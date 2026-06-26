Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bí mật phía sau những video triệu view của Công an xã ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Từ một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, Công an xã Sơn Động (Bắc Ninh) đang khiến nhiều người bất ngờ khi có hơn 10 video đạt triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Một video đạt 2,4 triệu view của Công an xã Sơn Động. Video: Công an xã Sơn Động

Giữa vùng núi Sơn Động của tỉnh Bắc Ninh, những video ghi lại cảnh Công an xã tuần tra đêm, xử lý vi phạm giao thông, thu hút hàng triệu lượt xem.

Ít ai ngờ rằng, phía sau những clip ngắn chỉ vài chục giây ấy lại là cả một cuộc "cách mạng" trong công tác tuyên truyền pháp luật của một đơn vị công an cấp xã ở địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.

Trung úy La Đức Mạnh - Công an xã Sơn Động cho biết trước đây, công tác tuyên truyền chủ yếu theo cách truyền thống. Nhiều văn bản pháp luật được đăng tải gần như nguyên văn lên các trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử. Nội dung nhiều chữ, khó tiếp cận khiến lượng người đọc rất ít.

10.jpg
Một video về tuần tra buổi tối của Công an xã Sơn Động thu hút 2,4 triệu view.

"Thông tin muốn truyền tải đến người dân nhiều khi không đạt được hiệu quả như mong muốn", Trung úy Mạnh chia sẻ.

Xuất phát từ thực tế đó, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Bắc Ninh và Thiếu tá Mè Văn Tư - Trưởng Công an xã Sơn Động, Đoàn Thanh niên Công an xã đã mạnh dạn thay đổi cách làm.

Thay vì đưa những điều luật khô cứng lên mạng, cán bộ chiến sĩ bắt đầu học cách kể chuyện bằng hình ảnh. Các phần mềm dựng hình hiện đại, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) được nghiên cứu, ứng dụng để xây dựng ý tưởng, viết nội dung và sản xuất những video ngắn dễ xem, dễ hiểu.

Điều đặc biệt là hầu hết video đều được ghi hình từ những tình huống thực tế. Đó là những đêm tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, xử lý thanh thiếu niên tụ tập khuya, kiểm tra vi phạm giao thông.

8.jpg
Những buổi tuần tra vào buổi tối của Công an xã Sơn Động được ghi lại, dựng thành video thu hút triệu view.

Trong nhóm sản xuất chỉ có 3 cán bộ nhưng mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ riêng: Người quay phim, người lên ý tưởng nội dung, người dựng và hoàn thiện sản phẩm.

Sự đầu tư nghiêm túc đã mang lại kết quả bất ngờ. Đến nay, Công an xã Sơn Động đã có hơn 10 video đạt hàng triệu lượt xem trên Facebook và TikTok. Nhiều video khác thu hút vài trăm nghìn lượt xem.

7.jpg
Đoàn thanh niên Công an xã Sơn Động đã thay đổi cách tuyên truyền pháp luật bằng video thực tế thu hút người xem.

Theo Trung úy La Đức Mạnh, điều đáng mừng nhất không phải là những con số triệu view, mà là nhiều người dân sau khi xem video đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm về giao thông và trật tự công cộng.

Những nỗ lực ấy đã góp phần giúp Công an xã Sơn Động giành giải Nhì cuộc thi Công dân số tỉnh Bắc Ninh. Đơn vị cũng được lựa chọn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất video tuyên truyền cho công an các xã trên toàn tỉnh.

Nguyễn Thắng
#Chuyển đổi số trong tuyên truyền pháp luật #Sử dụng video thực tế để nâng cao ý thức cộng đồng #Ứng dụng công nghệ AI trong sản xuất nội dung #Tác động của truyền thông mạng xã hội đối với ý thức pháp luật #Công an xã Sơn Động #tuyên truyền pháp luật bằng video #video triệu view #Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe