Bosnia & Herzegovina loại Qatar, rộng cửa vào vòng knock-out

TPO - Bosnia & Herzegovina đánh bại Qatar 3-1 ở lượt trận cuối bảng B World Cup 2026 nhờ màn tỏa sáng của tài năng trẻ Kerim Alajbegovic. Chiến thắng giúp đại diện châu Âu gần như chắc chắn giành vé vào vòng 32 đội với tư cách một trong những đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, trong khi Qatar chính thức bị loại.

Ngay từ những phút đầu, Bosnia nhập cuộc đầy quyết tâm với lối chơi áp sát tầm cao, liên tiếp tạo sức ép và buộc thủ thành Mahmoud Abunada phải trổ tài cản phá chỉ trong ba phút đầu tiên. Tuy nhiên, họ cũng thoát thua nhờ pha truy cản quyết đoán của Ivan Sunjic khi Akram Afif băng xuống phản công nguy hiểm.

Sau quãng thời gian giằng co trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Seattle, trận đấu thực sự bùng nổ sau quãng nghỉ tiếp nước.

Phút 29, Kerim Alajbegovic - tài năng mới 18 tuổi của Bosnia - tạo nên khoảnh khắc xuất thần. Tiền vệ trẻ vượt qua hai pha truy cản liên tiếp trước khi tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, không cho thủ thành Abunada bất kỳ cơ hội cản phá nào, đưa Bosnia vươn lên dẫn trước trong sự phấn khích của hàng nghìn cổ động viên có mặt trên khán đài.

Chỉ năm phút sau, Bosnia nhân đôi cách biệt. Đường căng ngang của đội trưởng Edin Dzeko trong trận đấu đánh dấu lần thứ 150 khoác áo đội tuyển Quốc gia đã khiến hậu vệ Sultan Albrake lúng túng phản lưới nhà, đưa Bosnia tiến rất gần chiến thắng.

Dzeko sau đó suýt ghi tên mình lên bảng tỷ số nhưng cú dứt điểm của tiền đạo 40 tuổi lại tìm đến cột dọc.

Đúng vào thời điểm Bosnia đang kiểm soát thế trận, Qatar bất ngờ nhen nhóm hy vọng. Phút 42, đội trưởng Hassan Al-Haydos băng vào đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ngay trước giờ nghỉ, Pedro Miguel còn đưa bóng dội cột dọc, suýt giúp đại diện Tây Á gỡ hòa.

Bước sang hiệp hai, Qatar dồn đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. HLV Julen Lopetegui tung chân sút số một lịch sử đội tuyển Almoez Ali vào sân để tăng cường hỏa lực, nhưng những đợt ép sân của họ thiếu sự sắc bén và không tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Trong khi đó, Bosnia chủ động lùi sâu, chơi chặt chẽ và chờ thời cơ phản công. Phút 80, mọi hy vọng của Qatar chính thức khép lại khi cầu thủ vào sân thay người Ermin Mahmic chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm, tung cú sút quyết đoán đánh bại Abunada, ấn định chiến thắng 3-1.

Ba điểm giúp Bosnia kết thúc vòng bảng với 4 điểm và gần như chắc chắn góp mặt ở vòng 32 đội nhờ suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Nếu giành quyền đi tiếp, đối thủ của họ nhiều khả năng sẽ là đội tuyển Mỹ vào ngày 1/7.

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Bosnia cùng người hâm mộ hát vang khúc ca truyền thống trên khán đài để ăn mừng chiến thắng lịch sử.

HLV Sergej Barbarez không giấu được sự tự hào khi đội bóng tiếp tục nuôi hy vọng tại World Cup: "Chúng tôi đến đây với tư cách những 'kẻ lót đường' và đang cố gắng tạo nên điều đặc biệt. Đây là một trận đấu hoàn hảo".

Nhà cầm quân Bosnia cũng dành nhiều lời khen cho thế hệ cầu thủ trẻ đang trưởng thành nhanh chóng: "Chúng tôi sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ. Tôi thực sự tin rằng đội tuyển này mới chỉ bắt đầu hành trình của mình và kỳ World Cup tiếp theo mới là sân khấu thực sự dành cho họ".

Ở chiều ngược lại, Qatar khép lại giải đấu ở vị trí cuối bảng với chỉ 1 điểm. Dù không thể vượt qua vòng bảng, đây vẫn là lần đầu tiên đội bóng Tây Á giành được điểm số tại World Cup sau khi lần đầu góp mặt thông qua vòng loại.

HLV Julen Lopetegui tiếc nuối vì cho rằng các học trò xứng đáng nhận được nhiều hơn: "Chúng tôi đã làm rất nhiều điều tốt, nhưng bóng đá hôm nay không đền đáp điều đó. Tôi nghĩ đội bóng xứng đáng có nhiều hơn"

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng nhắn nhủ các học trò sau khi hành trình World Cup khép lại: "Bạn không biết khi nào mình mới có cơ hội được dự World Cup thêm một lần nữa. Hy vọng đây sẽ không phải trận đấu cuối cùng của chúng tôi ở sân chơi này".