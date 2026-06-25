Hakimi và Saibari tỏa sáng, Morocco ngược dòng kịch tính vào vòng knock-out

TPO - Dù hai lần bị Haiti dẫn trước, màn trình diễn đẳng cấp của Achraf Hakimi cùng cái duyên ghi bàn của Ismael Saibari đã giúp Morocco lội ngược dòng thắng 4-2 rực lửa tại Atlanta, chính thức giành tấm vé thứ hai của bảng C để bước tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026.

Khi Haiti không còn gì để mất

Bước vào lượt trận cuối bảng C, Morocco sở hữu hành trang 31 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Đối thủ của họ, Haiti, đã sớm bị loại và chỉ còn chơi vì danh dự. Thế nhưng, chính tâm lý không còn gì để mất đã biến đại diện vùng Caribbean thành một thử thách cực kỳ đáng sợ đối với đội bóng Bắc Phi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Haiti đã tràn lên tấn công sòng phẳng. Lời cảnh báo đầu tiên đến từ cú dứt điểm sạt xà ngang của Jean-Ricner Bellegarde. Đến phút thứ 10, cú sốc thực sự đã xảy ra.

Haiti có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 10.

Xuất phát từ pha căng ngang khó chịu bên cánh phải của Jean-Kévin Duverne, Lenny Joseph băng vào thực hiện cú đánh gót đầy tinh tế. Bóng đập trúng người thủ thành Yassine Bounou bay vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho Haiti. Đây là bàn thắng vô cùng xúc động của Haiti, đánh dấu lần đầu tiên sau 52 năm họ lại được ăn mừng bàn thắng tại một kỳ World Cup.

Bàn thua sớm như một gáo nước lạnh khiến Morocco bừng tỉnh. Đội bóng áo đỏ lập tức dồn đội hình lên áp đặt thế trận. Phút 18, Ayoub El Kaabi thực hiện đường căng ngang nửa chuyền nửa sút nguy hiểm, buộc thủ môn Johny Placide phải trổ tài cứu thua. Ngay sau đó, Ismael Saibari – tiền đạo sắp chuyển sang đầu quân cho Bayern Munich – lại dứt điểm vọt xà trong gang tấc ở cự ly gần.

Sức ép nghẹt thở được đại diện châu Phi duy trì liên tục. Dù vậy, những nỗ lực kiên cường của Haiti cũng chỉ trụ vững đến phút 35. Từ quả tạt bóng khó chịu của Bilal El Khannouss, thủ môn Placide băng ra đấm bóng không dứt khoát, tạo điều kiện cho thủ quân Achraf Hakimi có mặt đúng lúc, dễ dàng đệm bóng cận thành trên vạch vôi, gỡ hòa 1-1 cho Morocco.

Cuộc rượt đuổi nghẹt thở và kỷ lục của Saibari

Nhưng khi Morocco còn chưa kịp tận dụng đà tâm lý để lật ngược thế cờ, họ lại phải nhận thêm một đòn đau. Phút 40, hậu vệ Duverne đoạt bóng dũng mãnh ngay bên phần sân đối phương trước khi chuyền thuận lợi cho Wilson Isidor.

Ở khoảng cách khá xa ngoài vòng cấm, Isidor tung cú nã đại bác găm thẳng vào góc chết khung thành trong sự bất lực của Bounou, tái lập thế dẫn bàn 2-1 cho Haiti. Một siêu phẩm xứng đáng lọt vào danh sách những bàn thắng đẹp nhất giải đấu năm nay.

Morocco đã không để bị dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao kể từ thất bại gần nhất của họ cách đây 31 trận (thắng 17, hòa 14). Bản lĩnh của nhà ĐKVĐ châu Phi không cho phép họ phá vỡ chuỗi thành tích ấy. Đúng vào phút 45, từ đường kiến tạo chuẩn xác của Hakimi, Ismael Saibari băng vào thực hiện cú đá nối một chạm nhanh như điện vào góc lưới, san bằng tỷ số 2-2.

Saibari (số 11) ăn mừng bàn gỡ hòa 2-2 cho Morocco.

Bàn thắng này không chỉ đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước khi hiệp 1 khép lại, mà còn đưa Saibari đi vào lịch sử. Anh trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng tại một kỳ World Cup, đồng thời là ngôi sao lục địa đen đầu tiên ghi được 3 bàn thắng tại một vòng chung kết World Cup kể từ sau kỳ tích của huyền thoại Asamoah Gyan (Ghana) lập được vào năm 2010.

Bước sang hiệp hai, mục tiêu giành ngôi đầu bảng C thúc đẩy Morocco tiếp tục dâng cao đội hình tấn công tổng lực. Haiti kiên cường chống đỡ, nhưng hệ thống phòng ngự của họ rốt cuộc cũng bị bẻ gãy ở phút 70.

Từ một quả phạt góc bên cánh phải, hậu vệ trẻ Chadi Riad bật cao thực hiện cú lắc đầu chiến thuật ra cột hai cho cầu thủ vào sân thay người Soufiane Rahimi. Tiền đạo này lập tức tung cú dứt điểm quyết đoán, bóng đập trúng một hậu vệ Haiti đổi hướng bay thẳng vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 3-2 cho Morocco.

Những phút cuối trận, Haiti dốc toàn lực tìm bàn gỡ nhưng thể lực suy giảm khiến các đợt lên bóng của họ dễ dàng bị bẻ gãy. Không những bảo toàn được cách biệt, Morocco còn có bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 90+2.

Soufiane Rahimi trong nỗ lực băng xuống sát đường biên ngang đã đoạt bóng được từ chân hậu vệ Haiti với một pha tranh chấp đầy kinh nghiệm trước khi chuyền ngược ra dọn cỗ để tài năng trẻ Gessime Yassine dễ dàng đệm bóng cận thành. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo 21 tuổi này trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 4-2 nghiêng về "Sư tử Atlas". Kết quả này giúp Morocco chính thức giành vé vào vòng 32 đội với vị trí nhì bảng C, đồng thời nối dài mạch bất bại ấn tượng lên con số 32 trận trên mọi đấu trường (thắng 27, hòa 5).

Trong khi đó, Haiti rời giải trong thế ngẩng cao đầu với những bàn thắng lịch sử, dù họ cũng phải nếm trải thực tế cay đắng khi san bằng kỷ lục buồn: đội bóng chơi nhiều trận nhất tại các vòng chung kết World Cup với tỷ lệ thất bại 100% (6 trận toàn thua).