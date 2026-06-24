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Nhận định Scotland vs Brazil, 05h00 ngày 25/6: Đánh chiếm ngôi đầu

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Scotland vs Brazil, bảng C World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Brazil bước vào trận đấu cuối với tham vọng giành 3 điểm để đánh chiếm ngôi đầu. Trước đối thủ yếu hơn, rõ ràng Selecao phải hoàn thành nhiệm vụ này.

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Nhận định trước trận đấu Scotland vs Brazil

Sự chênh lệch về đẳng cấp, danh tiếng và lịch sử giữa Brazil và Scotland là điều không thể phủ nhận. Dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, Brazil đến với Bắc Mỹ với vị thế của ứng cử viên vô địch nặng ký. Dàn sao Selecao là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật cá nhân thượng thừa và tư duy chiến thuật nhạy bén. Họ đã thể hiện điều đó trong trận thắng Haiti 3-0 và chắc chắn, NHM kỳ vọng đội tuyển vàng xanh sẽ duy trì điều đó trước Scotland.

Ở bên kia chiến tuyến, Scotland của HLV Steve Clarke mang đến một thứ bóng đá hoàn toàn trái ngược: thực dụng, ngoan cường, đầy kỷ luật và đậm chất thể lực. Hàng thủ ba người với hạt nhân Jack Hendry cùng Grant Hanley và Kieran Tierney thường phải hoạt động với hơn 100% công suất để vá các khoảng trống. Trên hàng tiền vệ, John McGinn và Scott McTominay vừa cung cấp chất thép, vừa là các ngòi nổ từ xa.

Scotland đã thể hiện không tệ trong 2 trận đã qua. Họ thắng Haiti 1-0 và thua sát nút Morocco. Lúc này, đại diện châu Âu đang có 3 điểm và đủ khả năng định đoạt số phận nếu như họ giành ít nhất 1 điểm trước Brazil. Còn với Vàng-xanh, dĩ nhiên là đội tuyển này phải tiếp tục thắng để chứng tỏ vị thế của mình.

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Phong độ, lịch sử đối đầu Scotland vs Brazil

Đội tuyển Brazil dưới kỷ nguyên Carlo Ancelotti đang thể hiện sự ổn định. 6 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường kể từ đầu năm 2026, Selecao thắng tới 4, hòa 1 và chỉ thua 1. Trong giai đoạn khởi động tiền World Cup, họ vùi dập Panama 6-2, đánh bại Ai Cập 2-1 và vượt qua đội bóng khó chịu Croatia với tỷ số 3-1.

Bước vào chiến dịch World Cup, sau cú sẩy chân nhẹ khi bị Morocco cầm hòa 1-1 ở trận ra quân, Brazil lập tức lấy lại uy phong bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Haiti. Trận đấu đó chứng kiến khả năng kiểm soát bóng hoàn hảo và sự lạnh lùng của các chân sút khi Matheus Cunha lập cú đúp, cùng với bàn ấn định của Vinicius Jr.

Thống kê chỉ ra rằng đây đã là trận đấu World Cup thứ 41 Brazil ghi được ít nhất 3 bàn - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu (bỏ xa đội xếp thứ hai là Đức tới 5 lần). Màn trình diễn ấy chứng minh rằng khi Brazil tìm thấy sự liên kết, họ là cỗ máy tấn công khó cản.

Trái ngược với sự hoa mỹ của đại diện Nam Mỹ, phong độ của Scotland lại mang nhiều nét phập phù, điển hình cho một đội tuyển tầm trung nỗ lực vươn mình. 5 trận gần nhất, phong độ của Scotland không tồi với 3 chiến thắng và 2 thất bại. Những thắng lợi tưng bừng trước Bolivia (4-0) và Curacao (4-1) ở loạt giao hữu đã lên dây cót tinh thần rất tốt cho đội bóng xứ sương mù, giúp họ chấm dứt chuỗi trận không thắng tại World Cup bằng việc hạ gục Haiti 1-0 trong ngày khai màn.

Tuy nhiên, giới hạn về mặt tấn công của Scotland đã bị phơi bày ở lượt trận thứ hai trước Morocco. Một sai lầm chết người dẫn đến bàn thua do công của Ismael Saibari chỉ 70 giây sau tiếng còi khai cuộc đã phá hỏng mọi toan tính của HLV Steve Clarke.

Trong hơn 80 phút còn lại, dù thi đấu rất quyết tâm và tung cả Lyndon Dykes hay Ben Gannon-Doak vào sân, Scotland gần như bế tắc trước khối đội hình thấp của Morocco, thậm chí không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào. Việc đội trưởng Andy Robertson nhận thẻ vàng do ức chế tâm lý vào cuối trận càng cho thấy sự bế tắc của Scotland khi bị đưa vào thế phải cầm bóng tấn công.

Về lịch sử đối đầu, tiếng nói quá khứ hoàn toàn ủng hộ đội tuyển áo vàng xanh. Trong 8 lần chạm trán gần nhất, Brazil bất bại với 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng nhớ nhất với người hâm mộ là chiến thắng 2-1 của Brazil trước Scotland tại World Cup 1998, giải đấu mà Selecao sau đó đã tiến thẳng đến trận chung kết.

Hôm nay, Brazil chỉ cần một trận hòa là chắc chắn giành vé đi tiếp, nhưng trước đối thủ yếu Scotland, rõ ràng là Selecao phải thắng. Họ có đầy đủ điểm tựa, từ lực lượng, phong độ đến đối đầu. Có lẽ vấn đề là Brazil thắng thế nào, có thuyết phục hay không.

Thông tin lực lượng Scotland vs Brazil

Về mặt lực lượng, dù tiền đạo Raphinha dính chấn thương gân khoeo ở trận trước và ngôi sao Neymar vẫn chưa đủ thể lực đá chính thì hỏa lực của Brazil vẫn cực kỳ đáng sợ. HLV Ancelotti nhiều khả năng sẽ tung sao trẻ 19 tuổi Rayan vào trám cánh phải trong sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-4-2 linh hoạt.

Với Lucas Paqueta ở vai trò số 10, ngôi sao chạy cánh Vinicius Junior và trung phong Matheus Cunha, hàng công của Brazil sẵn sàng xé toang bất kỳ hệ thống phòng ngự nào. Điểm tựa của họ nằm ở khu trung tuyến với bộ đôi đánh chặn đẳng cấp Casemiro và Bruno Guimaraes, giúp bảo vệ an toàn cho hàng thủ gồm Marquinhos, Gabriel và thủ thành Alisson Becker.

Đội hình dự kiến Scotland vs Brazil

Scotland: Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Robertson, Tierney; Christie, Ferguson; McTominay, McGinn; Adams

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha

Dự đoán tỷ số: Scotland 0-2 Brazil

Đặng Lai
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