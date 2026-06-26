Quảng Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I

TPO - Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển đô thị của địa phương, tạo thêm cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký Quyết định số 1026/QĐ-BXD công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Quảng Ninh được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I.

Theo quyết định, phạm vi công nhận là toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh với diện tích hơn 6.200km² và dân số gần 1,53 triệu người. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc công nhận được thực hiện trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh, kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành cùng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của địa phương.

Trước đó, ngày 23/6, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch xác định xây dựng Quảng Ninh theo mô hình đô thị đa cực, hiện đại, phát triển xanh, thông minh, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, là trung tâm kinh tế biển, du lịch, công nghiệp, logistics và dịch vụ của khu vực phía Bắc.

Đến ngày 24/6, UBND tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Xây dựng công nhận tỉnh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trước đó, Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh đã được Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sau khi địa phương cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.