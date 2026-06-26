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Thế giới

Kiev 'rung chuyển' vì tên lửa, Nga bắn hạ hàng chục máy bay không người lái nhắm vào Mátxcơva

Minh Hạnh

TPO - Tối 25/6, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Kiev của Ukraine. Lực lượng Không quân Ukraine báo cáo về một quả tên lửa đang bay tới.

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Một vụ hỏa hoạn bùng phát ở quận Darnytskyi của Kiev sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào ngày 25/6. (Ảnh: Telegram)

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt sau khi lực lượng không quân cảnh báo về mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Ông Klitschko nói thêm, mảnh vỡ từ quả tên lửa đã rơi xuống một khu vực trống ở quận Darnytskyi, và một kho hàng ở quận này đã bốc cháy. Các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường.

Cảnh báo không kích cũng được kích hoạt ở các khu vực xa tiền tuyến, bao gồm cả tỉnh Rivne ở miền tây Ukraine.

Darnytskyi là một khu dân cư đông đúc nằm trên bờ trái sông Dnieper, con sông chia đôi thủ đô Kiev.

Cùng thời điểm trên, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 18 máy bay không người lái nhắm vào thủ đô Mátxcơva. Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường nơi mảnh vỡ rơi xuống, Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết.

Vùng Tula của Nga cũng hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine. Tổng cộng 73 máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Thiệt hại đã được ghi nhận đối với một đường dây truyền tải điện và một nhà máy công nghiệp ở Novomoskovsk.

Khi đà tiến quân trên tiền tuyến bị chững lại, Mátxcơva ngày càng dựa vào tên lửa đạn đạo trong các cuộc không kích quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine.

Khả năng bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi tên lửa đạn đạo phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot đang cạn kiệt. Đây là loại đạn dược dành cho hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất, vốn vẫn là vũ khí duy nhất được chứng minh là hiệu quả chống lại các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo Nga.

Minh Hạnh
Pravda, Tass
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