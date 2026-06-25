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Thể thao

Đà Nẵng đăng cai chặng 3 Giải pickleball trẻ toàn quốc Future Stars 2026

Duy Quốc

Chiều 24/6, Vietnam Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 (VPC Future Stars 2026) chính thức ra mắt chặng Đà Nẵng, tiếp tục tạo sân chơi thi đấu chuyên nghiệp cho các vận động viên pickleball trẻ trên cả nước.

Giải do Công ty Cổ phần New Sports phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức.

Đây là chặng đấu thứ ba trong hệ thống giải đấu sau thành công của các chặng Hà Nội và TP.HCM, tiếp tục mang đến sân chơi thi đấu chuyên nghiệp dành cho các vận động viên pickleball trẻ trên cả nước.

Theo Ban tổ chức, VPC Future Stars 2026 chặng Đà Nẵng sẽ diễn ra trong hai ngày 4 - 5/7 tại Cụm sân Pickleball Tuyên Sơn (Đà Nẵng). Giải đấu gồm các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ dành cho các nhóm tuổi U10, U12, U14, U16 và U18.

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Chặng 3 giải pickleball trẻ toàn quốc sẽ diễn ra tại Đà Nẵng.

Trong đó, ngày thi đấu đầu tiên sẽ dành cho các vận động viên thuộc lứa tuổi U10, U14 và U18; ngày thứ hai diễn ra các nội dung của U12 và U16.

Các vận động viên đạt thành tích cao sẽ được trao huy chương, giấy chứng nhận của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, tiền thưởng cùng nhiều phần quà giá trị. Ban tổ chức cũng trao cúp vô địch cho các vận động viên giành vị trí cao nhất ở từng nội dung thi đấu.

Ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Phát triển bộ môn Pickleball của New Sports cho biết việc đầu tư cho thể thao trẻ luôn là định hướng xuyên suốt của đơn vị. “Chúng tôi tin rằng muốn xây dựng nền thể thao phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ nền tảng, từ việc tạo điều kiện để các em được thi đấu, cọ xát và trưởng thành trong môi trường chuyên nghiệp ngay từ những bước đầu”, ông Long nói.

Theo ông Long, việc xây dựng hệ thống giải đấu bài bản không chỉ giúp các vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu mà còn góp phần hình thành nền tảng phát triển lâu dài cho thể thao Việt Nam thông qua việc mở rộng cơ hội tiếp cận các giải đấu chất lượng ngay từ lứa tuổi thiếu niên.

Duy Quốc
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