Quảng Ninh vận hành hệ thống cảnh báo dông lốc tức thời trên vịnh Hạ Long

TPO - Hệ thống cảnh báo dông, lốc theo thời gian thực dành riêng cho vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đã được Quảng Ninh đưa vào vận hành, trong khi ra-đa băng sóng X cũng đang được triển khai lắp đặt nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai trên biển.

Hệ thống cảnh báo dông, lốc trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và khu vực lân cận vừa được đưa vào vận hành chính thức sau thời gian chạy thử nghiệm và hiệu chỉnh.

Hệ thống cảnh báo dông, lốc trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Ảnh minh họa.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, hệ thống được xây dựng trên cơ sở phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, cung cấp các bản tin cảnh báo, dự báo theo thời gian thực phục vụ công tác quản lý, điều hành và bảo đảm an toàn cho hoạt động du lịch, vận tải, khai thác thủy sản trên biển.

Các bản tin hiện được cập nhật trực tuyến thông qua nền tảng chuyên dụng, cho phép theo dõi diễn biến dông, lốc và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên khu vực vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Song song với việc vận hành hệ thống cảnh báo, Quảng Ninh cũng đang triển khai lắp đặt ra-đa băng sóng X nhằm tăng cường năng lực quan trắc khí tượng tại khu vực ven biển và hải đảo. Hiện Cục Khí tượng Thủy văn đang thực hiện các thủ tục điều chuyển thiết bị từ Thanh Hóa về Quảng Ninh, dự kiến hoàn thành xây dựng tháp đặt ra-đa trong tháng 7/2026.

Theo định hướng của tỉnh, hệ thống cảnh báo sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng trực quan, dễ sử dụng và kết nối với dữ liệu từ ra-đa thời tiết để nâng cao độ chính xác của các bản tin dự báo dành riêng cho vùng vịnh.

Các cơ quan chức năng cũng đang nghiên cứu phương án phối hợp với các nhà mạng viễn thông để gửi cảnh báo sớm đến cơ quan quản lý, người dân và du khách trong khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Việc đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo thời gian thực và đầu tư bổ sung thiết bị quan trắc hiện đại được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai trên biển, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và các hoạt động kinh tế trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.