Vận hành tàu chuyên chở y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai làm việc ở Ninh Bình

TPO - Sáng nay (26/6), đôi tàu chuyên dụng mang số hiệu PL1 và PL2 chính thức đưa đón đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, viên chức và người lao động của Bệnh viện Bạch Mai giữa cơ sở tại Hà Nội và cơ sở 2 ở Ninh Bình, mở ra một mô hình vận tải riêng cho ngành y tế bằng đường sắt.

Theo phương án khai thác của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), mỗi ngày có khoảng 500 - 700 nhân viên y tế di chuyển giữa hai cơ sở của bệnh viện Bạch Mai.

Để đáp ứng nhu cầu này, ngành đường sắt tổ chức đoàn tàu chuyên biệt gồm 9 toa ghế ngồi mềm, trang bị điều hòa không khí, đồng thời phục vụ suất ăn nhẹ và đồ uống như cà phê, trà, nước ép trái cây trong suốt hành trình.

Hình ảnh bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai đi cơ sở 2 tại Ninh Bình được phục vụ đồ ăn sáng miễn phí trên tàu. Ảnh: Lộc Liên.

Tàu hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Buổi sáng, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17h20 và về đến ga Hà Nội lúc 18h30.

Tại ga Phủ Lý, xe trung chuyển được bố trí sẵn để đưa đón cán bộ, nhân viên y tế giữa nhà ga và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Tuy nhiên, ngành đường sắt cho biết sẵn sàng điều chỉnh phương án khai thác nếu bệnh viện có nhu cầu vận chuyển vào cuối tuần hoặc các khung giờ khác.

Bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội vẫy chào đồng nghiệp đi làm việc tại bệnh viện cơ sở 2 tại Ninh Bình trên tàu LP1 trong sáng nay. Ảnh: Lộc Liên.

Trong giai đoạn đầu, ngành đường sắt sẽ tăng cường nhân sự tại các ga nhằm phân luồng hành khách, bảo đảm an toàn và tối ưu thời gian di chuyển, giúp đội ngũ y bác sĩ kịp thời thực hiện công việc chuyên môn tại cơ sở mới.

Ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐQT VNR - cho biết, VNR đã thiết kế biểu đồ chạy tàu riêng cho tuyến Hà Nội - Phủ Lý, chuẩn bị từ đầu máy, toa xe đến chỉnh trang nhà ga và hạ tầng tuyến. Với thời gian di chuyển khoảng 1 giờ 10 phút, đoàn tàu tạo ra hành trình ổn định, đúng giờ và thuận tiện hơn so với các loại hình vận tải đường bộ, giúp y bác sĩ chủ động lịch làm việc, giảm áp lực đi lại mỗi ngày.

Về lâu dài, mô hình này không chỉ dừng ở việc phục vụ nội bộ bệnh viện. Theo tính toán của hai bên, đoàn tàu còn có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đến khám, chữa bệnh tại hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian tới. Hiện VNR và bệnh viện Bạch Mai đang hoàn thiện phương án giá vé, với định hướng xây dựng mức giá hợp lý, cạnh tranh và phù hợp với cự ly vận chuyển.

Ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch HĐQT VNR - trên tàu LP1. Ảnh: Lộc Liên.

Lãnh đạo VNR cho rằng đây cũng là một phần trong định hướng đổi mới tư duy vận tải của ngành đường sắt, khi vận chuyển không chỉ dừng ở việc đưa hành khách từ điểm này đến điểm khác mà còn phải trở thành một trải nghiệm dịch vụ.

Trước đó, VNR đã thử nghiệm nhiều mô hình như tàu di sản miền Trung, tàu tổ chức đám cưới, tàu cao cấp hay tàu phục vụ cán bộ, công chức Hải Dương - Hải Phòng. Đôi tàu Hà Nội - Phủ Lý lần này tiếp tục là một sản phẩm được thiết kế theo nhu cầu đặc thù.