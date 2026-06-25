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Thể thao

Hành trình di chuyển chóng mặt của chủ tịch FIFA ở World Cup: Vòng quanh Trái Đất chỉ trong 2 tuần

Đặng Lai

TPO - Tại kỳ World Cup 2026, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang cho thấy mức độ hoạt động cường độ cao tại giải đấu. Gần như ông luôn xuất hiện trong mọi trận đấu dù địa điểm tổ chức có xa đến đâu. Cho đến nay, tổng quãng đường của ông đã bằng chu vi của Trái Đất.

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Với việc World Cup được đồng đăng cai bởi 3 quốc gia có diện tích khổng lồ, khoảng cách địa lý giữa các thành phố diễn ra trận đấu lên tới hàng nghìn km. Tuy nhiên, điều này dường như không ngăn cản được ông Infantino thể hiện sự hiện diện của mình.

Người hâm mộ liên tục thấy vị chủ tịch này xuất hiện trên khán đài ở nhiều trận đấu khác nhau dù chúng diễn ra trong cùng một ngày. Điển hình như ngay trong ngày khai mạc giải đấu, ông đã có mặt tại thủ đô Mexico City để theo dõi màn so tài giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi. Chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, ông lại chễm chệ trên khán đài ở thành phố Guadalajara.

Hay có ngày ông phải di chuyển xuyên suốt giữa Mỹ và Canada để xem 2-3 trận đấu. Hôm qua, ông Infantino đã xuất hiện trên khán đài dõi theo trận Croatia và Panama. Như vậy sau 2 lượt trận đầu vòng bảng, vị chủ tịch FIFA đã di chuyển tổng quãng đường lên tới 40.000 km - tương đương bằng đúng chu vi của Trái Đất. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng. Trong 2 tuần qua, trung bình mỗi ngày ông Infantino đi 3.000 km, gấp rưỡi chiều dài đất nước Việt Nam.

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Làm thế nào để một người có thể dự 2 đến 3 trận đấu ở các quốc gia khác nhau trong cùng một ngày? Câu trả lời duy nhất chính là sử dụng chuyên cơ. Tuy nhiên, tần suất bay liên tục và chóng mặt này đã biến ông Infantino trở thành mục tiêu công kích dữ dội của truyền thông và các nhà hoạt động môi trường.

Nhiều ý kiến đã gay gắt chỉ trích sự "hiện diện quá mức" của ông tại các sân vận động. Việc bay quãng đường 40.000 km bằng máy bay riêng trong một khoảng thời gian cực ngắn thải ra một lượng khí nhà kính khổng lồ. Dư luận cho rằng hành động này đang đi ngược lại và "thổi bay" mọi mục tiêu, cam kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu mà chính FIFA từng rêu rao trước giải đấu.

"Một vòng Trái Đất đã được đi qua, nhưng chắc chắn những tranh cãi xung quanh dấu chân carbon của vị chủ tịch FIFA này sẽ còn kéo dài ngay cả khi giải đấu đã khép lại", tờ Toronto Sun viết.

Đặng Lai
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