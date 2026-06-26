Phó Chủ tịch HĐND Hà Nội: 'Bây giờ Hà Nội không vội không được'

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phải tăng tốc trong thu hút đầu tư, xử lý điểm nghẽn và triển khai các dự án lớn. “Trước đây thường nói Hà Nội không vội được đâu, nhưng bây giờ Hà Nội không vội không được”, ông Cương nói.

Ngày 26/6, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương và các đại biểu HĐND TP Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 30 đã tiếp xúc cử tri các xã: Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trao đổi với cử tri tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ, nhiều công trình, dự án đầu tư được triển khai sôi động. Nhiều dự án tồn tại hơn 20 năm nay đã được khơi thông và triển khai nhanh. Các tuyến đường vành đai đều có tiến độ giải phóng mặt bằng chuyển biến rõ rệt.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương.

Một dấu mốc quan trọng khác được ông Trần Thế Cương thông tin là Hà Nội đã hoàn thành Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và sẽ công bố vào ngày 29/6. Thành phố cũng đang đẩy mạnh tái thiết đô thị, khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội để phục vụ người dân chưa có điều kiện mua nhà thương mại.

"Cùng với TP.HCM, Đà Nẵng và một số đô thị lớn, Hà Nội triển khai mô hình nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Thủ tướng", ông Cương thông tin.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phải tăng tốc trong thu hút đầu tư, xử lý điểm nghẽn và triển khai các dự án lớn. “Trước đây thường nói Hà Nội không vội được đâu, nhưng bây giờ Hà Nội không vội không được”, ông Cương nói.

Với các dự án chậm tiến độ, hiện Hà Nội đang rà soát các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, chậm giải phóng mặt bằng để xem xét thu hồi. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cũng yêu cầu tại xã Quang Minh, xã Tiến Thắng và các xã thuộc huyện Mê Linh cũ, chính quyền địa phương cần chủ động đề xuất thành phố thu hồi các dự án chậm triển khai.

Đối với kiến nghị của tri về hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, đây là chính sách hiệu quả và đầy tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội với học sinh - thế hệ tương lai của đất nước.

Ông Trần Thế Cương cho biết, tại kỳ họp sắp tới, HĐND TP sẽ xem xét nâng mức hỗ trợ suất ăn cho các học sinh tiểu học.