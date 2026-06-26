Gần 1.000 người hối hả chuẩn bị cho concert Thanh xuân

TPO - Trong ngày hợp luyện thứ 2 và sơ duyệt cho concert Thanh xuân, hàng trăm con người từ các vũ đoàn, Khối hợp xướng, Khối sinh viên và Khối thiếu nhi gặp nhiều trục trặc. Cuối cùng, màn tổng duyệt đi đến cái kết thành công trong sự vỡ òa của tất cả.

Trước giờ "G", concert Thanh xuân nóng lên theo đúng cả "nghĩa đen" và "nghĩa bóng". Hàng trăm con người phải hợp luyện dưới cái nóng khắc nghiệt trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội. Ban tổ chức concert Thanh xuân đã chuẩn bị đầy đủ về công tác hậu cần để "tiếp tế" cho các khối, vũ đoàn vượt qua cái nóng, hướng đến buổi hợp luyện hiệu quả.

Những màn hợp luyện kéo dài hàng chục phút đến cả tiếng đồng hồ theo sự hướng dẫn chi tiết của biên đạo. Từng người bước ra sân khấu với rất nhiều lựa chọn khác nhau để chống chọi cái nắng, cái nóng, đến tận 17h vẫn hừng hực như thiêu đốt. Phần lớn bịt kín mặt, chấp nhận mặc áo khoác che kín người trong lịch trình vất vả. Không một lời than vãn, tất cả cùng nỗ lực để bám sát kịch bản, tuân thủ hướng dẫn từ biên đạo để hợp luyện nhuần nhuyễn cho concert Thanh xuân.

Các khối, vũ công vừa chống chọi cái nắng vừa tập luyện.

Nhiều tiết mục dàn dựng công phu, quy mô lớn

Concert Thanh xuân là sự kiện âm nhạc đặc biệt do Báo Tiền Phong tổ chức. Concert quy tụ 12 nghệ sĩ gồm những vocalist hàng đầu (Võ Hạ Trâm, Đông Hùng), các ca sĩ/rapper trẻ đang dẫn đầu thị trường âm nhạc Vpop (Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Bùi Trường Linh, Double2T), những hiện tượng bước ra từ game show đình đám của Đất Việt VAC (CongB, Muộio) và set diễn đặc biệt của một trong những niềm tự hào nhạc điện tử Việt - DJ/Producer Hoaprox.

Sự kiện âm nhạc đặc biệt tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội) là bản hùng ca của khát vọng tuổi trẻ. 12 nghệ sĩ đại diện cho những cá tính âm nhạc nổi bật của làng nhạc Việt, dùng lời ca, tiếng hát để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thanh niên thời nay.

Các nghệ sĩ sẽ xuất hiện hoành tráng nhất, với sự hỗ trợ của hàng trăm con người từ Khối hợp xướng, Khối sinh viên, vũ đoàn... Từ đây, các sân khấu của nghệ sĩ sẽ được tổng đạo diễn chương trình xây dựng thành một concept tổng thể, có sự cộng hưởng của các yếu tố chủ đạo: Âm nhạc cảm xúc, bùng nổ, sân khấu hoành tráng với nhiều đạo cụ và mãn nhãn phần nhìn với phần dàn dựng vũ đạo, diễn xuất sân khấu.

Hàng trăm con người thầm lặng bên cạnh 12 nghệ sĩ chính của concert Thanh xuân mất nhiều ngày hợp luyện để ăn khớp trên từng động tác. Cho đến chiều 25/6, đây là buổi hợp luyện quan trọng cuối cùng để các khối, vũ đoàn làm quen sân khấu, nắm rõ vị trí di chuyển dưới sự quan sát, hướng dẫn gắt gao từ đạo diễn, biên đạo.

Sai số xảy ra ở các tiết mục có nhiều đạo cụ lớn.

Nhiều biến số xảy ra

Vì thời tiết oi bức, từng phần hợp luyện đều thực hiện theo tinh thần hiệu quả, giảm tối thiểu sai lầm dẫn đến cắt ngang tiết mục. Tuy nhiên, vì số lượng nhân sự cho từng tiết mục đông đảo, vẫn có biến cố xảy ra trong việc bám sát tinh thần của tiết mục. Người "cầm trịch" buổi hợp luyện quan trọng liên tục nhắc nhở các khối, vũ công nỗ lực vượt qua cái nóng, làm dứt khoát và chuẩn chỉnh từng động tác.

"Dứt khoát lên", "Nhanh lên", "Cẩn thận giẫm chân nhau", những câu nói này thốt ra liên tục khi phần hợp luyện trôi đến các tiết mục quy tụ số lượng người tham gia rất đông. Đặc biệt, trong một tiết mục cần sự hiện diện của các đạo cụ phức tạp như xe pháo, vấn đề xảy ra liên tục vì nhiều tiểu tiết cần được đạo diễn theo sát.

Chỉ vài giây chần chừ trong việc đưa đạo cụ lên sân khấu, tiết mục sẽ đứt gãy cảm xúc và ý đồ trong buổi hợp luyện. Những người trên sân khấu được nhắc nhở đến những tiểu tiết như phất cờ, bước chân di chuyển và cả ngôn ngữ hình thể để không chỉ làm tròn vai trên sân khấu, mà hướng đến sự hoàn hảo theo đúng tinh thần của loạt ca khúc kinh điển được chọn biểu diễn ở concert Thanh xuân.

Họ đội nắng hàng tiếng ròng rã và miệt mài dưới cái nóng bám lấy đến khi ánh đèn sân khấu sáng lên. Đó là lúc các khối, vũ công thay lớp trang phục mới, dự kiến biểu diễn chính thức ở concert Thanh xuân để tổng duyệt. Đã có hàng trăm khán giả đầu tiên đến địa điểm tổ chức concert để theo dõi màn tổng duyệt với đầy đủ trang phục, đạo cụ. Âm thanh công suất lớn vang lên và hiệu ứng ánh sáng bắt đầu thắp sáng Trường đua F1.

Tuổi trẻ nhiệt huyết, theo đúng tinh thần của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được phát huy từ ngày hợp luyện concert Thanh xuân.

Đến đây, sự hoành tráng của các tiết mục rõ ràng hơn. Những sai số về sự phối hợp, di chuyển, chậm trễ thời gian đưa đạo cụ lên sân khấu không còn hiện hữu. Ê-kíp đứng sau các màn trình diễn vẫn gắt gao tới cùng để yêu cầu các khối, vũ công bám sát tinh thần của tiết mục ngay từ việc họ bước ra sân khấu như thế nào, làm dứt khoát các động tác ra sao.

Những con người thầm lặng của concert Thanh xuân đã hoàn thành công việc của mình. Một ngày trước giờ "G", 12 nghệ sĩ sẽ đổ bộ đến Trường đua F1 Mỹ Đình để tham gia tổng duyệt lần cuối. Ngay trong đêm 25/6, ban tổ chức gấp rút thi công các hạng mục còn lại của sân khấu, các khu vực khán giả và hoàn thiện hạ tầng cơ bản phục vụ concert Thanh xuân.

Công tác tổ chức về cơ bản đã hoàn thiện để sẵn sàng đón 20.000 khán giả góp mặt trong concert do báo Tiền Phong tổ chức.