Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quảng Ninh vận hành hệ thống cảnh báo dông lốc tức thời trên vịnh Hạ Long

Hoàng Dương

TPO - Hệ thống cảnh báo dông, lốc theo thời gian thực dành riêng cho vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đã được Quảng Ninh đưa vào vận hành, trong khi ra-đa băng sóng X cũng đang được triển khai lắp đặt nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai trên biển.

Hệ thống cảnh báo dông, lốc trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và khu vực lân cận vừa được đưa vào vận hành chính thức sau thời gian chạy thử nghiệm và hiệu chỉnh.

1000018862.png
Hệ thống cảnh báo dông, lốc trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Ảnh minh họa.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, hệ thống được xây dựng trên cơ sở phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, cung cấp các bản tin cảnh báo, dự báo theo thời gian thực phục vụ công tác quản lý, điều hành và bảo đảm an toàn cho hoạt động du lịch, vận tải, khai thác thủy sản trên biển.

Các bản tin hiện được cập nhật trực tuyến thông qua nền tảng chuyên dụng, cho phép theo dõi diễn biến dông, lốc và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên khu vực vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Song song với việc vận hành hệ thống cảnh báo, Quảng Ninh cũng đang triển khai lắp đặt ra-đa băng sóng X nhằm tăng cường năng lực quan trắc khí tượng tại khu vực ven biển và hải đảo. Hiện Cục Khí tượng Thủy văn đang thực hiện các thủ tục điều chuyển thiết bị từ Thanh Hóa về Quảng Ninh, dự kiến hoàn thành xây dựng tháp đặt ra-đa trong tháng 7/2026.

Theo định hướng của tỉnh, hệ thống cảnh báo sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng trực quan, dễ sử dụng và kết nối với dữ liệu từ ra-đa thời tiết để nâng cao độ chính xác của các bản tin dự báo dành riêng cho vùng vịnh.

Các cơ quan chức năng cũng đang nghiên cứu phương án phối hợp với các nhà mạng viễn thông để gửi cảnh báo sớm đến cơ quan quản lý, người dân và du khách trong khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Việc đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo thời gian thực và đầu tư bổ sung thiết bị quan trắc hiện đại được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai trên biển, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và các hoạt động kinh tế trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Hoàng Dương
#cảnh báo thiên tai #Hạ Long #vịnh Bái Tử Long #dông lốc #ra-đa #dự báo thời tiết #quảng ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe