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Giải trí

Bạch Lộc lao đao

Minh Vũ

TPO - Danh tiếng của Bạch Lộc lao dốc không phanh. Ở bất kỳ nơi đâu cô xuất hiện cũng có hàng chục nghìn người lên tiếng phản đối.

Trang QQ đưa tin ca sĩ/diễn viên Bạch Lộc đang ở giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp, khi danh tiếng của cô bị ảnh hưởng vì loạt scandal. Chưa kịp lấy lại cảm tình của công chúng sau những lời tố cáo vô lễ với đàn anh, Bạch Lộc tiếp tục vướng bê bối tiểu tam, mặc trang phục gây tranh cãi.

Làn sóng tẩy chay Bạch Lộc rầm rộ từ thông tin cô ký hợp đồng để làm người đại diện cho Wahaha - Tập đoàn đồ uống và nước giải khát lớn nhất Trung Quốc. Họ tấn công trang chủ của thương hiệu, bày tỏ thái độ không hài lòng khi Wahaha chọn Bạch Lộc để làm người mẫu quảng cáo.

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Khán giả tẩy chay sản phẩm khi nghe tin Bạch Lộc làm đại diện quảng cáo.

Trước phản ứng dữ dội của công chúng, bộ phận chăm sóc khách hàng của Wahaha khẳng định họ không mời người nổi tiếng đại diện cho thương hiệu. Thậm chí, trong buổi phát sóng trực tuyến bán hàng của Wahaha, hãng nước uống này còn ghim dòng chữ "Toàn bộ danh mục sản phẩm hiện tạm thời chưa có người đại diện" để tránh tranh cãi liên quan đến Bạch Lộc.

Có thể thấy, các thương hiệu dường như né tránh Bạch Lộc vì danh tiếng nữ diễn viên không mấy tích cực và làn sóng tẩy chay từ công chúng quá mạnh.

Trước đó, Bạch Lộc còn được mời làm Đại sứ quảng bá giải Thể dục Dụng cụ và Thể dục Nghệ thuật World Challenge Cup, bên cạnh ba VĐV từng giành HCV Olympic Paris 2024, gồm Quách Kỳ Kỳ, Hác Đình và Hoàng Trương Gia Dương. Hình ảnh của Bạch Lộc đứng ngang hàng với các nhà vô địch thế giới trong poster quảng bá gây phẫn nộ.

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Bạch Lộc bị tẩy chay khi làm đại sứ cho một sự kiện thể thao.

Khán giả cho rằng Bạch Lộc không liên quan đến bộ môn Thể dục Dụng cụ và Thể dục Nghệ thuật, chưa từng mang vinh quang về cho đất nước, lại song hành cùng các VĐV từng giành HCV Olympic. Trong phần bình luận liên quan đến sự kiện trên Douyin và Weibo, nhiều khán giả tràn vào phản đối khiến BTC phải đóng bình luận.

Sau đó, hình ảnh Bạch Lộc đứng cạnh 3 nhà vô địch bị gỡ. Nữ diễn viên vẫn giữ vai trò đại sứ của sự kiện nhưng không được truyền thông đưa tin rầm rộ như trước. Ngày 21/6, Bạch Lộc tới xem buổi thi đấu, nhưng cô chỉ ngồi trên khán đài, không được ngồi ở khu vực khách mời danh dự.

QQ bình luận Bạch Lộc từng vướng vào tranh cãi EQ thấp, phát ngôn không chuẩn chỉnh nhưng công chúng vẫn tha thứ cho cô. Tuy nhiên, nghi vấn dựa dẫm một nhân vật có tiếng để được nâng đỡ trong sự nghiệp là đòn giáng nặng nề vào hình tượng nữ diễn viên.

Ngoài ra, Bạch Lộc còn vướng vào lùm xùm vì danh hiệu "Nghệ sĩ cấp quốc gia". Theo đó, cuối năm 2024, Bạch Lộc được nhận danh hiệu Diễn viên cấp III quốc gia, đây là một danh xưng có sức nặng, không phải nghệ sĩ nào cũng đạt được. Tuy nhiên, khán giả tìm hiểu và cho thấy quy trình xét duyệt danh hiệu của Bạch Lộc còn nhiều vướng mắc.

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Bạch Lộc bị nghi là bồ nhí của ông Vương Hồng Tuấn, hiện là Chủ tịch Tập đoàn văn hóa đầu tư tỉnh Giang Tô, Bí thư Học viện Nghệ thuật Trung Quốc.

Theo đó, nữ diễn viên không đáp ứng được yêu cầu về học vấn, cô chỉ tốt nghiệp Cao đẳng, trong khi, muốn được cấp chứng nhận Diễn viên cấp III, nghệ sĩ phải có bằng thạc sĩ chuyên ngành liên quan - phải là diễn viên cấp IV quốc gia và đủ thời gian công tác 4 năm. Bạch Lộc không phải diễn viên cấp IV. Quá trình xét duyệt của cô không công khai, thành tích chuyên môn chưa rõ ràng đã được đặc cách nhận danh hiệu Diễn viên cấp III quốc gia khiến nhiều người thắc mắc.

Khán giả liên tục yêu cầu mở cuộc điều tra với quá trình cấp danh hiệu của Bạch Lộc, nếu trái quy định thì phải thu hồi chức danh và truy cứu trách nhiệm những người liên quan để đảm bảo sự công bằng trong giới showbiz Trung Quốc.

Bạch Lộc sinh năm 1994, nổi tiếng với các bộ phim truyền hình như Chiêu Diêu, Trường quân sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu, Châu sinh như cố, Trường nguyệt tẫn minh, Ninh An như mộng...

Minh Vũ
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