho đối thủ, anh vẫn bị cấm thi đấu 5 trận. Án phạt này đồng nghĩa sau khi ra về từ World Cup 2026, Madibo vẫn phải chấp hành thêm 3 trận nữa. Nhiều khả năng anh sẽ bị cấm thi đấu ở loạt FIFA Days vào cuối năm của Qatar.

Đây là một trong những án phạt nặng nhất lịch sử World Cup. Trước đó, Luis Suarez từng bị treo giò 9 trận do cắn Chiellini, Mauro Tassotti bị cấm thi đấu 8 trận do lỗi triệt hạ Luis Enrique. Với Madibo, có lẽ anh được thông cảm phần nào vì tình huống xoạc bóng không mang tính triệt hạ. Ngay trên sân, Madibo đã bật khóc nức nở và ôm đầu hối lỗi trong vòng tay an ủi của chính các đồng đội.

Theo tiết lộ từ HLV tuyển Canada - Jesse Marsch, ngay sau trận đấu, Madibo đã tìm đến phòng thay đồ của đội chủ nhà để gửi lời xin lỗi trực tiếp. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Vài ngày sau, Madibo cùng Bộ trưởng Thể thao Qatar đã đến tận nơi thăm hỏi Kone. Bức ảnh do Liên đoàn Bóng đá Qatar đăng tải chụp khoảnh khắc Kone - lúc này đang phải ngồi xe lăn - ôm chầm lấy Madibo trong trang phục đội tuyển quốc gia đã gây xúc động mạnh.

Đặng Lai
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