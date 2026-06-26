Loạt tiết mục khiến hàng vạn khán giả hòa giọng tại concert Thanh xuân

TPO - Được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tái hiện hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ, concert Thanh xuân sẽ đưa khán giả đi từ những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc đến khát vọng cống hiến, sáng tạo của thế hệ trẻ trong thời đại mới.

Những ca khúc khiến hàng vạn khán giả hát theo

Diễn ra lúc 20h ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), concert Thanh xuân không chỉ là một đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mà còn được xây dựng như một hành trình nghệ thuật kể câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam.

Chương trình được triển khai theo kết cấu ba chương, tương ứng với ba lát cắt về thanh niên Việt Nam. Concert mở đầu với những tiết mục gợi nhớ năm tháng thanh niên Việt Nam lên đường vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những tiết mục trong chương trình được xây dựng nhằm làm nổi bật lên câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ.

Những tiết mục tiếp theo khắc họa chân dung thế hệ trẻ hôm nay - những người đang miệt mài học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Khép lại chương trình là bức tranh về một thế hệ thanh niên bản lĩnh, sáng tạo, chủ động hội nhập, mang trong mình khát vọng xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển.

Thay vì lựa chọn các bản hit quốc tế hay ca khúc giải trí đang thịnh hành để tạo hiệu ứng sân khấu, ê-kíp chương trình quyết định làm mới những bài hát đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Đây là những giai điệu từng vang lên trong kháng chiến, trên sóng phát thanh, trong các phong trào thanh niên và lưu giữ trong ký ức của nhiều gia đình.

Hàng trăm nghệ sĩ luyện tập ngày đêm để đảm bảo chất lượng chương trình.

Nhiều ca khúc quen thuộc như Lên đàng, Thanh niên làm theo lời Bác, Đường lên phía trước, Tự nguyện, Mãi mãi tuổi 20... sẽ xuất hiện trên sân khấu concert Thanh xuân với diện mạo hoàn toàn mới. Đặc biệt, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời - ca khúc từng được hàng vạn người cùng cất vang tại Quảng trường Ba Đình trong dịp Đại lẽ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2025) - sẽ được trình diễn trên sân khấu concert Thanh xuân.

Tuy nhiên, các ca khúc không được trình diễn theo cách quen thuộc mà sẽ được làm mới trong cách phối khí và thể hiện. Với sự xuất hiện của nhiều ca khúc đi cùng năm tháng trong diện mạo trẻ trung, mới mẻ sẽ khiến hàng vạn khán giả tại trường đua F1 Mỹ Đình cùng hòa giọng, hát vang những giai điệu quen thuộc, tạo nên sự kết nối ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ.

Sân khấu sáng đèn từ sáng đến đêm



Càng gần ngày diễn ra concert Thanh xuân, không khí tập luyện tại trường đua F1 Mỹ Đình càng trở nên sôi động. Gần 500 nghệ sĩ biểu diễn, gồm các diễn viên chuyên nghiệp, dancer, học sinh, sinh viên và lực lượng quần chúng, đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thiện từng tiết mục. Từ 14h đến 22h hằng ngày, các đội hình liên tục ráp sân khấu, căn chỉnh động tác, luyện tập với đạo cụ và hợp luyện nhằm bảo đảm từng màn trình diễn đạt chất lượng cao nhất.

Sân khấu concert Thanh xuân sáng đèn đến tối muộn.

Giữa thời tiết Hà Nội nắng nóng, tiếng nhạc, tiếng đếm nhịp của biên đạo và những bước chân hối hả của các đội hình biểu diễn gần như không ngơi nghỉ. Dù phải tập luyện liên tục nhiều giờ ngoài trời, ai cũng giữ tinh thần tập trung và quyết tâm mang đến những màn trình diễn chỉn chu.

Không chỉ các nghệ sĩ, đội ngũ đạo diễn, biên đạo, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, hậu cần cũng chạy đua với thời gian để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Mỗi chi tiết, từ sân khấu, đội hình đến hiệu ứng trình diễn đều được rà soát, điều chỉnh liên tục. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cường độ làm việc cao của toàn bộ ê-kíp được kỳ vọng sẽ tạo nên một đêm nhạc bùng nổ, mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc cho khoảng 20.000 khán giả.