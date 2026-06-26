Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống: Nhanh chóng cụ thể hoá bằng công trình, phần việc cụ thể

TPO - Anh Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, nhiệm vụ trọng tâm ngay sau Đại hội XIII là tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Nghị quyết Đại hội sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình, phong trào, công trình, phần việc cụ thể, đưa tinh thần Đại hội thành hành động thiết thực của cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên trên mọi địa bàn, lĩnh vực.

Chương trình họp báo thông tin kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Như Ý

Dự kiến đầu tháng 7 triển khai chương trình hành động

Mở đầu họp báo thông tin kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN khẳng định, Đại hội XIII đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hoàn thành các nội dung đề ra theo kế hoạch. Đại hội XIII của Đoàn đã khép lại nhưng nhiệm vụ đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống thì chỉ mới bắt đầu.

“Trọng tâm ngay sau Đại hội là tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết, cụ thể hóa bằng chương trình hành động, phong trào, công trình, phần việc cụ thể, biến tinh thần của Đại hội thành hành động thiết thực của cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên trên từng địa bàn, lĩnh vực và các khối đối tượng”, anh Triết nói.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình. Ảnh: Như Ý

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn cho biết, Ban Bí thư, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết từ rất sớm, sau nhiều bước thảo luận và lấy ý kiến.

Theo đó, chương trình hành động triển khai Nghị quyết dự kiến sẽ được triển khai vào đầu tháng 7 tới. Cũng trong tháng 7, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới toàn thể đoàn viên, thanh niên.

Sau quá trình học tập, đoàn viên sẽ được kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức. Kết quả sẽ được cấp chứng chỉ trực tuyến và đồng bộ trên hệ thống quản lý đoàn viên, làm căn cứ đánh giá chất lượng đoàn viên cuối năm.

Theo anh Nguyễn Thái An, chương trình hành động được xây dựng theo tinh thần “3 dễ, 3 rõ, 3 đo”, gồm: dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ người - rõ việc - rõ thời gian; đo đếm được kết quả.

Phóng viên đặt câu hỏi tại chương trình họp báo. Ảnh: Như Ý - Dương Triều

Triển khai 4 phương thức giáo dục

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên trong giai đoạn mới, anh Nguyễn Thái An cho biết, sẽ triển khai 4 phương thức giáo dục gồm: kiên định về nền tảng tư tưởng; hiện đại về phương thức giáo dục; đa chiều trong tương tác, định hướng; lấy thanh niên làm trung tâm và chủ thể của quá trình giáo dục.

Cùng với đó là 3 chuyển hướng trọng tâm: từ truyền đạt một chiều sang tương tác đa chiều; từ tuyên truyền theo đợt sang giáo dục thường xuyên trên đa nền tảng, đặc biệt là không gian mạng; từ chú trọng phổ biến nội dung sang coi trọng đo lường nhận thức, sự thay đổi hành vi và sức lan tỏa.

Theo anh An, thực tiễn cho thấy các chiến dịch truyền thông đa nền tảng đã đạt hiệu quả tích cực. Trong đó, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” nhân dịp A80 đạt 10,8 tỷ lượt xem; chiến dịch nhân dịp A50 đạt 3,6 tỷ lượt xem. Đây đều là những chiến dịch có mức độ lan tỏa hàng đầu trong các tháng 8 và 9 năm 2025. Đáng chú ý, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” cũng được vinh danh tại WeChoice Awards.

Anh Nguyễn Thái An chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Dương Triều

Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thông tin về số lượng nhân sự và phân công nhiệm vụ Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XIII, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, hiện nay Ban Bí thư T.Ư Đoàn có 5 đồng chí. Đây là số lượng thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong bối cảnh nhiệm kỳ mới đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Theo anh Triết, mục tiêu của tổ chức Đoàn là duy trì đội ngũ Ban Bí thư đầy đủ về số lượng, bảo đảm đủ sức lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Bên cạnh chức năng lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tổ chức Đoàn còn là môi trường đào tạo, rèn luyện, bổ sung cán bộ cho Đảng và hệ thống chính trị khi cần thiết. Vì vậy, nhân sự Ban Bí thư có thể có những biến động trong quá trình công tác. Thực tế ở cuối nhiệm kỳ XII, Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ còn 3 đồng chí, dẫn đến việc phải kiêm nhiệm nhiều mảng công tác.

Từ thực tiễn đó, trong nhiệm kỳ XIII, anh Triết cho biết, T.Ư Đoàn sẽ chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền về công tác nhân sự nhằm bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Về phân công nhiệm vụ cụ thể, sau khi có kết quả Đại hội, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn sẽ thảo luận, thống nhất phương án phân công phù hợp. Việc phân công chính thức sẽ sớm được thực hiện trên cơ sở Điều lệ, quy định riêng của từng tổ chức và định hướng chung của Ban Bí thư T.Ư Đoàn.