Nhận định CH Czech vs Mexico, 8h00 ngày 25/6: Thế đường cùng

TPO - Nhận định bóng đá CH Czech vs Mexico, lượt cuối bảng A World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. CH Czech buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, trong khi Mexico đã sớm giành vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng A. Sự khác biệt về mục tiêu khiến trận đấu tại Estadio Banorte trở thành màn so tài đáng chú ý của lượt cuối.

Nhận định trước trận CH Czech vs Mexico

CH Czech bước vào lượt trận cuối cùng với áp lực lớn sau khi chỉ giành được một điểm sau hai trận đầu tiên. Đội bóng của HLV Miroslav Koubek thua Hàn Quốc 1-2 ở trận ra quân trước khi hòa Nam Phi 1-1 ở lượt đấu gần nhất. Kết quả này đẩy đại diện châu Âu xuống vị trí thứ ba bảng A.

Đội bóng xứ pha lê nhiều lần đánh mất lợi thế trong hai trận đấu đã qua. Họ dẫn trước Hàn Quốc nhưng để đối thủ ghi hai bàn trong hiệp hai, trước khi tiếp tục đánh rơi chiến thắng trước Nam Phi bởi quả phạt đền ở những phút cuối. CH Czech gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng nếu muốn cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

HLV Miroslav Koubek cũng đang đối mặt với nhiều áp lực sau màn trình diễn dưới kỳ vọng của các học trò. Patrik Schick mới ghi một bàn sau hai trận, trong khi hàng thủ của CH Czech liên tục mắc sai lầm ở thời điểm quyết định. Đại diện châu Âu cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn tạo nên bất ngờ trước đội chủ nhà.

Phía bên kia chiến tuyến, Mexico trải qua khởi đầu thuận lợi trên sân nhà. Đội bóng của HLV Javier Aguirre đánh bại Nam Phi 2-0 trước khi vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 1-0. Hai chiến thắng liên tiếp giúp El Tri giành 6 điểm, ghi 3 bàn, chưa để thủng lưới và chắc chắn đứng đầu bảng A.

Đội chủ nhà vì thế có thể thực hiện một số điều chỉnh về nhân sự. Javier Aguirre nhiều khả năng trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị nhằm giữ sức cho các trụ cột trước vòng knock-out. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả Mexico vẫn mang đến điểm tựa lớn cho El Tri.

Mexico cũng đang hướng tới lần đầu tiên vượt qua vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup sau 40 năm chờ đợi. Vì vậy, Javier Aguirre vẫn cần duy trì nhịp thi đấu và trạng thái hưng phấn cho các cầu thủ trước khi bước vào vòng 32 đội.

Trận đấu tại Estadio Banorte hứa hẹn tạo ra thế trận cởi mở khi CH Czech buộc phải đẩy cao đội hình để tìm chiến thắng. Trong khi đó, Mexico có thể tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Siêu máy tính của Opta dự đoán Mexico nắm 47,9% chiến thắng ở trận này. Tỷ lệ thắng của Czech chỉ là 28,7%. Trên BXH FIFA, Mexico đang đứng thứ 11, cao hơn CH Czech 33 bậc.

Dự đoán tỷ lệ thắng 2 đội.

Phong độ, lịch sử đối đầu CH Czech vs Mexico

CH Czech chỉ giành được một điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Đội bóng của HLV Miroslav Koubek hòa 1 và thua 1, đồng thời đánh rơi lợi thế dẫn bàn trong cả hai trận đấu.

Mexico toàn thắng sau hai lượt trận, ghi 3 bàn và chưa để thủng lưới. Đội chủ nhà cũng kéo dài chuỗi bất bại lên 6 trận trên mọi đấu trường với 5 chiến thắng và 1 trận hòa.

Hai đội mới gặp nhau một lần trong quá khứ. Năm 2000, CH Czech đánh bại Mexico với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu.

Thông tin lực lượng CH Czech vs Mexico

CH Czech không có sự phục vụ của hậu vệ David Jurasek do chấn thương đùi và phải nghỉ hết giải. HLV Miroslav Koubek nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi Patrik Schick và Adam Hlozek trên hàng công, trong khi Ladislav Krejci giữ vai trò thủ quân.

Bên phía Mexico, Cesar Montes trở lại sau án treo giò và sẵn sàng ra sân. Javier Aguirre có thể xoay tua đội hình khi El Tri đã chắc suất đầu bảng. Guillermo Ochoa, Santiago Gimenez, Gilberto Mora và Alexis Vega đều có cơ hội đá chính ở trận đấu này.

Đội hình dự kiến Mexico vs CH Czech.