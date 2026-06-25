Đại biểu trẻ nhất TPHCM tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Giữa hàng trăm đại biểu ưu tú từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Đặng Trần Huyền Thư gây chú ý khi là đại biểu học sinh duy nhất của đoàn đại biểu TPHCM tham dự sự kiện đặc biệt này. Đằng sau dấu ấn đặc biệt ấy là hành trình trưởng thành từ công tác Đoàn, Đội và khát vọng cống hiến của một thủ lĩnh trẻ.

Đại biểu nhỏ tuổi nhất đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội

"Khi nhìn bảng thành tích của các đại biểu tham dự Đại hội, em thật sự choáng ngợp", Đặng Trần Huyền Thư - học sinh lớp 11CA2, Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM) chia sẻ về cảm xúc đầu tiên khi đặt chân đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Thư cho biết, nhiều đại biểu đã có thâm niên công tác Đoàn gấp đôi, thậm chí gấp 3 "tuổi nghề" của mình. Thế nhưng, chính sự gần gũi, sẻ chia của các anh chị trong đoàn đại biểu TPHCM đã giúp nữ sinh nhanh chóng hòa nhập.

Đặng Trần Huyền Thư - học sinh lớp 11CA2, Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM) trong một hoạt động Đoàn

"Em là đại biểu nhỏ tuổi nhất đoàn đại biểu TPHCM nên ban đầu cũng khá bỡ ngỡ. Nhưng các anh chị luôn chủ động kéo em vào các hoạt động chung, tạo cảm giác mình thực sự là một phần của tập thể", Thư chia sẻ.

Hành trình đến với Đại hội Đoàn toàn quốc của Huyền Thư không phải câu chuyện của những thành tích đến trong ngày một ngày hai.

Từ những năm học tiểu học, Thư đã sớm bén duyên với công tác Đội khi đảm nhận vai trò Liên đội trưởng suốt hai năm lớp 4 và lớp 5.

Lên cấp 2, Huyền Thư tiếp tục gắn bó với công tác Đội và được ghi nhận bằng danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi cấp Thành phố và Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc.

"Ngày đó em rất ngưỡng mộ các anh chị trong đội nghi lễ. Nhìn mọi người tổ chức sinh hoạt, dã ngoại hay điều hành các nghi thức, em cảm thấy rất thích và muốn được giống như vậy", Thư kể.

Huyền Thư và các bạn trong Hội thi “Đi tìm thủ lĩnh học sinh THPT” năm học 2024 - 2025

Điều khiến nhiều người ấn tượng ở Huyền Thư là sự giao thoa giữa hai lĩnh vực tưởng chừng khác biệt: Một học sinh chuyên Anh nhưng lại dành tình yêu đặc biệt cho môn Lịch sử và cô đã đoạt giải ba môn Lịch sử tại Hội thi Olympic TPHCM năm 2026.

Với Thư, tiếng Anh không đơn thuần là một môn học thế mạnh mà là chiếc cầu nối để hội nhập, mở rộng tầm nhìn và kết nối với bạn bè quốc tế. Trong khi đó, Lịch sử lại giúp em hiểu sâu hơn về cội nguồn dân tộc, từ đó hình thành bản lĩnh và sự tự tin khi bước ra thế giới.

"Muốn bước ra thế giới một cách tự tin thì trước hết phải hiểu và tự hào về văn hóa, lịch sử dân tộc mình", Thư chia sẻ.

"Muốn bước ra thế giới một cách tự tin thì trước hết phải hiểu và tự hào về văn hóa, lịch sử dân tộc mình". (Đặng Trần Huyền Thư - Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM)

Quan điểm ấy được Huyền Thư thể hiện nhất quán trong cả học tập lẫn hoạt động Đoàn. Bên cạnh việc phát huy khả năng ngoại ngữ trong các chương trình giao lưu quốc tế, em vẫn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống cho thiếu nhi.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, Huyền Thư đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật như Giải thưởng Kim Đồng toàn quốc năm 2024, danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm học 2024 - 2025 và mới đây được Sở GD&ĐT TPHCM tuyên dương là "Học sinh tiêu biểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đằng sau bảng thành tích ấy là không ít áp lực. Tháng 4 vừa qua, thời điểm ôn luyện cho kỳ thi Olympic lại trùng với giai đoạn cao điểm của Tháng Thanh niên, khi khối lượng công việc Đoàn tăng lên đáng kể. Có những ngày nữ sinh phải phân chia từng khoảng thời gian nhỏ để vừa học tập, vừa tham gia tổ chức các hoạt động phong trào.

Điểm tựa lớn nhất giúp Thư vượt qua áp lực là sự đồng hành của tập thể. Thư cho biết, công tác Đoàn luôn là hành trình của tinh thần đồng đội, nơi thầy cô, bạn bè và các cộng sự cùng sẻ chia trách nhiệm và động viên nhau trong những thời điểm khó khăn nhất.

Huyền Thư tại lễ hội thanh niên TPHCM năm 2025

Mong thanh niên được trao cơ hội

Mang tiếng nói của học sinh TPHCM đến Đại hội Đoàn toàn quốc, Huyền Thư đặc biệt quan tâm đến những chính sách dành cho học sinh, sinh viên. Theo nữ sinh, thanh niên hiện nay có rất nhiều ý tưởng mới nhưng cần thêm cơ chế hỗ trợ để biến các ý tưởng đó thành những dự án thực tế.

"Mong Đại hội sẽ có thêm những quyết sách cụ thể giúp học sinh, sinh viên tiếp cận các nguồn lực về sáng tạo, nghiên cứu và khởi nghiệp. Khi được trao cơ hội, người trẻ hoàn toàn có thể đóng góp những giá trị thiết thực cho đất nước", Thư bày tỏ.

Nói về hình mẫu thanh niên trong kỷ nguyên mới, nữ sinh cho rằng người trẻ cần hội tụ 3 yếu tố: Tiên phong, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

"Tiếp thu tinh hoa thế giới là cần thiết, nhưng chúng ta cũng phải phát triển theo bản sắc riêng của thanh niên Việt Nam. Quan trọng nhất là dám nghĩ lớn, dám làm lớn và dám chịu trách nhiệm với những điều mình theo đuổi", Thư bày tỏ.