Choáng ngợp sân khấu concert Thanh xuân

TPO - Những ngày này, hàng trăm người gấp rút tập luyện cho concert Thanh xuân từ sáng tới nửa đêm, với yêu cầu không chỉ đều, đẹp mà còn phải thể hiện được tinh thần, thông điệp mà concert muốn truyền tải. Đạo cụ như bàn nâng, ngọn đuốc, pháo, những lá cờ khổng lồ càng góp phần tạo nên sự hoành tráng của sân khấu tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội).

Sân khấu hoành tráng với đôi cánh chim Lạc

Sân khấu concert Thanh xuân ở Trường đua F1, Mỹ Đình (Hà Nội) được thiết kế với tông màu xanh chủ đạo, làm nổi bật thông điệp xuyên suốt của chương trình.

Đằng sau sân khấu hoành tráng với 6 khu vực fanzone, một khu vé mời VIP là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ê-kíp thực hiện chương trình, những công nhân thi công xuyên đêm. Sân khấu được thiết kế theo hình chữ Y - viết tắt của từ Young (tuổi trẻ). Hình ảnh cuốn sách mở tượng trưng cho tri thức. Ngọn đuốc là biểu tượng của lý tưởng dẫn đường, được đặt trang trọng ở vị trí dễ thấy nhất.

Đôi cánh chim Lạc hai bên sân khấu mang theo niềm tự hào về cội nguồn và bản sắc dân tộc. Thiết kế sân khấu và các tiết mục nghệ thuật hòa quyện thành một thông điệp về thế hệ trẻ Việt Nam: không ngừng sáng tạo, vươn lên bằng tri thức, được lý tưởng soi đường nhưng luôn gìn giữ những giá trị truyền thống.

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Gần 20 nghệ sĩ kể câu chuyện thanh xuân Việt Nam

Concert Thanh xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, hòa quyện để kể câu chuyện thanh xuân theo mạch ba chương.

Sự kết hợp giữa các giọng ca nội lực, nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng tích cực và những màu sắc âm nhạc đa dạng được kỳ vọng tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc, trẻ trung, có sức lan tỏa với công chúng.

Đông Hùng, Võ Hạ Trâm mang đến nền tảng thanh nhạc và khả năng hát live ấn tượng. Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc bổ sung sắc thái giàu cảm xúc; Double2T và Hoaprox tạo thêm năng lượng trẻ, hiện đại.

Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii và Hà Myo là những gương mặt được đông đảo khán giả trẻ quan tâm, yêu mến, góp phần mở rộng biên độ tiếp cận của chương trình.

Trong dàn nghệ sĩ góp mặt tại concert Thanh xuân có những gương mặt từng được vinh danh ở Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - giải thưởng uy tín của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

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Hàng trăm người trình diễn, tập luyện từ sáng tới khuya

200 sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội cùng dàn dancer và cả các tài năng nhí ở CLB Sao tuổi thơ đang tập luyện hăng say cho concert Thanh xuân.

Những buổi tập luyện được triển khai với tần suất tăng dần nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các tiết mục nghệ thuật. Theo biên đạo Xuân Phương, càng sát ngày tổ chức, không khí tập luyện càng gấp rút, hối hả, đòi hỏi từng nghệ sĩ tập trung cao độ để theo được sự chỉ dẫn từ biên đạo.

Hàng trăm người tập luyện từ sáng tới nửa đêm, với yêu cầu không chỉ đều, đẹp mà còn phải thể hiện được tinh thần, thông điệp mà concert muốn truyền tải. Đạo cụ như bàn nâng, ngọn đuốc, pháo, những lá cờ khổng lồ càng góp phần tạo nên sự hoành tráng.

Với nhiều sinh viên, dù tập luyện vất vả dưới nắng nóng, họ vẫn coi đây là kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân, là niềm vinh dự, tự hào của quãng đời sinh viên. Một số nữ sinh Đại học Sư phạm cho biết họ "tranh nhau đăng ký" khi nhà trường thông báo về việc tham gia biểu diễn ở concert.