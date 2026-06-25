Brazil đánh bại Scotland, giành vé qua vòng bảng

TPO - Vinicius lập cú đúp khi Brazil đánh bại Scotland 3-0 ở lượt trận cuối bảng C. Kết quả đưa Seleccao giành vé vào vòng sau với 7 điểm sau 3 trận đấu.

foul Hết giờ, Brazil thắng đậm và giữ ngôi đầu Với chiến thắng 3-0, tuyển Brazil nhẹ nhàng đi vào vòng trong. Họ có cùng 7 điểm như Morocco nhưng hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, Scotland có 3 điểm và vẫn hy vọng có thể đi tiếp với tư cách 1 trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. report Không được 90'+3: Brazil tổ chức phản công rất thoáng. Trong thế 4 đánh 3 nhưng đường chuyền của cầu thủ áo vàng lại đi lộ, tạo điều kiện để hậu vệ Scotland đánh chặn. time Sẽ có 6 phút bù giờ report Không có penalty cho Scotland 83': Từ một tình huống dàn xếp tấn công biên, Tierney đã ngã ra trong vòng cấm. Anh cho rằng hậu vệ Brazil đã kê chân. Nhưng trọng tài nói không. report Không vào, Vinicius suýt có bàn 79': Vinicius Junior xâm nhập vòng cấm và cố gắng đánh bại Angus Gunn bằng một cú sút chính xác vào góc dưới bên trái, nhưng thủ môn đã cản phá thành công. report Scotland đang tìm kiếm bàn danh dự 70': Các cầu thủ áo xanh vẫn trung thành với bài tấn công biên. Nhưng phải thừa nhận họ không đủ khả năng gây ra sát thương. substitution Neymar vào sân report Nỗ lực vô vọng của Scotland 67': Nathan Patterson cố gắng đón đường chuyền rồi nỗ lực dứt điểm, nhưng một trong những cầu thủ phòng ngự Brazil đã chặn được cú sút. report Nguy hiểm, Scotland tạo ra tình huống đáng nói nhất từ đầu trận 63': Tierney băng lên rồi tạt bóng rất mềm mại từ cánh trái. Bên trong McTominay bật cao đánh đầu hiểm hóc. Tiếc rằng Alisson vẫn đứng vững. goal VÀO, tỷ số là 3-0 59': Bàn thắng thứ 3 cho Brazil. Matheus Cunha thể hiện sự nhạy bén trong vòng cấm khi đón đường chuyền tuyệt vời, sau đó anh tung cú sút một chạm găm vào góc dưới bên phải khung thành. report Vinicius suýt có hat-trick 51': Vinicius băng xuống đầy tốc độ. Anh đối mặt thủ môn Gunn. Tiếc rằng pha dứt điểm là chưa thật sự hiểm hóc. report McTominay thử vận may 50': Tierney leo biên rất ấn tượng. Anh tạt bóng như rót vào đầu McTominay. Nhưng bóng đi ngay vị trí mà Alisson đã chọn. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hiệp 1 kết thúc Một hiệp đấu không bùng nổ nhưng Brazil vẫn có 2 bàn. Trong cả 2 tình huống, họ đều tận dụng những pha mất bóng ở quanh khu vực vòng cấm của Scotland. goal VÀO, Vinicius lập cú đúp. Brazil dẫn 2-0 45'+3: Vinicius nhập thành, đón đường tạt chính xác rồi đánh đầu tung lưới. Brazil nhân đôi cách biệt và lần này, VAR không thể bác bỏ pha lập công của Brazil. report Không vào, Brazil suýt ghi bàn thứ 2 44': Vinicius, Rayan và Cunha phối hợp ăn ý và tiền đạo MU là người dứt điểm. Anh đưa trái bóng vượt qua thủ môn Scotland nhưng nó bị chặn trên đường tiến vào khung thành. report Cunha dứt điểm từ xa 42': Matheus Cunha tung cú sút mạnh về phía khung thành từ rìa vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc bên phải chỉ vài cm. Các cơ hội của Brazil đang dần trở nên mờ nhạt hơn. Họ phải trông chờ vào dứt điểm từ xa. report Rayan dứt điểm không tốt 38': Rayan thực hiện pha solo vào vòng cấm rồi dứt điểm. Bóng đi ra ngoài sân và Scotland được hưởng quả phát bóng từ khung thành. report Thế trận đang trở nên cân bằng 35': Brazil đang tổ chức được nhiều pha tấn công song Scotland cũng rất sẵn sàng phản công khi cần. Sau khi hút chết ở phút 25, có lẽ đại diện châu Âu đã tự tin hơn. report Pha tấn công yếu ớt từ Scotland 30': McGinn tạt bóng từ cánh trái, bên trong đồng đội của anh tranh bóng nhưng không thành công. Tình huống này phản ánh thế trận yếu ớt từ phía đại diện châu Âu. var Bàn thắng bị từ chối 25': Sau khi xem VAR, trọng tài khước từ bàn thắng với lý do Vinicius đã mắc lỗi khi lấy bóng. Tỷ số vẫn là 1-0. goal Lại là sai lầm chết người từ hàng thủ Scotland 22': Trong thế trận bế tắc, Scotland không những không thể ghi bàn mà còn tự "dâng" bàn thắng cho Brazil. Hậu vệ áo xanh cầm bóng ngớ ngẩn trước vòng cấm rồi mất bóng vào chân Vinicius. Ngôi sao 26 tuổi dễ dàng dứt điểm nhân đôi cách biệt. report Vincius thử vận may 20': Vinicius Junior dẫn bóng tốt vào vòng cấm. Trước mặt là 3 cái bóng áo xanh nên anh quyết định dứt điểm nhanh bằng cú vảy bóng điệu nghệ, nhưng cú sút của anh lại đi chệch cột dọc bên trái. report Brazil đang dễ dàng làm chủ cuộc chơi 16': Với những đường chuyền ngắn qua lại, Brazil đang khiến Scotland phải chạy theo bóng. report Lại là pha hãm thành từ Brazil 12': Matheus Cunha tung cú sút sau khi nhận được đường chuyền tốt, nhưng cú sút từ rìa vòng cấm của anh đi vọt xà ngang. goal VÀO, Brazil mở điểm từ sớm 7': Trong một pha pressing tầm cao, Rayan đã lấy bóng và Vinicius được đặt vào cơ hội tốt. Anh loại bỏ thủ môn Scotland rồi ghi bàn. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của 2 đội report Scotland và nhiệm vụ xóa lời nguyền vòng bảng Mặc dù đã có 8 lần góp mặt tại các vòng chung kết World Cup trong quá khứ, Scotland chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng. Đáng chú ý, họ có một thành tích khá buồn trước các đội bóng Nam Mỹ tại đấu trường này: trong 8 lần đụng độ các đại diện Nam Mỹ tại World Cup, Scotland hòa 2 và thua tới 6 trận (trong đó phân nửa số trận đấu này là những cuộc chạm trán với chính Brazil). report Scotland là đội tuyển quốc gia lâu đời nhất trên thế giới Nếu Brazil nắm giữ kỷ lục về mặt danh hiệu, thì Scotland lại nắm giữ cội nguồn lịch sử. Cùng với Anh, Scotland là đội tuyển quốc gia lâu đời nhất trên thế giới. Trận hòa không bàn thắng giữa Scotland và Anh vào ngày 30/11/1872 tại Glasgow được FIFA công nhận chính thức là trận đấu bóng đá quốc tế đầu tiên trong lịch sử nhân loại. report Brazil vẫn là kỷ lục gia của World Cup Đội bóng xứ Samba là nền bóng đá duy nhất trên thế giới chưa từng vắng mặt ở bất kỳ vòng chung kết World Cup nào kể từ giải đấu đầu tiên năm 1930. Họ cũng đang nắm giữ kỷ lục là đội tuyển quốc gia thành công nhất lịch sử giải đấu với 5 chức vô địch (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). report Brazil áp đảo Trong 10 lần chạm trán trong lịch sử trên mọi đấu trường, Scotland chưa từng một lần được nếm mùi chiến thắng trước Brazil (thua 8, hòa 2). Nếu chỉ tính riêng ở sân chơi World Cup, Brazil duy trì thành tích bất bại trong cả 4 lần đối đầu (thắng 3, hòa 1). Sau trận hòa 0-0 vào năm 1974, Brazil đã giành chiến thắng trong cả 3 kỳ World Cup tiếp theo mà hai đội gặp nhau (1982, 1990 và 1998).

Hiện tại, Brazil đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm. Đại diện Nam Mỹ đã chia điểm 1-1 trước Morocco trong ngày ra quân, sau đó giành trọn 3 điểm bằng chiến thắng 3-0 trước Haiti. Hàng công của Brazil đang dần cho thấy sự gắn kết với những pha ban bật nhịp nhàng, đồng thời duy trì sức ép tấn công liên tục và đa dạng lên phần sân đối phương.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Scotland đang tạm đứng thứ 3 với 3 điểm trong tay. Đội bóng đến từ châu Âu khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 1-0 trước Haiti, nhưng ngay sau đó lại để thua 0-1 trước Morocco trong một thế trận khá bế tắc.

Dù gặp đôi chút hạn chế trong khâu tổ chức tấn công và tạo ra cơ hội dứt điểm rõ rệt, hệ thống phòng ngự của Scotland vẫn duy trì tính kỷ luật đáng nể. Họ thường ưu tiên lối chơi lùi sâu, cố gắng thu hẹp không gian chơi bóng của đối phương nhằm hạn chế rủi ro.

Vị thế của hai đội lúc này đòi hỏi những toan tính chiến thuật hoàn toàn khác biệt. Brazil chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn đi tiếp, trong khi một chiến thắng sẽ giúp họ củng cố ngôi đầu bảng.

Ngược lại, Scotland buộc phải thi đấu tập trung cao độ để giành ít nhất một điểm nhằm nuôi hy vọng lọt vào vòng trong, hoặc tạo ra bất ngờ để tự định đoạt số phận của mình. Lợi thế kỹ thuật nghiêng hẳn về Brazil, nhưng lối đá đề cao thể lực của Scotland sẽ là một thử thách không nhỏ trên sân.