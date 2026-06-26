Hơn 4.200 cán bộ sẽ làm việc tại trung tâm hành chính mới của Đồng Nai

TPO - Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính TP. Đồng Nai được quy hoạch với diện tích hơn 102 ha, đáp ứng khoảng 4.200 - 4.500 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa được UBND TP. Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Ngày 26/6, thông tin từ UBND TP.Đồng Nai cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai Hồ Văn Hà đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính TP.Đồng Nai.

Khu công nghiệp Biên Hoà 1 đã di dời hầu hết doanh nghiệp để thực hiện dự án Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính TP. Đồng Nai

Theo quy hoạch, dự án được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ kết hợp cải thiện môi trường, đồng thời hình thành trung tâm chính trị - hành chính mới của thành phố theo định hướng quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển không gian đô thị phía Đông sông Đồng Nai, góp phần thúc đẩy quá trình tái thiết khu vực trung tâm hiện hữu và hình thành diện mạo đô thị hiện đại.

Theo quy hoạch, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính sẽ là nơi đặt trụ sở các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố, đồng thời cung cấp các dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng Nai quy hoạch trung tâm hành chính mới hơn 102 ha, hướng tới đô thị xanh và thông minh

Bên cạnh chức năng hành chính, khu vực này còn được định hướng trở thành hạt nhân tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan của khu trung tâm, kết nối với các khu chức năng đô thị, không gian công cộng và trung tâm hiện hữu của thành phố.

Đây cũng sẽ là trung tâm công cộng, văn hóa và không gian mở phục vụ các hoạt động đối ngoại, giao lưu cộng đồng, tổ chức sự kiện, góp phần hình thành môi trường đô thị đa chức năng, hiện đại và sôi động.

Theo dự kiến, khu trung tâm sẽ có khoảng 4.200 - 4.500 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc, chưa bao gồm lượng người dân đến giao dịch. Quy mô cụ thể sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình lập đồ án nhằm bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Việc triển khai quy hoạch sẽ bám sát Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 thành phố Biên Hòa (nay là TP. Đồng Nai) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.