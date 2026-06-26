Ngập lụt, sạt lở nhiều nơi ở Cao Bằng

TPO - Trong đêm qua và sáng 26/6 khu vực trung tâm Cao Bằng và các xã lân cận đã có mưa lớn, cùng với đó nước từ thượng nguồn đổ về, trên địa bàn phường Thục Phán, xã Hòa An đã xảy ra ngập lụt, sạt lở trên diện rộng.

Mưa lớn, nhấn chìm nhiều diện tích đồng ruộng và máy móc sản xuất ở Cao Bằng sáng 26/6.

Tính đến 11h, tổng diện tích hoa màu bị ngập được cơ quan chức năng tại Cao Bằng ước tính khoảng 57 ha. Có 133 nhà bị ngập dưới 1m tập trung ở các xóm Nà Tẻng, Mã Quan, Thái Cường, Xóm 9 Bế Triều, Xóm 6 Bế Triều xã Hòa An.

Nhiều tuyến đường xóm bị ngập, sạt lở dẫn đến giao thông đi lại khó khăn, bị phong tỏa; công tác di dời người dân và tài sản gặp khó khăn do đường sá sạt lở, đi lại khó khăn.

Hiện UBND xã đã Hòa An đã thành lập ngay 4 Sở Chỉ huy tiền phương, chỉ đạo lực lượng xung kích tại chỗ phối hợp với các xóm tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các hộ dân trong vùng nguy hiểm di dời người và vật nuôi đến nơi an toàn.

Tại phường Thục Phán, mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn, thậm chí phải phong tỏa trong nhiều giờ.

Trong sáng 26/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đã có mặt tại các khu vực mưa ngập, sạt lở và cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tình hình; sau đó trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó tại xã Hoà An và phường Thục Phán.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch yêu cầu các sở, ngành và địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, cập nhật, bám sát diễn biến thời tiết, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình thiên tai để nhân dân chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, tăng cường lực lượng chức năng duy trì trực 24/24, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Với các sở, ngành có liên quan, ông Thạch yêu cầu, cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, xả lũ, hạ mực nước hạ lưu theo đúng quy định; bảo đảm thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân vùng hạ du, tránh bị động, bất ngờ, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại.

Nước dâng cao tại sông Bằng đoạn qua trung tâm Cao Bằng

Nhiều diện tích lúa của người dân bị ngập

Nước dâng cao nhấn chìm nhiều diện tích lúa và máy móc sản xuất tại xã Hòa An.

Sạt lở phong tỏa một số tuyến đường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch (đi thứ hai) đi kiểm tra tình trạng mưa, ngập sáng 26/6.