Bí mật phía sau những video triệu view của Công an xã ở Bắc Ninh

TPO - Từ một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, Công an xã Sơn Động (Bắc Ninh) đang khiến nhiều người bất ngờ khi có hơn 10 video đạt triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Một video đạt 2,4 triệu view của Công an xã Sơn Động. Video: Công an xã Sơn Động

Giữa vùng núi Sơn Động của tỉnh Bắc Ninh, những video ghi lại cảnh Công an xã tuần tra đêm, xử lý vi phạm giao thông, thu hút hàng triệu lượt xem.

Ít ai ngờ rằng, phía sau những clip ngắn chỉ vài chục giây ấy lại là cả một cuộc "cách mạng" trong công tác tuyên truyền pháp luật của một đơn vị công an cấp xã ở địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.

Trung úy La Đức Mạnh - Công an xã Sơn Động cho biết trước đây, công tác tuyên truyền chủ yếu theo cách truyền thống. Nhiều văn bản pháp luật được đăng tải gần như nguyên văn lên các trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử. Nội dung nhiều chữ, khó tiếp cận khiến lượng người đọc rất ít.

Một video về tuần tra buổi tối của Công an xã Sơn Động thu hút 2,4 triệu view.

"Thông tin muốn truyền tải đến người dân nhiều khi không đạt được hiệu quả như mong muốn", Trung úy Mạnh chia sẻ.

Xuất phát từ thực tế đó, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Bắc Ninh và Thiếu tá Mè Văn Tư - Trưởng Công an xã Sơn Động, Đoàn Thanh niên Công an xã đã mạnh dạn thay đổi cách làm.

Thay vì đưa những điều luật khô cứng lên mạng, cán bộ chiến sĩ bắt đầu học cách kể chuyện bằng hình ảnh. Các phần mềm dựng hình hiện đại, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) được nghiên cứu, ứng dụng để xây dựng ý tưởng, viết nội dung và sản xuất những video ngắn dễ xem, dễ hiểu.

Điều đặc biệt là hầu hết video đều được ghi hình từ những tình huống thực tế. Đó là những đêm tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, xử lý thanh thiếu niên tụ tập khuya, kiểm tra vi phạm giao thông.

Những buổi tuần tra vào buổi tối của Công an xã Sơn Động được ghi lại, dựng thành video thu hút triệu view.

Trong nhóm sản xuất chỉ có 3 cán bộ nhưng mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ riêng: Người quay phim, người lên ý tưởng nội dung, người dựng và hoàn thiện sản phẩm.

Sự đầu tư nghiêm túc đã mang lại kết quả bất ngờ. Đến nay, Công an xã Sơn Động đã có hơn 10 video đạt hàng triệu lượt xem trên Facebook và TikTok. Nhiều video khác thu hút vài trăm nghìn lượt xem.

Đoàn thanh niên Công an xã Sơn Động đã thay đổi cách tuyên truyền pháp luật bằng video thực tế thu hút người xem.

Theo Trung úy La Đức Mạnh, điều đáng mừng nhất không phải là những con số triệu view, mà là nhiều người dân sau khi xem video đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm về giao thông và trật tự công cộng.

Những nỗ lực ấy đã góp phần giúp Công an xã Sơn Động giành giải Nhì cuộc thi Công dân số tỉnh Bắc Ninh. Đơn vị cũng được lựa chọn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất video tuyên truyền cho công an các xã trên toàn tỉnh.