Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Đại biểu trẻ nhất TPHCM tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Anh Nhàn

TPO - Giữa hàng trăm đại biểu ưu tú từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Đặng Trần Huyền Thư gây chú ý khi là đại biểu học sinh duy nhất của đoàn đại biểu TPHCM tham dự sự kiện đặc biệt này. Đằng sau dấu ấn đặc biệt ấy là hành trình trưởng thành từ công tác Đoàn, Đội và khát vọng cống hiến của một thủ lĩnh trẻ.

Đại biểu nhỏ tuổi nhất đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội

"Khi nhìn bảng thành tích của các đại biểu tham dự Đại hội, em thật sự choáng ngợp", Đặng Trần Huyền Thư - học sinh lớp 11CA2, Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM) chia sẻ về cảm xúc đầu tiên khi đặt chân đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Thư cho biết, nhiều đại biểu đã có thâm niên công tác Đoàn gấp đôi, thậm chí gấp 3 "tuổi nghề" của mình. Thế nhưng, chính sự gần gũi, sẻ chia của các anh chị trong đoàn đại biểu TPHCM đã giúp nữ sinh nhanh chóng hòa nhập.

5eac780771d8f086a9c9-1.jpg
Đặng Trần Huyền Thư - học sinh lớp 11CA2, Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM) trong một hoạt động Đoàn

"Em là đại biểu nhỏ tuổi nhất đoàn đại biểu TPHCM nên ban đầu cũng khá bỡ ngỡ. Nhưng các anh chị luôn chủ động kéo em vào các hoạt động chung, tạo cảm giác mình thực sự là một phần của tập thể", Thư chia sẻ.

Hành trình đến với Đại hội Đoàn toàn quốc của Huyền Thư không phải câu chuyện của những thành tích đến trong ngày một ngày hai.

Từ những năm học tiểu học, Thư đã sớm bén duyên với công tác Đội khi đảm nhận vai trò Liên đội trưởng suốt hai năm lớp 4 và lớp 5.

Lên cấp 2, Huyền Thư tiếp tục gắn bó với công tác Đội và được ghi nhận bằng danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi cấp Thành phố và Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc.

"Ngày đó em rất ngưỡng mộ các anh chị trong đội nghi lễ. Nhìn mọi người tổ chức sinh hoạt, dã ngoại hay điều hành các nghi thức, em cảm thấy rất thích và muốn được giống như vậy", Thư kể.

485036671-680565904439594-6648726242623971257-n.jpg
Huyền Thư và các bạn trong Hội thi “Đi tìm thủ lĩnh học sinh THPT” năm học 2024 - 2025

Điều khiến nhiều người ấn tượng ở Huyền Thư là sự giao thoa giữa hai lĩnh vực tưởng chừng khác biệt: Một học sinh chuyên Anh nhưng lại dành tình yêu đặc biệt cho môn Lịch sử và cô đã đoạt giải ba môn Lịch sử tại Hội thi Olympic TPHCM năm 2026.

Với Thư, tiếng Anh không đơn thuần là một môn học thế mạnh mà là chiếc cầu nối để hội nhập, mở rộng tầm nhìn và kết nối với bạn bè quốc tế. Trong khi đó, Lịch sử lại giúp em hiểu sâu hơn về cội nguồn dân tộc, từ đó hình thành bản lĩnh và sự tự tin khi bước ra thế giới.

"Muốn bước ra thế giới một cách tự tin thì trước hết phải hiểu và tự hào về văn hóa, lịch sử dân tộc mình", Thư chia sẻ.

"Muốn bước ra thế giới một cách tự tin thì trước hết phải hiểu và tự hào về văn hóa, lịch sử dân tộc mình".

(Đặng Trần Huyền Thư - Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM)

Quan điểm ấy được Huyền Thư thể hiện nhất quán trong cả học tập lẫn hoạt động Đoàn. Bên cạnh việc phát huy khả năng ngoại ngữ trong các chương trình giao lưu quốc tế, em vẫn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống cho thiếu nhi.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, Huyền Thư đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật như Giải thưởng Kim Đồng toàn quốc năm 2024, danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương năm học 2024 - 2025 và mới đây được Sở GD&ĐT TPHCM tuyên dương là "Học sinh tiêu biểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đằng sau bảng thành tích ấy là không ít áp lực. Tháng 4 vừa qua, thời điểm ôn luyện cho kỳ thi Olympic lại trùng với giai đoạn cao điểm của Tháng Thanh niên, khi khối lượng công việc Đoàn tăng lên đáng kể. Có những ngày nữ sinh phải phân chia từng khoảng thời gian nhỏ để vừa học tập, vừa tham gia tổ chức các hoạt động phong trào.

Điểm tựa lớn nhất giúp Thư vượt qua áp lực là sự đồng hành của tập thể. Thư cho biết, công tác Đoàn luôn là hành trình của tinh thần đồng đội, nơi thầy cô, bạn bè và các cộng sự cùng sẻ chia trách nhiệm và động viên nhau trong những thời điểm khó khăn nhất.

486872733-684993370663514-5658614077039907431-n.jpg
Huyền Thư tại lễ hội thanh niên TPHCM năm 2025

Mong thanh niên được trao cơ hội

Mang tiếng nói của học sinh TPHCM đến Đại hội Đoàn toàn quốc, Huyền Thư đặc biệt quan tâm đến những chính sách dành cho học sinh, sinh viên. Theo nữ sinh, thanh niên hiện nay có rất nhiều ý tưởng mới nhưng cần thêm cơ chế hỗ trợ để biến các ý tưởng đó thành những dự án thực tế.

"Mong Đại hội sẽ có thêm những quyết sách cụ thể giúp học sinh, sinh viên tiếp cận các nguồn lực về sáng tạo, nghiên cứu và khởi nghiệp. Khi được trao cơ hội, người trẻ hoàn toàn có thể đóng góp những giá trị thiết thực cho đất nước", Thư bày tỏ.

Nói về hình mẫu thanh niên trong kỷ nguyên mới, nữ sinh cho rằng người trẻ cần hội tụ 3 yếu tố: Tiên phong, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

"Tiếp thu tinh hoa thế giới là cần thiết, nhưng chúng ta cũng phải phát triển theo bản sắc riêng của thanh niên Việt Nam. Quan trọng nhất là dám nghĩ lớn, dám làm lớn và dám chịu trách nhiệm với những điều mình theo đuổi", Thư bày tỏ.

Anh Nhàn
#Công tác Đoàn và Đội #Phát triển thanh niên trẻ #Vai trò của truyền thống và đổi mới #triển lãm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII #Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII #Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII:

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe