Thiết lập 'phòng tuyến' tư tưởng vững chắc từ cơ sở

TPO - Tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc XIII, đại diện Thành Đoàn Hà Nội và Thành Đoàn TPHCM đã chia sẻ nhiều giải pháp nhằm đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Sáng 25/6, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với các nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Ðoàn.

Đưa nội dung tuyên truyền vào không gian tương tác số

Trong khuôn khổ phiên trọng thể Đại hội, anh Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội tham luận với chủ đề: “Phát huy vai trò của Đoàn trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên trong kỷ nguyên mới”.

Anh Hưng cho biết, thời gian qua, Thành Đoàn Hà Nội thiết lập “phòng tuyến” vững chắc từ cơ sở qua tổ chỉ đạo công tác 35, Câu lạc bộ lý luận trẻ và các tổ nắm bắt dư luận của 191 cơ sở đoàn trực thuộc; triển khai hiệu quả “Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” theo phương châm phủ sóng diện rộng, sắc bén chiều sâu. Song song đó, thiết lập các vùng xanh trên không gian mạng với hệ thống 579 trang cộng đồng với hơn 1 triệu thành viên là công chức, viên chức, công an, cán bộ đoàn và nhân dân các địa phương.

"Tinh thần dấn thân còn được khẳng định qua việc tham gia hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị địa phương, tiêu biểu là 300 đội hình “Bình dân học vụ số”; 126 đội hình tình nguyện hỗ trợ chính quyền 2 cấp; 8.800 tình nguyện viên phục vụ sự kiện A80 cùng nhiều phần việc ý nghĩa khác...", anh Hưng nói.

Theo anh Hưng, bên cạnh những cơ hội rộng mở, thanh niên đang chịu nhiều áp lực vô hình làm ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng và lối sống. Đó là sự hoang mang giữa một "biển" thông tin thật - giả, tốt - xấu đan xen. Giữa thế giới ảo kết nối vạn vật, không ít bạn trẻ lại cảm thấy cô đơn, lạc lõng và dễ dàng sa đà vào những trào lưu độc hại, lệch chuẩn.

Do vậy, tổ chức Đoàn phải làm tốt vai trò của một người bạn đồng hành thực sự. Trong giai đoạn tiếp theo, Thành Đoàn Hà Nội sẽ đưa các nội dung tuyên truyền một chiều khô khan vào không gian tương tác số. Khi thanh niên được "nhập vai" qua thực tế ảo hay học tập, thi đua trên các nền tảng số, những bài học lý luận, lịch sử sẽ được thẩm thấu một cách tự nhiên và sâu sắc nhất.

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội tham luận tại phiên trọng thể Đại hội. Ảnh: Trọng Tài

“Thành Đoàn Hà Nội mạnh dạn loại bỏ các khuôn mẫu rườm rà, đóng gói thông điệp thành các định dạng ngắn gọn, có tính lan truyền cao như podcast, short-video hay infographic với nội dung phong phú, sáng tạo. Đặc biệt, lấy người trẻ dẫn dắt người trẻ. Dùng chính những câu chuyện dấn thân chân thực của họ để truyền lửa thay cho những khẩu hiệu khô cứng”, anh Hưng nói.

Theo anh Hưng, giáo dục lý tưởng, đạo đức và lối sống hiệu quả nhất chính là đặt người trẻ vào môi trường cống hiến thực tế, để họ thấy mình có giá trị, thấy những lý tưởng cao đẹp của mình đem lại điều tốt đẹp cho cộng đồng. Thành Đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tạo lập môi trường để thanh niên dùng chính chất xám, chuyên môn của mình giải quyết các bài toán cộng đồng, để mỗi bạn trẻ bắt đầu khát vọng lớn từ hành động nhỏ và hiệu quả thực.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Thu hút và trọng dụng tài năng trẻ

Tại Đại hội, anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM đã tham luận với chủ đề “Thanh niên TPHCM tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Anh Hải cho biết, thời gian qua, Thành Đoàn TPHCM đã triển khai Đội hình Thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” với mục tiêu đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng công dân số và nâng cao năng lực số trong cộng đồng; thành lập 489 đội hình “Mùa hè số” với 13.600 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn cũng đã triển khai hiệu quả các mạng lưới liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp, đặc biệt là duy trì hoạt động của câu lạc bộ các nhà khoa học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh; đầu tư đa dạng các mô hình sân chơi học thuật, hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho thanh niên…

Anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM tham luận tại phiên trọng thể Đại hội.

﻿Ảnh: Trọng Tài

Từ thực tiễn trên, anh Hải đề xuất và kính mong lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên được dấn thân, cống hiến ở lĩnh vực khó góp phần chung cho sự phát triển của đất nước; tạo điều kiện để tổ chức Đoàn có lực lượng, có nhân tố để làm công tác vận động thanh niên tham gia tích cực trong thực hiện các mô hình, giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đối với các bộ, ngành có liên quan, anh Hải đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng tài năng trẻ, tạo điều kiện để thanh niên được tham gia sâu hơn vào quá trình nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và giải quyết các bài toán phát triển của đất nước.

Thanh niên nhiệm kỳ mới tiếp tục tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Trọng Tài

“Đề xuất Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ ký chương trình liên tịch về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia chuyển đổi số của hệ thống chính trị, phối hợp thực hiện chương trình phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”, anh Hải nói.