Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

TPO - Chiều 25/6, đã diễn ra phiên bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031; các ý kiến phát biểu của đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 quyết nghị thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

﻿ ﻿ Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Trong giai đoạn 2022 - 2026, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ, đạt được những kết quả toàn diện và dấu ấn nổi bật, tiếp tục khẳng định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy thanh niên làm trung tâm, phát huy vai trò chủ thể của thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện, hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh với nhiều hình thức hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và ý chí vươn lên của thế hệ trẻ.

Các phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai sâu rộng, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; đồng thời giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên.

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; tổ chức bộ máy từng bước được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đặc biệt, trong công tác hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên đã khẳng định rõ vai trò và tính tiên phong, sáng tạo của mình. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng Đoàn vững mạnh. Các cấp bộ Đoàn đã tham gia hiệu quả trong xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, lan tỏa rộng rãi góp phần cổ vũ, khích lệ sự phấn đấu, xây dựng hình mẫu đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ. Đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung, phương pháp hoạt động của Đoàn gắn với mục tiêu phát triển của đất nước. Phong trào thanh niên trở thành môi trường để thanh thiếu nhi trưởng thành về lý tưởng, đạo đức, năng lực và trách nhiệm; là nơi phát hiện những nhân tố tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Phát huy tinh thần cống hiến, vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia phòng, chống, giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên.

13 chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ: 1) 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt; 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 2) 100 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức trong giai đoạn 2026 - 2031; 3) 100.000 công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 4) Hằng năm, 100% đoàn xã, phường, đặc khu xóa ít nhất 01 điểm đen về ô nhiễm môi trường, đồng thời duy trì bền vững kết quả đã đạt được; 5) Hằng năm, 100% Đoàn cấp tỉnh triển khai tối thiểu 01 công trình thanh niên hỗ trợ xây dựng hoặc nâng cấp hạ tầng dân sinh tại các xã, phường và đặc khu thuộc khu vực biên giới, biển đảo; 6) Hằng năm, 100% Đoàn cấp xã triển khai mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại địa phương; 7) Ít nhất 80% thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số và sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn, Hội, Đội tổ chức; 8) Ít nhất 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ đầu ra sản phẩm/dịch vụ đầu ra; 9) 10 triệu thanh thiếu nhi tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế do tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức; 10) 4 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp hỗ trợ; 11) Hằng năm, 100% thông tin đoàn viên, cán bộ đoàn các cấp được số hóa trên Phần mềm Quản lý đoàn viên; 12) Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 80%; 13) 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 1 triệu đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp;

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để phát huy trí tuệ, sức trẻ của thanh thiếu nhi qua Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” với 5 tiên phong:

(1) Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số,

(2) Tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước,

(3) Tiên phong hội nhập quốc tế,

(4) Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng,

(5) Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện các giải pháp để đồng hành, chăm lo thanh thiếu nhi thông qua Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam” trên các mặt: học tập; rèn luyện, phát triển thể chất; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Kiên trì thực hiện các mảng công tác quan trọng của Đoàn là: tuyên truyền giáo dục; công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

5 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ (1) Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới (2) Hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ (3) Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước. (4) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn. Nâng cao chất lượng cán bộ đoàn xã, phường, đặc khu. (5) Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp.

Tiếp tục thực hiện 7 Chương trình, Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành, gồm:

(1) Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”.

(2) Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

(3) Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”.

(4) Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”.

(5) Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 2030”.

(6) Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2027.

(7) Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”.

Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thông qua toàn văn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung.

Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 119 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã bầu 25 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XIII, bầu đồng chí Bùi Quang Huy giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, đồng chí Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, đồng chí Nguyễn Kim Quy, đồng chí Hồ Hồng Nguyên giữ chức Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 căn cứ Nghị quyết Đại hội, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ý kiến góp ý của Đại hội để hoàn thiện Văn kiện; xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031.