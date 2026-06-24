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Thể thao

Hà Nội I thắng hai trận liên tiếp ở Giải nữ vô địch Quốc gia 2026

Hà Nội I tiếp tục giành thêm 3 điểm quan trọng trong màn đọ sức với TP.Hồ Chí Minh II ở Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Trên sân nhà, Hà Nội I hướng đến việc giành 3 điểm trong trận tiếp đón TP.Hồ Chí Minh II. Sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội I nhanh chóng đẩy cao đội hình và dồn ép đối thủ. Họ không giấu đi tham vọng có được bàn thắng sớm và mục tiêu này đã hoàn thành.

Phút thứ 10, cầu thủ Hà Nội I giành bóng ở khu vực giữa sân. Bóng đến chân Hải Yến và cô tung pha dứt diểm một chạm rất đẳng cấp mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà. Không tung vào sân đội hình mạnh nhất nhưng Hà Nội I vẫn có thể kiểm soát thế trận. 45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế dành cho Hải Yến và đồng đội.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. TP.Hồ Chí Minh II nỗ lực nhưng chưa thể tạo ra khác biệt. Đến phút 69, Thùy Nhi tung cú sút xa đẹp mắt giúp Hà Nội I nhân đôi các biệt.

Mãi đến cuối trận, Thục Nghi mới có bàn gỡ muộn màng và TP.Hồ Chí Minh II đành chấp nhận kết quả thua 1-2 trên sân khách.

vff.org.vn
#Hà Nội I #Giải BĐ nữ VĐQG #Thái Sơn Bắc #bóng đá nữ #TP.Hồ Chí Minh II #chiến thắng #bóng đá

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