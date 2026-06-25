Trực tiếp Nam Phi vs Hàn Quốc, 08h00 ngày 25/6: Định đoạt số phận

TPO - Nam Phi và Hàn Quốc bước vào cuộc đối đầu mang tính quyết định tại lượt cuối bảng A World Cup 2026 với mục tiêu giành chiến thắng. Trong khi đại diện châu Phi mơ lần đầu vượt qua vòng bảng, Hàn Quốc cần 3 điểm để tự định đoạt tấm vé vào vòng knock-out.

Tại bảng A World Cup 2026, Mexico đã sớm giành vé vào vòng knock-out với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Tấm vé còn lại đang là cuộc cạnh tranh giữa Hàn Quốc (3 điểm), CH Czech (1 điểm) và Nam Phi (1 điểm), khiến màn đối đầu giữa Nam Phi và Hàn Quốc ở lượt trận cuối trở thành trận cầu mang tính sống còn.

Với Nam Phi, đây là lần đầu tiên họ trở lại sân khấu World Cup kể từ kỳ giải trên sân nhà năm 2010. Dù chưa có được khởi đầu như mong muốn, thầy trò HLV Hugo Broos vẫn còn nguyên cơ hội viết nên trang sử mới cho bóng đá nước này.

Ở trận ra quân, Nam Phi để thua Mexico 0-2 trước sức mạnh vượt trội của đại diện CONCACAF. Tuy nhiên, đội bóng châu Phi đã kịp đứng dậy bằng trận hòa quý giá trước CH Czech ở lượt đấu thứ hai. Trên sân Atlanta, tiền vệ Teboho Mokoena thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn thắng quốc tế thứ 10 trong sự nghiệp để mang về một điểm quan trọng cho Nam Phi.

Trong ba lần tham dự World Cup trước đây, Nam Phi đều dừng bước ngay từ vòng bảng. Bởi vậy, chiến thắng trước Hàn Quốc không chỉ giúp họ mở toang cánh cửa đi tiếp mà còn đưa đội bóng này tiến sát cột mốc lịch sử lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Nam Phi chưa thực sự thuyết phục. Đội bóng của HLV Broos đã trải qua sáu trận quốc tế liên tiếp không biết đến chiến thắng, với ba trận hòa và ba thất bại. Lần gần nhất họ ca khúc khải hoàn đã từ cuối tháng 12 năm ngoái, khi đánh bại Zimbabwe tại Cúp các quốc gia châu Phi.

Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc bước vào trận đấu với áp lực không nhỏ nhưng vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Kể từ kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2002 trên sân nhà dưới thời HLV Guus Hiddink, đội bóng xứ kim chi chưa một lần vượt qua vòng 1/8 ở năm kỳ World Cup liên tiếp sau đó.

Tại World Cup 2026, Hàn Quốc khởi đầu đầy hứa hẹn bằng chiến thắng trước CH Czech. Thế nhưng thất bại trước Mexico ở lượt trận thứ hai đã khiến mọi lợi thế bị thu hẹp đáng kể. Những sai sót nơi hàng phòng ngự cùng bàn thua từ Luis Romo khiến thầy trò HLV Hong Myung-bo trắng tay và không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Dẫu vậy, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay đại diện châu Á. Một chiến thắng trước Nam Phi sẽ đảm bảo cho Hàn Quốc vị trí nhì bảng cùng tấm vé vào vòng 32 đội mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại.

Dù thường xuyên phải đối mặt với những ý kiến trái chiều về lối chơi, HLV Hong Myung-bo vẫn sở hữu nhiều ngôi sao đủ khả năng tạo khác biệt. Đội trưởng Son Heung-min với kinh nghiệm dày dạn tại các kỳ World Cup, cùng tiền vệ sáng tạo Lee Kang-in, được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu giúp Hàn Quốc vượt qua thử thách quyết định.

Cuộc đọ sức tại Monterrey hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ và cường độ cao. Một bên là Nam Phi đang nuôi giấc mơ lịch sử, bên kia là Hàn Quốc quyết tâm bảo vệ vị thế của bóng đá châu Á. Khi cơ hội đi tiếp chỉ còn cách một trận thắng, không đội bóng nào được phép mắc sai lầm.