DRH Clinic Gò Vấp ra mắt - Cơ sở chuyên giải cứu biến chứng cho làn da Việt

DRH – Derma Health Center chính thức khai trương cơ sở mới tại Gò Vấp. Đây là cơ sở chuyên giải cứu biến chứng đầu tiên trong hệ thống phòng khám da liễu của DRH tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu và khẳng định vị thế của DRH trong việc mang lại những giải pháp da liễu không xâm lấn, an toàn và bền vững cho cộng đồng.

Derma Health Center khai trương cơ sở Gò Vấp vào ngày 20/06/2026 (Nguồn: DRH Clinic)

Trong những năm gần đây, nhu cầu làm đẹp và chăm sóc ngoại hình của người dân Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự phát triển thần tốc của ngành thẩm mỹ mở ra nhiều cơ hội giúp mọi người tự tin hơn vào bản thân. Tuy nhiên, mặt trái của sự bùng nổ này chính là sự xuất hiện tràn lan của các cơ sở làm đẹp kém chất lượng, các phương pháp làm đẹp "cấp tốc" thiếu an toàn, cùng vấn nạn kem trộn, thuốc lột tẩy trôi nổi trên thị trường.

Hệ quả là số lượng bệnh nhân gặp phải các biến chứng da liễu từ nhẹ như dị ứng, viêm da đến nặng như nhiễm trùng, sẹo rỗ sâu, mất sắc tố da, phỏng nhiệt, hay tăng sắc tố sau viêm ngày một gia tăng.

Đối mặt với thực trạng đáng báo động đó, DRH – Derma Health Center trong suốt hành trình phát triển của mình đã luôn kiên định với lối đi riêng: Trở thành điểm tựa vững chắc, nơi "giải cứu" và phục hồi cho những làn da bị tổn thương nghiêm trọng. Tính đến nay, hệ thống phòng khám đã phục vụ hơn một triệu lượt khách hàng, phục hồi thành công hàng ngàn ca biến chứng do làm đẹp sai cách.

Khách hàng bị biến chứng do sử dụng phương pháp xâm lấn (Nguồn: DRH Clinic)

Cơ sở mới tại Gò Vấp được thành lập với định hướng trở thành cơ sở chuyên sâu đầu tiên trong hệ thống PKDL DRH tập trung toàn lực vào việc xử lý và phục hồi các ca biến chứng. Đây được xem là bước đi chiến lược, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đông đảo khách hàng Việt trong việc tiếp cận dễ dàng hơn với các phác đồ chăm sóc da chuẩn y khoa.

Để hiện thực hóa sứ mệnh này, DRH Gò Vấp đã được đầu tư mạnh mẽ với hệ thống công nghệ chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ Âu – Mỹ, với tổng giá trị đầu tư lên đến hơn 10 triệu USD.

Đặc biệt là liệu trình Mezopro Siêu Năng, thông qua cơ chế nhiệt đa vi điểm tinh khiết không xâm lấn, tác động sâu giúp tăng sinh collagen tự nhiên, hỗ trợ phục hồi những làn da chịu biến chứng do nhiễm kem chứa corticoid, laser sai cách.

Liệu trình Mezopro Siêu Năng mang đến tác động kép: hỗ trợ tái tạo hàng rào bảo vệ và sửa chữa mô tổn thương. Hiệu quả mờ nám, giảm nhăn và da căng bóng được chứng minh ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên, giúp tối ưu hóa thời gian chăm sóc.

Khách hàng trải nghiệm liệu trình Mezopro Siêu Năng tại DRH (Nguồn: DRH Clinic)

Bên cạnh thế mạnh vượt trội về công nghệ, yếu tố cốt lõi làm nên uy tín của DRH chính là đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Trực tiếp thăm khám và lên phác đồ chăm sóc da cho bệnh nhân là đội ngũ bác sĩ Chuyên khoa II, Chuyên khoa I có thâm niên công tác nhiều năm tại các bệnh viện da liễu lớn.

Với tầm nhìn chiến lược của ban lãnh đạo cùng sự đồng lòng của đội ngũ y bác sĩ, DRH – Derma Health Center đang từng bước khẳng định tiêu chuẩn làm đẹp mà đội ngũ đã theo đuổi trong suốt 10 năm đồng hành cùng làn da Việt. Thông qua các chương trình hỗ trợ chi phí xử lý biến chứng lên đến 100.000.000 VNĐ cho mỗi trường hợp.

Trong tương lai, phòng khám sẽ tiếp tục phát triển mang đến nhiều giải pháp hỗ trợ chăm sóc da chuyên sâu, giúp xử lý và phục hồi biến chứng hiệu quả, an toàn. Để ai cũng có thể sở hữu làn da khỏe đẹp, tự tin theo cách an toàn và bền vững nhất.

Thông tin liên hệ chi tiết:

Phòng khám da liễu DRH Clinic

Chi nhánh 1: 398 Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài, TPHCM

Chi nhánh 2: số 10 đường số 6, Cityland Park Hills, phường Gò Vấp, TPHCM

Hotline: (028) 710 23567

Website: https://drhclinic.com.vn/