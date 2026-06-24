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Nhật Bản làm gì để né Brazil ở vòng knock-out World Cup?

Hương Ly

TPO - Truyền thông Nhật Bản than vãn "Samurai xanh" phải đối diện toàn kịch bản khó ở vòng 32 đội. Việc đứng nhất bảng F và né được Brazil là ưu tiên hàng đầu của thầy trò HLV Hajime Moriyasu.

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Trước lượt trận cuối, cục diện bảng F Đang rất căng thẳng khi Hà Lan và Nhật Bản cùng có 4 điểm. Thụy Điển đã giành 3 điểm. Còn Tunisia chưa có điểm nào và đã sớm nói lời chia tay World Cup từ vòng bảng. Nhật Bản và Thụy Điển sẽ đại chiến ở lượt cuối. Hà Lan chạm trán Tunisia.

Đại diện châu Á bước vào lượt cuối với mục tiêu duy nhất là đánh bại Thụy Điển. Không chỉ thắng, Nhật Bản phải thắng đậm để sẵn sàng đua hiệu số với Hà Lan (trong trường hợp cả Nhật Bản và Hà Lan cùng thắng). Lúc này, hai đội dẫn đầu bảng F ngang về đối đầu và hiệu số. Hiệu số bàn thắng/bại sẽ là điều kiện ưu tiên tiếp theo để phân hạng, sau đó là tổng bàn thắng ghi được.

Theo phân chia nhánh đấu knock-out World Cup 2026, đội dẫn đầu bảng F gặp nhì C, đội nhì F chạm trán nhất C. Đội đứng 3 bảng F (nếu có suất vé vớt vào vòng trong) sẽ gặp nhất bảng A, B, D, E hoặc I. Tại bảng C, Brazil, Morocco và Scotland đang cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

"Kịch bản tốt nhất cho chúng ta là đứng nhất bảng F và Brazil vẫn dẫn đầu bảng C. Các kịch bản của Nhật Bản ở vòng knock-out đều rất khó nhằn", trang Chosun viết.

Trang Sakanowa vạch ra kịch bản Nhật Bản có thể thua Thụy Điển và rơi xuống thứ 3 bảng F. Khi đó, Nhật Bản có nguy cơ cao đụng độ các ứng viên vô địch. thay vì là Mexico (nhất A) hay một đội đứng nhất bảng B.

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Nhật Bản gây ấn tượng mạnh từ đầu World Cup 2026.

Khi xếp cặp vòng 32 đội, thuật toán quét từ bảng A trở đi và luôn ưu tiên bốc các đội hạng ba nhóm đầu (như bảng C, D, E) để lấp vào cặp đấu của Nhất A và Nhất B trước. Do bảng F nằm ở nhóm giữa, các suất này thường bị chiếm hết, đẩy Nhật Bản dạt sang các nhánh đấu muộn hơn. Trận đấu của Nhật Bản (3F) chỉ kích hoạt với Mexico nếu các đội hạng ba bảng C và E đồng loạt bị loại, một kịch bản có xác suất xảy ra cực kỳ thấp.

Sakanowa chỉ ra có tới 84% Nhật Bản đụng độ đội nhất I (Pháp) nếu kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3. Khả năng Nhật Bản đụng độ Đức cũng khá lớn. Sau cùng, xây chuỗi lại toàn bộ kịch bản, hướng tốt nhất cho "Samurai xanh" vẫn là dẫn đầu bảng F và có khả năng lớn gặp Morocco.

Tại World Cup 2026, Nhật Bản mất cùng lúc 2 trụ cột là Mitoma và Minamino vì chấn thương. Sau đó, 2 trụ cột khác của người Nhật là Endo và Kubo cũng dính chấn thương. "Samurai xanh" vẫn chơi tuyệt hay với các nhân tố thay thế. Họ cầm hòa kiên cường Hà Lan và tạo chiến thắng hủy diệt trước Tunisia.

Một loạt trang báo Mỹ, châu Âu cùng nhận định Nhật Bản là kẻ thách thức thật sự cho loạt trận knock-out ở World Cup 2026. Từ sự kỷ luật và kỹ thuật của người Nhật, các ông lớn phải dè chừng với họ.

Hương Ly
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