Nhận định Thụy Sĩ vs Canada, 02h00 ngày 25/6: Dắt tay nhau đi tiếp?

TPO - Nhận định bóng đá Thụy Sĩ vs Canada, bảng B World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thụy Sĩ và Canada đang nắm ưu thế ở bảng B khi cả 2 đều bỏ túi 4 điểm sau lượt đầu. Nhiều khả năng trận đấu này sẽ đem tới tấm vé vào vòng 1/16 cho cả 2 đội tuyển.

Trận đấu này mang đến một sự đối lập thú vị giữa hai nền bóng đá đại diện cho hai châu lục khác nhau. Đội tuyển Thụy Sĩ mang trong mình bản sắc đặc trưng của bóng đá châu Âu: sự lầm lì, tính kỷ luật thép, lối chơi khoa học, thực dụng và khả năng tổ chức chiến thuật chặt chẽ.

Họ hiếm khi tạo ra những trận cầu bùng nổ hoành tráng nhưng luôn biết cách bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ bằng một hệ thống phòng ngự từ xa hoàn hảo. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Canada lại đại diện cho sức sống mãnh liệt của bóng đá khu vực CONCACAF kết hợp với ưu thế của một đội bóng chủ nhà. Lối chơi của đội tuyển xứ sở lá phong dựa nhiều vào tốc độ, sự cuồng nhiệt, khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng và tinh thần cống hiến không biết mệt mỏi dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà.

Cánh cửa đi tiếp đang mở ra thênh thang cho cả hai đội bóng. Sau hai lượt trận đầu tiên, cả Thụy Sĩ và Canada đều đã chứng minh được đẳng cấp của mình khi cùng bỏ túi 4 điểm. Tuy nhiên, lúc này lợi thế trên bảng xếp hạng đang tạm thời nghiêng về phía đội đồng chủ nhà Canada. Nhờ vào chiến thắng mang tính hủy diệt 6-0 trước Qatar, Canada đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại +6. Trong khi đó, con số này của đội tuyển Thụy Sĩ chỉ là +3. Sự chênh lệch về hiệu số này tạo ra những kịch bản hấp dẫn cho trận đấu cuối cùng.

Canada đang là đội nắm trong tay quyền tự quyết lớn hơn rất nhiều. Nhiệm vụ của họ rõ ràng: chỉ cần giành được một kết quả hòa tại sân BC Place, đội bóng sẽ chính thức đi tiếp với tư cách là đội dẫn đầu bảng B. Ngôi nhất bảng không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh dự mà còn giúp họ tránh được những "ông lớn" sừng sỏ ở ngay vòng knock-out đầu tiên.

Ngược lại, đối với Thụy Sĩ, một kết quả hòa cũng là đủ để họ có được tấm vé đi tiếp vào vòng trong cùng với chính Canada. Tuy nhiên, nếu mang tư tưởng cầu hòa, Thụy Sĩ sẽ cam phận xếp ở vị trí thứ hai, đồng nghĩa với việc họ có nguy cơ rất cao phải đối đầu với một ứng cử viên vô địch ở vòng 32 đội. Do đó, nếu muốn lật đổ Canada để chiếm lấy đỉnh bảng và dọn đường cho một hành trình tiến xa hơn tại giải đấu, đội bóng xứ sở đồng hồ không có lựa chọn nào khác ngoài việc dâng cao đội hình, chơi tất tay và buộc phải giành chiến thắng.

Canada đang rất hưng phấn

Canada và Thụy Sĩ đều mang đến giải đấu một phong độ ổn định đáng kinh ngạc. 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, người hâm mộ sẽ thấy một sự trùng hợp đến kỳ lạ khi cả hai đội tuyển đều duy trì thành tích bất bại với cùng 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Điều này minh chứng cho việc cả hai đều là những tập thể khó bị đánh bại vào thời điểm hiện tại.

Đối với đội tuyển Canada, họ đang sống trong những ngày tháng thăng hoa nhất. Tinh thần của đội bóng xứ sở lá phong đang lên cao hơn bao giờ hết, đặc biệt là sau khi họ vừa tạo nên một cơn địa chấn thực sự bằng việc vùi dập Qatar với tỷ số 6-0.

Đó không chỉ là một chiến thắng mang về 3 điểm, mà còn là một màn phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ, một lời khẳng định đanh thép về tham vọng của đội chủ nhà tại kỳ World Cup lần này. Cho đến nay, tỷ số 6-0 vẫn là đậm nhất World Cup 2026, mà tỷ số ấy không do các ông lớn tạo ra, lại đang thuộc về Canada.

Thế nhưng, Thụy Sĩ cũng không phải là một đối thủ dễ bị tâm lý lấn át. Trái ngược với sự bùng nổ đầy cảm xúc của Canada, phong độ bất bại của Thụy Sĩ được xây dựng trên nền tảng của sự vững chãi và lạnh lùng. Không chỉ phòng ngự hay, đại diện châu Âu còn chứng minh họ sở hữu những mũi khoan phá sắc bén không kém.

Chiến thắng thuyết phục với tỷ số đậm đà 4-1 trước đội tuyển Bosnia mới đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy hàng công của Thụy Sĩ đang vào phom. Họ biết cách trừng phạt mọi sai lầm dù là nhỏ nhất của đối phương.

Thụy Sĩ đang nắm trong tay ưu thế khi bước vào trận đấu mang tính chất sống còn này. HLV Murat Yakin sở hữu một đội hình hoàn toàn lành lặn, không có bất kỳ một ca chấn thương hay thẻ phạt đáng tiếc nào. Bộ khung đã làm nên thành công của Thụy Sĩ trong suốt thời gian qua sẽ tiếp tục được giữ nguyên.

Tuyến giữa của họ sẽ được điều tiết bởi khả năng cầm nhịp, chia bài và nhãn quan chiến thuật sắc bén của nhạc trưởng Granit Xhaka, kết hợp cùng nguồn thể lực vô tận của cỗ máy quét Remo Freuler. Trong khi đó, Canada lại không có được hàng tiền vệ tốt như thế sau khi Kone bị gãy chân. Alphonso Davies cũng chưa đạt thể trạng tối ưu.