Sức trẻ Quân đội trong Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII

TPO - Trong số 12 đại biểu thanh niên Quân đội vừa trúng cử Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn khóa XIII, có 4 người lần đầu được tín nhiệm tham gia BCH. Các thủ lĩnh thanh niên áo lính đều xác định sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần xung kích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới.

Thượng tá Đinh Văn Thành - Phó Trưởng Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ):

Được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Trung ương Đoàn khóa mới là niềm vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với cá nhân tôi. Tôi xác định đây không phải là sự ghi nhận cho những gì đã làm được, mà là sự giao phó trách nhiệm để tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu lãnh đạo và đoàn đại biểu thanh niên Quân đội tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Minh

Đặc biệt, với tư cách là đại biểu của tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và khát vọng cống hiến của ĐVTN trong Quân đội nói chung và Quân chủng nói riêng.

Tôi cũng xác định phải thực sự gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN, kịp thời phản ánh những đề xuất, kiến nghị chính đáng của tuổi trẻ; đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu những giải pháp thiết thực nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Với trách nhiệm của một Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, tôi sẽ nỗ lực hết mình để góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, phát huy phẩm chất, trí tuệ, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quân đội, đặc biệt là tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá Đinh Văn Thành.

Trung tá Trần Văn Hoàn - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục chính trị Quân khu 3:

Lần đầu tiên được tín nhiệm bầu tham gia BCH Trung ương Đoàn khóa XIII, tôi rất xúc động, tự hào; đồng thời nhận thức sâu sắc phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực tham mưu đề xuất, phương pháp công tác; gương mẫu, trách nhiệm, gần gũi với thanh niên, góp phần cùng thanh niên Quân đội, thanh niên cả nước xây dựng công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Cùng với tuổi trẻ toàn quân, tuổi trẻ Quân khu 3 sẽ phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống "Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng" của lực lượng vũ trang Quân khu 3 trong 80 năm qua, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Chúng tôi sẽ nỗ lực phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo; tiên phong trong chuyển đổi số, nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, xây dựng Quân đội "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Trung tá Trần Văn Toán - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 4:

Đối với cá nhân tôi, đây không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức Đoàn đối với những nỗ lực trong quá trình công tác, mà còn là sự trao gửi niềm tin, sự kỳ vọng của tuổi trẻ đối với BCH Trung ương Đoàn khóa mới.

Là một cán bộ Đoàn trong Quân đội, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Tôi sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần tiên phong, đột phá, xung kích của thanh niên Quân đội; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tích cực lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN trong và ngoài Quân đội đến với tổ chức Đoàn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trò chuyện với các đại biểu Quân đội tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Ảnh: Nguyễn Minh

Tôi cũng mong muốn được đóng góp tiếng nói, trí tuệ và kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của tuổi trẻ Quân đội vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước; đồng thời lan tỏa hình ảnh thanh niên Quân đội bản lĩnh, sáng tạo, đột phá, phát triển, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với niềm tin, sự kỳ vọng của Đại hội XIII, tôi sẽ nỗ lực hết mình để cùng tập thể BCH Trung ương Đoàn khóa mới khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam nói chung cũng như tuổi trẻ Quân đội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới.

Trung tá Trần Văn Toán.

Trung tá Nguyễn Tấn Tú - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục chính trị Quân khu 5:

Đối với tôi, đây là niềm vinh dự tự hào, đồng thời là trách nhiệm của bản thân cần phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước nói chung, trong tuổi trẻ Quân đội nói riêng.

Trong thời gian tới, tôi sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo để cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Đại hội, tôi sẽ nỗ lực hết mình, đem tâm huyết, trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ để đóng góp vào sự phát triển của tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu khát vọng, bản lĩnh và trách nhiệm đối với Tổ quốc, với dân tộc.

Trung tá Nguyễn Tấn Tú.