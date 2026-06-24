Nhận định Nam Phi vs Hàn Quốc, 08h00 ngày 25/6: Trận cầu sinh tử

TPO - Nhận định bóng đá Nam Phi vs Hàn Quốc, lượt cuối bảng A, lúc 08h00 ngày 25/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau hai lượt trận đầu tiên, cả Hàn Quốc lẫn Nam Phi đều chưa thể chắc suất đi tiếp và buộc phải bước vào trận đấu cuối cùng với quyết tâm cao nhất.

Nhận định trước trận đấu

Tại bảng A lúc này, Mexico có 6 điểm sau 2 trận, đã chính thức có vé đi tiếp. Theo sau lần lượt là Hàn Quốc (3 điểm), CH Czech (1 điểm) và Nam Phi (1 điểm).

Với Nam Phi, trở lại sân khấu World Cup lần đầu tiên kể từ khi đăng cai năm 2010, họ đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu vượt qua vòng bảng. Dù khởi đầu bảng A không thực sự thuận lợi, thầy trò HLV Hugo Broos vẫn nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp Hàn Quốc.

Ở trận ra quân, Nam Phi thất bại 0-2 trước Mexico sau các pha lập công của Julian Quinones và Raul Jimenez. Tuy nhiên, đại diện châu Phi đã kịp đứng dậy bằng trận hòa đầy nỗ lực trước CH Czech ở lượt đấu thứ hai. Trên sân Atlanta, tiền vệ Teboho Mokoena ghi bàn thắng quốc tế thứ 10 trong sự nghiệp từ chấm phạt đền, giúp Bafana Bafana giữ lại một điểm quan trọng.

Trong ba lần tham dự World Cup trước đây, Nam Phi đều bị loại ngay từ vòng bảng. Vì vậy, nếu đánh bại Hàn Quốc ở trận đấu quyết định, đội bóng của HLV Broos sẽ tiến rất gần tới cột mốc lịch sử với tấm vé vào vòng 32 đội.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Nam Phi chưa mang đến nhiều sự yên tâm. Đội bóng này đã trải qua 6 trận quốc tế liên tiếp không thắng, gồm ba trận hòa và ba thất bại. Lần gần nhất họ được hưởng niềm vui chiến thắng đã từ cuối tháng 12 năm ngoái, khi vượt qua Zimbabwe tại Cúp các quốc gia châu Phi.

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc bước vào trận đấu với áp lực không nhỏ nhưng vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Kể từ chiến tích vào bán kết World Cup 2002 dưới thời HLV Guus Hiddink, đội bóng xứ kim chi chưa một lần vượt qua vòng 1/8 trong năm kỳ World Cup liên tiếp sau đó.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng trước CH Czech nhưng sau đó bị kéo trở lại mặt đất với thất bại trước Mexico. Sai lầm của hàng thủ cùng bàn thắng thứ năm của Luis Romo trong màu áo El Tri khiến họ trắng tay và gần như hết cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Dẫu vậy, cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở với thầy trò HLV Hong Myung-bo. Chỉ cần giành trọn ba điểm trước Nam Phi, Hàn Quốc sẽ chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai và góp mặt tại vòng knock-out.

Dù thường xuyên đối mặt với những chỉ trích từ người hâm mộ về cách vận hành chiến thuật, HLV Hong vẫn sở hữu trong tay nhiều ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu. Đội trưởng Son Heung-min với kinh nghiệm dày dạn tại các kỳ World Cup cùng tiền vệ sáng tạo Lee Kang-in đang là những niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc trong cuộc đối đầu mang tính quyết định này.

Cuộc chạm trán tại Monterrey hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng giữa một Nam Phi khát khao làm nên lịch sử và một Hàn Quốc quyết tâm khẳng định vị thế của bóng đá châu Á trên sân khấu World Cup.

Thông tin lực lượng

Nam Phi chịu tổn thất đáng kể về nhân sự khi tiền vệ trụ cột Teboho Mokoena bị treo giò do nhận đủ hai thẻ vàng sau cuộc đối đầu CH Czech. Sự vắng mặt của cầu thủ giàu kinh nghiệm này buộc HLV Hugo Broos phải điều chỉnh hàng tiền vệ và tìm phương án mới đá cặp cùng Thalente Mbatha ở khu trung tuyến.

Jayden Adams cũng đứng trước nguy cơ mất suất đá chính sau màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục ở trận trước, khi anh bị rút khỏi sân ngay đầu hiệp hai.

Ở chiều ngược lại, Nam Phi đón tin vui khi Sphephelo Sithole đã mãn án treo giò sau tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận ra quân gặp Mexico. Tiền vệ này được kỳ vọng sẽ trở lại đội hình xuất phát nhằm tăng cường khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Trong khi đó, tiền vệ kỳ cựu Themba Zwane vẫn còn hai trận bị cấm thi đấu. Với việc vòng bảng sắp khép lại, cơ hội góp mặt tại World Cup 2026 của cầu thủ giàu kinh nghiệm này gần như đã chấm dứt.

Bên phía Hàn Quốc, HLV Hong Myung-bo nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất cho trận đấu mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp. Hai ngôi sao tấn công hàng đầu là đội trưởng Son Heung-min và Lee Kang-in đều được cho nghỉ từ phút 57 trong trận thua Mexico nhằm đảm bảo thể lực, và được dự đoán sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Ngoài ra, tiền vệ Paik Seung-ho, người đang thi đấu tại giải hạng Nhất Anh, nhiều khả năng tiếp tục được trao suất đá chính ở tuyến giữa nhờ khả năng điều tiết lối chơi và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Với lực lượng gần như mạnh nhất, Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tạo ra sức ép lớn lên Nam Phi trong cuộc chiến giành vé vào vòng knock-out.