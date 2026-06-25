Neymar chào sân World Cup 2026, Brazil đón cú hích trước vòng knock-out

TPO - Neymar đã có trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026 khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 3-0 của Brazil trước Scotland vào sáng 25/6 (giờ Việt Nam).

Ngôi sao số một của bóng đá Brazil vào thay người ở phút 76, thời điểm Selecao đang dẫn trước Scotland 3-0 và tiến gần tới tấm vé vào vòng knock-out.

Việc Neymar ra sân không gây nhiều bất ngờ. Trước trận, đội tuyển Brazil xác nhận tiền đạo 34 tuổi đã sẵn sàng thi đấu sau khi bỏ lỡ hai trận đầu tiên của giải vì chấn thương.

Dù không được xếp đá chính, đây dường như đã là kế hoạch của HLV Carlo Ancelotti. Chiến lược gia người Italy từng tiết lộ trước trận rằng Neymar nhiều khả năng sẽ được sử dụng từ băng ghế dự bị.

Khi Neymar bắt đầu khởi động ở đường biên trong hiệp hai, các cổ động viên trên khán đài lập tức dành cho anh những tràng pháo tay và tiếng hò reo lớn. Bầu không khí càng trở nên cuồng nhiệt hơn khi anh chính thức được tung vào sân và có pha chạm bóng đầu tiên.

Trước giờ bóng lăn, Neymar là một trong những cầu thủ xuống xe buýt sau cùng của tuyển Brazil tại sân Hard Rock. Anh giơ ngón tay cái, vẫy chào và bắt tay một số người hâm mộ trước khi tiến vào phòng thay đồ.

"Cậu ấy đã sẵn sàng. Neymar tập luyện rất tốt trong tuần này", HLV Carlo Ancelotti chia sẻ trước trận. "Cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh và có thể thi đấu. Chúng tôi rất vui khi Neymar trở lại".

Neymar phải nghỉ thi đấu hơn một tháng vì chấn thương bắp chân phải. Anh đã trở lại tập luyện cùng toàn đội Brazil từ buổi tập cuối tuần qua.

Trước trận gặp Scotland, Neymar là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Brazil với 79 bàn sau 129 lần khoác áo. Tiền đạo 34 tuổi từng góp mặt ở ba kỳ World Cup gần nhất và ghi tổng cộng 8 bàn thắng.

Tuy nhiên, vai trò của Neymar trong đội tuyển quốc gia - cũng như việc anh có xứng đáng góp mặt trong đội hình Brazil hay không - vẫn là chủ đề gây nhiều tranh luận trong thời gian qua.

Kể từ khi trở lại sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) đầu gối trái gặp phải ở trận vòng loại World Cup vào tháng 10/2023, Neymar chưa lấy lại phong độ đỉnh cao. Trong màu áo Santos mùa này, anh mới ghi 4 bàn sau 8 trận.