VÕ LÂM TÚC CẦU KÝ Lão vương chưa lui, tân vương đã tới

TP - Bốn năm trước tại Ca Tháp Nhĩ (Qatar), khi bảo vật chí tôn xuất thế, người đoạt được vinh quang cuối cùng là Mễ Xích (Messi) cùng Á Căn Đình (Argentina). Thế nhưng nếu hỏi ai là kẻ khiến cả thiên hạ kinh tâm nhất sau trận đại chiến ấy, rất nhiều người sẽ nhắc tới Mã Bội Bê (Mbappe).

Khi đó hắn còn rất trẻ, nhưng tạo nên trận quyết chiến đến nay vẫn còn được hậu nhân truyền tụng. Giữa lúc Pháp Lan Tây liên tiếp lâm vào hiểm cảnh, giữa lúc đồng môn dần mất đi hy vọng, Mã Bội Bê vẫn một mình đứng ra gánh vác đại cuộc. Hắn liên tiếp phá trận, dùng sức một người kéo Pháp Lan Tây trở lại từ bờ vực thất bại. Dù cuối cùng không thể chạm tay vào bảo vật chí tôn, nhưng thanh danh từ trận chiến ấy đã đủ để đưa hắn bước vào hàng ngũ những cường giả đáng sợ nhất thiên hạ.

Bốn năm sau, bảo vật lại xuất thế nơi Bắc Mỹ. Mã Bội Bê cũng một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều lần này hắn không còn là thiếu niên đầy tiềm năng của ngày trước, mà trở thành thủ lĩnh thực sự của Pháp Lan Tây.

Những năm qua, khi Mễ Xích tiếp tục giữ ngôi vị minh chủ, khi Vĩnh Ni Tư (Vinicius), Bối Linh Hán (Bellingham) hay Gia Mẫn (Yamal) lần lượt quật khởi, Mã Bội Bê cũng không hề dậm chân tại chỗ. Hắn không ngừng tinh tiến võ học, liên tục chinh chiến tại những chiến trường khốc liệt nhất Âu Châu, từng bước hoàn thiện bản thân.

Người đời thường nhắc tới tốc độ của Mã Bội Bê. Quả thực đó là thứ thiên phú hiếm thấy. Mỗi khi hắn tăng tốc, đối thủ đều có cảm giác như đang nhìn thấy một đạo điện quang xé gió lao qua. Chỉ cần để lộ một sơ hở nhỏ, hắn lập tức xuất hiện phía sau phòng tuyến, biến cơ hội mong manh thành đòn kết liễu trí mạng.

Có điều, thứ đáng sợ nhất ở Mã Bội Bê ngày nay đã không còn nằm ở đôi chân, mà nằm ở sự trưởng thành. Nếu trước đây hắn giống một thanh thần kiếm sắc bén nhưng còn thiếu vài phần trầm ổn, thì hôm nay hắn đã hiểu cách điều khiển toàn bộ chiến cuộc. Hắn biết lúc nào nên chờ đợi, lúc nào nên tăng tốc, lúc nào cần tự mình xuất thủ và lúc nào phải đặt lợi ích của môn phái lên trên hết.

Đó là dấu hiệu của một thủ lĩnh chân chính, và một người đủ tư cách tranh đoạt ngôi vị cao nhất võ lâm. Nhìn Mã Bội Bê tung hoành trên chiến trường Bắc Mỹ, không ít người bất giác liên tưởng tới Mễ Xích năm nào. Cũng là thiên phú xuất chúng, cũng là nhân vật được cả một thế hệ ký thác kỳ vọng. Chỉ khác rằng ngày ấy Mễ Xích là người đi lên đỉnh núi, còn hôm nay Mbappé lại là kẻ đang tìm cách lật đổ người đứng trên đỉnh núi ấy.

Bởi vậy cuộc tranh đoạt bảo vật chí tôn năm nay càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Một bên là Mễ Xích, vị minh chủ vẫn chưa chịu giao lại vương tọa. Một bên là Mã Bội Bê, người được xem là kẻ kế vị sáng giá nhất. Một người đại diện cho thời đại huy hoàng vừa qua. Một người tượng trưng cho tương lai đang đến, một thế lực đang lên…