Nhận định Morocco vs Haiti, 05h00 ngày 25/6: Mạnh dạn mơ ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Morocco vs Haiti, 05h00 ngày 25/6, bảng C World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đứng thứ nhì bảng C với cùng 4 điểm như Brazil, Morocco có quyền mơ đến việc soán ngôi đầu của Selecao. Để làm được điều đó, trước tiên họ phải thắng Haiti, mà tốt nhất là phải thắng đậm.

Nhận định trước trận Morocco vs Haiti

Morocco đang nắm lợi thế rất lớn để lần thứ hai liên tiếp vượt qua vòng bảng ở một kỳ World Cup. Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi đã tích lũy được 4 điểm sau hai trận đấu đầu tiên đầy thử thách trước Brazil và Scotland, thể hiện bản lĩnh và sự ổn định cao.

Sau trận hòa kiên cường 1-1 với ông lớn Brazil ở ngày ra quân, “Những chú sư tử Atlas” tiếp tục giữ vững phong độ bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Scotland nhờ pha lập công chớp nhoáng của Ismael Saibari.

Các cầu thủ Morocco ăn mừng trong chiến thắng 1-0 trước Scotland.

Việc kiểm soát hoàn toàn thế trận và thực hiện tới 601 đường chuyền thành công trước Scotland không chỉ giúp Morocco thiết lập một kỷ lục mới cho các đội bóng châu Phi tại sân chơi World Cup. Nó cho thấy họ đang thi đấu với sự đĩnh đạc đúng tầm của một đội tuyển đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA.

Morocco chỉ cần một chiến thắng trước Haiti để chắc chắn có vị trí trong top 2 cùng tấm vé đi tiếp vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, nếu muốn chiếm ngôi đầu bảng từ tay Brazil nhằm giành lợi thế ở vòng knock-out, họ cần phải tạo ra một cơn mưa bàn thắng vào lưới Haiti để cạnh tranh chỉ số phụ.

Ở chiều ngược lại, Haiti bước vào trận đấu cuối cùng này với tâm lý không còn gì để mất. Đội bóng vùng Caribbean hiện là đội có thứ hạng thấp nhất giải đấu (hạng 87) và chưa thể tìm thấy điểm số đầu tiên tại World Cup sau khi để thua sát nút 0-1 trước Scotland và tiếp tục thảm bại 0-3 trước Brazil.

Thất bại ở lượt trận thứ hai đã chính thức biến đoàn quân của chiến lược gia Sebastien Migne thành đội bóng đầu tiên bị loại khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. Trận đấu cuối cùng với Morocco vì thế chỉ còn mang ý nghĩa danh dự, nơi Haiti sẽ chiến đấu hết mình để tìm kiếm điểm số hoặc ít nhất là một bàn thắng danh dự trước khi chia tay giải đấu.

Nhưng cũng chẳng loại trừ khả năng, chút danh dự mà Haiti tìm kiếm cũng lẩn tránh họ. Bởi việc bị loại sớm cũng có thể dẫn tới tâm lý buông xuôi, hoặc tệ hơn, dẫn tới những kịch bản “đen tối” nơi các cầu thủ, nhất là khi cuộc sống của họ ở quê nhà Haiti đang gặp rất nhiều khó khăn do bạo lực băng đảng và kinh tế suy thoái.

Phong độ, lịch sử đối đầu Morocco vs Haiti

Morocco đang sở hữu chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng trong thời gian qua. Đội bóng Bắc Phi đã bất bại trong 6 trận gần nhất tại vòng bảng World Cup với 3 chiến thắng và 3 trận hòa.

Tính trên mọi đấu trường chính thức, đại diện châu Phi đang duy trì mạch 31 trận bất bại liên tiếp (thắng 26, hòa 5). Một thành tích cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của thế hệ cầu thủ Morocco hiện tại.

Về phía Haiti, phong độ thảm hại tại World Cup đang tạo ra cho họ một gánh nặng tâm lý lớn. Nếu tiếp tục để thua Morocco, họ sẽ cân bằng kỷ lục buồn của El Salvador với 6 trận toàn thua tại các kỳ World Cup. Ngoài ra, họ cũng đối mặt với nguy cơ trở thành đội bóng thứ ba của khu vực CONCACAF kết thúc vòng bảng World Cup mà không có điểm và không có bàn thắng nào.

Hai đội chưa từng gặp nhau trong lịch sử trước đây. Trải nghiệm gần nhất của Haiti với một đại diện châu Phi là trận thua giao hữu 0-1 trước Tunisia vào tháng 3 vừa qua. Với sự chênh lệch lớn về đẳng cấp và phong độ, rất khó để Haiti có thể tạo nên bất ngờ. Bởi ngay cả khi chơi với tâm lý thoải mái nhất của một kẻ chẳng còn gì để mất, Haiti cũng không có mảng miếng chiến thuật hay ngôi sao nào đủ sức khiến Morocco quá lo lắng.

Thông tin lực lượng Morocco vs Haiti

Morocco bước vào trận đấu này với một lực lượng sung mãn và không có ca chấn thương mới nào. HLV Ouahbi nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát đã vận hành trơn tru trong hai trận đấu trước, với Ismael Saibari và ngôi sao của Real Madrid, Brahim Diaz, tiếp tục lĩnh xướng hàng công.

Ở tuyến giữa, tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi sẽ sát cánh cùng Neil El Aynaoui và Azzedine Ounahi, trong khi tiền vệ giàu kinh nghiệm Sofyan Amrabat có thể phải tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị.

Hakimi (áo trắng) là ngôi sao quan trọng nhất của Morocco lúc này.

Hàng thủ của Morocco sẽ được chỉ huy bởi đội trưởng Achraf Hakimi - người vừa lên ngôi vô địch Champions League cùng PSG - bên cạnh các đối tác quen thuộc như Chadi Riad, Issa Diop và Noussair Mazraoui để bảo vệ khung thành của Yassine Bounou.

Bên phía Haiti, tổn thất lớn nhất của họ là chấn thương của chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Duckens Nazon (44 bàn thắng), người vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân vì một vấn đề chưa rõ ràng. Đây sẽ là mất mát không nhỏ cho hàng công vốn đang bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương của HLV Migne.

Nhiều khả năng Haiti sẽ từ bỏ sơ đồ phòng ngự 5-4-1 từng dùng trước Brazil để quay lại hệ thống 4-4-2 quen thuộc. Khi đó, tiền đạo Wilson Isidor có thể được ra sân từ đầu để đá cặp với Frantzdy Pierrot, trong khi các vị trí ở hàng thủ như Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix và Martin Experience sẽ xuất trận để bảo vệ khung gỗ của thủ thành 38 tuổi Johny Placide.

Đội hình dự kiến Morocco vs Haiti

Morocco: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari

Haiti: Placide; Arcus, Delcroix, Ade, Experience; Deedson, Bellegarde, Jean Jacques, Providence; Isidor, Pierrot

Dự đoán tỷ số: Morocco 4-0 Haiti